Audio-App FYEO schließt umfassende Kooperation mit den ARD-Rundfunkanstalten und integriert mehr als 200 neue Audio-Inhalte in seinen Free-Bereich

Unterföhring (ots)

Umfangreiche Kooperation mit der ARD: Auf FYEO, der Audio-App der Seven.One Entertainment Group, sind ab sofort mehr als 200 Audio-Inhalte aus den ARD-Landesrundfunkanstalten wie WDR, BR, SWR, NDR, MDR, rbb und HR frei verfügbar. Dazu gehören neben "Das Coronavirus-Update" mit den Virolog*innen Christian Drosten und Sandra Ciesek (NDR Info), einem der meistgehörten Podcasts Deutschlands, weitere Highlight-Formate wie "Die Spur der Täter", "Sportschau in 100 Sekunden", "1LIVE Bratwurst und Baklava", "Talking Science - der Podcast" und "Der hr1-Talk" oder auch "radioWissen" sowie eine Vielzahl an Hörspielen und Audio-Formaten aus zahlreichen Genres wie Comedy, Crime oder News. Benjamin Risom, Vice President FYEO: "Unser FYEO-Angebot wächst und wächst. Dank unserer Kooperation mit der ARD bauen wir unser Portfolio jetzt um sehr starke und im ganzen Land beliebte Marken aus einem umfangreichen Themenspektrum aus. Besonders freue ich mich darüber, dass wir unseren Hörer*innen neben unseren FYEO Originals ab sofort auch eine Vielzahl an klassischen Hörspielen bieten können. Hier besitzen die Landesrundfunkanstalten seit jeher eine enorme Kompetenz. Das macht unser Angebot an hochwertigen Hörerlebnissen künftig noch attraktiver." Schiwa Schlei, Leiterin ARD Partnermanagement Audio & Voice: "Auf das steigende Interesse des Publikums an Audio-Inhalten wie Podcasts und Hörspielen haben wir bereits mit der ARD Audiothek reagiert. Wir freuen uns sehr, durch die Partnerschaft mit FYEO einen weiteren Weg gefunden zu haben, um mit den hochwertigen Inhalten der ARD ein noch breiteres Publikum zu erreichen." Die Inhalte der ARD sind gebündelt in einer eigenen Kategorie der FYEO App zu finden und komplett werbefrei verfügbar. Nutzer müssen sich nicht bei FYEO anmelden, um auf diese Inhalte zugreifen zu können. Das ist FYEO Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Going to Ibiza". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 30 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Comedy über Doku, Sport und Wissen - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de. Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter presse.seven.one. Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 6 D-85774 Unterföhring Bei Fragen: Eva Gradl PR Manager Communications & PR Strategy, Digital & Sales Seven.One Entertainment Group Tel. +49 89/9507-1127 Eva.Gradl@seven.one

