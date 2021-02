Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group lädt zu den Pitchdays 2021 am 8./9. März 2021

Unterföhring (ots)

Mit kreativen TV-Ideen in die nächste Runde: Die Seven.One Entertainment Group lädt erneut alle Produzenten und Produktionsfirmen aus Deutschland zu den "Seven.One Entertainment Pitchdays 2021". Kreative Fernsehmacher können bei der virtuellen Veranstaltung am 8./.9. März 2021 ihre Ideen für TV-Formate in den Genres Reality, Show, Dokutainment und Factual den Senderchefs und Programmverantwortlichen der Seven.One Entertainment Group vorstellen. Neu: Neben den Sendern ProSieben, SAT.1, Kabel Eins und sixx kann in diesem Jahr auch für die österreichischen Sender Puls4 und ATV gepitcht werden.

"Unsere ersten Pitchdays inmitten des Lockdowns im Frühjahr 2020 haben gezeigt: Die Branche sprudelt trotz der aktuellen Umstände geradezu vor Kreativität. Leider fehlen in diesen Zeiten Möglichkeiten zum Austausch. Mit unseren Pitchdays 2021 wollen wir hier wieder in den direkten Dialog treten", sagt Wolfgang Link, Vorstand ProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Entertainment Group. Und Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, ergänzt: "Davon profitieren beide Seiten: Wir greifen der Produktionsbranche unter die Arme und gewinnen im Gegenzug zahlreiche interessante Programmideen. Wir freuen uns auf einen regen kreativen Austausch und zwei inspirierende Tage bei unserem nächsten Branchenevent."

Interessierte Produzenten und Produktionsfirmen können sich ab sofort bis zum 14. Februar auf http://pitchdays21.airlst-events.com für die Pitchdays 2021 anmelden. Erstes Feedback sowie Entwicklungsaufträge erfolgen zeitnah im Anschluss an die Online-Veranstaltung.

Erfolgreiche Pitchdays 2020

Im April 2020 hatte ProSiebenSat.1 zum ersten Mal zum Pitch geladen - mit Erfolg: Aus über 250 Einreichungen schafften es knapp 30 Ideen in die Weiterentwicklung. Allein die beiden großen Sender SAT.1 und ProSieben vergaben insgesamt zehn Entwicklungsaufträge, darunter zwei Showpiloten. Kabel Eins konnte bereits zwei Formatideen 2020 erfolgreich ins TV bringen ("Yes we camp!" und "PS Perlen") und arbeitet an weiteren Ideen aus dem Pitch Day 2020. Im Bereich Fiction haben ProSieben und SAT.1 sieben Exposé-Entwicklungsaufträge vergeben.

