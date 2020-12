Nachrichten aus eigener Hand: Seven.One Entertainment Group produziert alle News-Formate ab 2023 am Standort Unterföhring selbst

Seven.One Entertainment Group

Good News! Die Seven.One Entertainment Group baut ihre eigenen Produktionsaktivitäten weiter aus. Das Unternehmen wird die Nachrichten für ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins mit Beginn des Jahres 2023 über alle Plattformen selbst produzieren. Dafür wird am Hauptstandort in Unterföhring eine rund 60-köpfige, zentrale Nachrichtenredaktion aufgebaut. Auf dem New Campus, dem neuen, im Bau befindlichen Firmensitz von ProSiebenSat.1, wird ein hochmoderner, crossmedialer Newsroom inklusive State-of-the-art-Studio entstehen. In Berlin ist darüber hinaus ein Hauptstadtbüro geplant.

"Das ist eine großartige Nachricht. Wir schlagen damit ein weiteres bedeutendes Kapitel unserer plattformunabhängigen Entertainment-Company auf", sagt Wolfgang Link, Vorstand ProSiebenSat.1 und CEO Seven.One Entertainment Group. "Wir bekräftigen mit diesem Schritt einmal mehr unser Selbstverständnis, die Menschen auf allen Plattformen zu informieren und damit zur Meinungsbildung in Deutschland beizutragen. Neben unseren zahlreichen Public-Value-Inhalten ist auch diese Entscheidung ein klares Signal, dass sich ProSiebenSat.1 seiner hohen gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst ist und bereit, diese noch stärker wahrzunehmen."

Henrik Pabst, Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group: "Nichts trifft den Kern unserer Content-Strategie besser als aktuelle Berichterstattung - lokal, relevant und live. Wir bauen damit die Themen Aktualität, Information und Relevanz signifikant aus und setzen unsere erfolgreiche Strategie konsequent fort, lokalen Content aus eigener Hand zu produzieren. Eine hochwertige und unabhängige News-Berichterstattung ist in einer immer komplexer werdenden Welt mit auf Algorithmen basierten Informationsflüssen wichtiger denn je."

"Die zentrale Nachrichtenredaktion ermöglicht uns völlig neue Möglichkeiten in der aktuellen Berichterstattung, vor allem in punkto Flexibilität und der crossmedialen Ausspielung über alle Plattformen", erklärt Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group. "Nach dem Aufbau der neuen 'akte.'-Redaktion in Unterföhring bündeln wir unsere Informations-kompetenz und unser journalistisches Know-how mit der Inhouse-Nachrichtenredaktion und den bestehenden Magazinredaktionen noch stärker unter einem Dach."

