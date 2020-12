Seven.One Entertainment Group

Seven.One Entertainment Group im November 2020: Weiterer Ausbau der Kooperationen und Partnerschaften

die aktuellen Zahlen der Sender-Brand-Families

Better together: Die Seven.One Entertainment Group setzt in allen Bereichen auf Kooperationen und Partnerschaften. Bei der Ausspielung der Inhalte, in der Vermarktung und bei der Content-Akquisition. Bei der Ausspielung der eigenen Entertainment-Inhalte schaffen die zahlreichen langfristigen Partnerschaften mit Plattformen wie zum Beispiel der Telekom, Vodafone, HD+ sowie OTT-Anbietern wie Joyn, Zattoo und Waipu.tv oder Digital-Playern wie YouTube und Facebook schon länger hohe Reichweiten und neue Nutzungsmöglichkeiten für die Zuschauer. Neu seit November ist die Kooperation mit Amazon Prime Video: Ab sofort sind dort die Inhalte der Pay TV-Sender ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS buch- und abrufbar. d-force, die Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL im Bereich Addressable TV, macht dieses innovative Werbe-Tool durch die Skalierbarkeit der TV-Werbung mit entsprechend hohen Reichweiten für die Kunden noch attraktiver. Und beide Partner können gemeinsam Innovationen und die Standardisierung vorantreiben. Beim Thema Daten, bei dem die Seven.One Entertainment Group Mit-Initiator des Login-Standards netID ist, konnte im November auch die Deutsche Telekom als Partner gewonnen werden. Mehr Sportrechte: Die Seven.One Sports sicherte sich im November noch mehr Bundesliga für ran.de. Zum mit der Deutschen Fußball Liga vereinbarten Paket gehört u.a. an jedem Sonntag während der "ran NFL"-Übertragung eine Zusammenfassung eines Bundesliga-Top-Spiels des Spieltags. Und ab Januar überträgt SAT.1 Rennen der Formel E und baut dafür ein eigenes Ökosystem auf. All das zahlt in die Strategie der Seven.One Entertainment Group ein: Inhalte und die hohen Gesamtreichweiten aus linearen und digitalen Angeboten über umfassende Konzepte optimal zu vermarkten und mit im Haus entwickelten innovativen Werbeangeboten, - technologien und -tools zu verbinden und bestmöglich zu monetarisieren. Die Brand Families der Seven.One Entertainment Group im November: +17,5 Prozent Wachstum: ProSieben legt im November in der Prime stark zu ProSieben wächst in der Prime Time. Im November bestätigt ProSieben diesen Jahrestrend und legt in der Prime Time (20:15 bis 23:00 Uhr) um 17,5 Prozent im Vergleich zum November 2019 zu und wächst auf starke 11,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauer*innen (Z. 14-49 Jahre). Für das Wachstum von +1,7 Prozentpunkten sorgen vor allem die Eigenproduktionen wie "The Masked Singer", "Schlag den Star", "The Voice of Germany", "Das Duell um die Welt" und zum Monatsende "Jenke. Das Schönheitsexperiment". ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "ProSieben wächst in der wichtigsten Zeitzone des Tages stark. Das bestätigt uns, die Prime Time weiter mit Eigenproduktionen auszubauen." Insgesamt läuft ProSieben mit 9,5 Prozent Marktanteil auf dem Niveau des Vorjahres. Das gilt auch für ProSieben MAXX: Dank einer starken "ranNFL"-Saison liegt der Sender mit 1,7 Prozent Marktanteil genau auf dem Vorjahresniveau. Für digitales Wachstum sorgt vor allem "The Masked Singer": Auf ProSieben.de wächst die Zahl der Video Views um mehr als 25 Prozent, in der ProSieben-App verdoppelt sich die Zahl der Video Views im Vergleich zum Vorjahr. SAT.1 behauptet sich mit stabilem Marktanteil SAT.1 bleibt im November mit 7,6 Prozent Marktanteil stabil im Vergleich zum Vorjahr (Z. 14-49 J.). Neu und erfolgreich in der Prime Time am Mittwoch: "Hochzeit auf den ersten Blick" erwärmt mit bis zu 10,9 Prozent Marktanteil die Herzen der 14- bis 49-Jährigen. Am Sonntagvorabend lässt "Das große Backen" bis zu 14,9 Prozent von ihnen über aufwendige Zucker-Teig-Kunstwerke staunen. Und Harry Potter verzaubert bis zu 11,1 Prozent dieser Zielgruppe am Donnerstagabend. Auf den digitalen Plattformen wächst SAT.1 im Vergleich zum Oktober um 18 Prozent. Und auch hier gehört "Das große Backen" zu den großen Erfolgen. SAT.1 GOLD schließt den November bei den 40- bis 64-jährigen Frauen mit 2,7 Prozent ab (Z. 14-49 J.: 1,3 % MA) - gewinnt aber auf den digitalen Plattformen ebenfalls deutlich bei den Video Views hinzu. Der Dezember in SAT.1 startet dienstags mit zwei stark besetzten eigenproduzierten Familiendramen: "Aus Haut und Knochen" mit Anja Kling am 1. und "Zerrissen - Zwischen zwei Müttern" mit Alwara Höfels am 8. Dezember. Kurz vor Weihnachten live in SAT.1: das Halbfinale (13.12.) und das Finale von "The Voice auf Germany" (20.12.). Kabel Eins mit starken Filmen und digitalem Wachstum Spielfilm-Klassiker wie "Jagd auf Roter Oktober" begeistern die Zuschauer bei Kabel Eins. Mit der kurzfristigen Umprogrammierung anlässlich des Todes von Sean Connery erzielt der Sender bis zu 8,5 Prozent Marktanteil. Auf den digitalen Plattformen sind die "Trucker Babes" und "Rosins Restaurants" bei den Usern besonders beliebt. Beide Eigenproduktionen tragen zum Gesamtwachstum der Video Views auf über 25 Millionen bei. Im TV tut sich Kabel Eins im November mit 4,3 Prozent Monatsmarktanteil schwer. Im "Datezember" zeigt der Sender jeden Dienstag vor Weihnachten die schönsten Liebesfilme um 20:15 Uhr. Kabel Eins Doku steigt mit 1,0 Prozent wieder über Vorjahresniveau - und wird im Dezember noch schärfer. Mit "Maschinen der Superlative" startet am 5. Dezember die erste Doku-Reihe in UHD. Starker Start in den Dezember für sixx! Das wird doppelt und dreifach gut! Gleich mit zwei tollen Highlights startet sixx in den Dezember und lässt den Monat November mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent (F. 14-39 J., bzw. Z. 14-49 J.: 1,1 Prozent MA) hinter sich: Ab heute zeigt sixx die US-Serie "Grand Hotel" von und mit Weltstar Eva Longoria als Free-TV-Premiere mit drei Folgen am Stück (ab 1.12., 20:15 Uhr). Ein bisschen sixx für alle! Parallel dazu startet auch der große sixx-Adventskalender im TV sowie auf den digitalen Plattformen: Türchen für Türchen versüßt sixx seinen Zuschauerinnen die Vorweihnachtszeit mit exklusiven Gewinnen - mit dabei sind u.a. Partner wie mydays, Amorelie und Flaconi. Merry SIXXMas! Weitere Meldungen und News der Seven.One Entertainment Group finden Sie auf unserer Presselounge unter presse.seven.one. Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 01.12.2020 für den Zeitraum 01.10.-30.11.2020; vorläufig gewichtet: 27.11.-30.11.2020; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre. 