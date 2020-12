Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group bündelt Audio-Aktivitäten im neuen Geschäftsbereich Seven.One Audio

Katharina Frömsdorf führt den neuen Bereich

Unterföhring, 15. Dezember 2020

Die Seven.One Entertainment Group stellt ihren Audiobereich neu auf und bündelt alle Aktivitäten in der neu geschaffenen Unit Seven.One Audio. Katharina Frömsdorf verantwortet ab sofort die Audio-Plattform FYEO sowie den Podcast-Vermarkter und das Audio-Label Seven.One Podcast Factory. Zusätzlich bleibt Frömsdorf Geschäftsführerin der Seven.One AdFactory. "Der Podcast-Markt boomt und Audio-Entertainment in all seinen Facetten entwickelt sich rasant weiter. Deshalb ist es nur konsequent, dass wir unser Audio-Business innerhalb der Seven.One Entertainment Group enger verzahnen, um künftig noch agiler im Markt agieren zu können. Nach dem erfolgreichen Produktlaunch von FYEO werden wir nun die Plattform und das vermarktungsbasierte Podcast-Business stärker zusammenführen. Das schafft Synergien und bietet uns auch im Gespräch mit Künstlern mehr Spielraum. Seven.One Audio ist damit einer der stärksten und vielseitigsten Player im deutschen Podcast-Markt," erklärt Katharina Frömsdorf.

Seven.One Audio

Mit der neu geschaffenen Unit Seven.One Audio bündelt die Seven.One Entertainment Group ihre Audio-Aktivitäten unter einem Dach. Der neue Bereich fußt auf zwei Säulen: der Podcast Factory als Podcast-Label und einer der erfolgreichsten Podcast-Vermarkter im deutschen Markt und der Audio-App FYEO, die neben frei zugänglichen Podcasts exklusive FYEO Originals mit Fokus auf hochwertigen Audio-Fiction-Blockbustern und Dokumentationen für Abonnenten beinhaltet. Seven.One Audio bietet seinen Kunden damit ein einzigartiges, vollumfassendes 360-Grad-Angebot auf dem deutschen Podcast-Markt - von der Produktion von reichweitenstarken Podcasts für alle Plattformen sowie exklusiv produzierten FYEO Originals bis hin zu Distribution und Vermarktung. Seven.One Audio profitiert dabei auch vom umfassenden Künstlernetzwerk und dem Zugriff auf die vielfältigen und hochwertigen Inhalte der Seven.One Entertainment Group. Auf Produktions- und Vermarktungsebene lassen sich FYEO und die Podcast Factory unter dem Dach von Seven.One Audio künftig effizienter steuern. Luca Hirschfeld wird zum 1. Januar 2021 Head of FYEO. Alexander Krawczyk leitet auch zukünftig die Podcast Factory als Head of Podcast Factory.

Podcast Factory

Die Podcast Factory agiert seit mehr als zwei Jahren sehr erfolgreich am Markt als Podcast-Produzent und -Vermarkter und maximiert mit einem eigenen exklusiven Portfolio die Reichweite über alle Plattformen. Mit mehr als 40 eigenen Podcasts und davon regelmäßig fünf Podcasts unter den Top Ten gängiger Plattformen in Deutschland - darunter "Baywatch Berlin" mit TV-Star Klaas Heufer-Umlauf, "AWFNR" mit Joko Winterscheidt und Paul Ripke und "Das ist ja Claßen(n)" mit Social-Media-Ikone Bibi Claßen - ist die Podcast Factory einer der erfolgreichsten Vermarkter im gesamten Markt und führend in der Native-Ads-Vermarktung. Innerhalb der Seven.One Entertainment Group fungiert die Podcast Factory als zentraler Audio-Vermarkter.

FYEO

Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat). Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige und hochwertige Audio-Produktionen, darunter Audio-Blockbuster-Formate wie "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Affäre Deutschland", die erst kürzlich als "Bester Podcast" mit dem Deutschen Reporterpreis 2020 ausgezeichnet wurde. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 35 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar.

