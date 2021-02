Colt Data Centre Services

Colt DCS stellt europäische Standorte auf 100 % Ökostrom um

London (ots/PRNewswire)

Initiative mit dem Schwesterunternehmen Colt Technology Services verringert Emissionen und unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen der Kunden.

Wie Colt Data Centre Services (DCS) heute bekanntgab, bezieht das Unternehmen sämtlichen Strom für seine Standorte in Europa und Großbritannien nun aus erneuerbaren Quellen. Außerdem versorgt Colt DCS Rechenzentrumkunden aus der Region und das Schwesterunternehmen Colt Technology Services mit Ökostrom und unterstützt sie so bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Colt DCS betreibt in Großbritannien und Europa derzeit 17 carrier-neutrale Rechenzentren, drei davon in London.

Mit den Zusicherungen unterstreichen Colt DCS und Colt Technology Services ihr gemeinsames Ziel, als nachhaltigster Anbieter in ihren Marktsegmenten die Umstellung auf eine kohlenstofffreie Wirtschaft zu unterstützen. Der Anbieter von Rechenzentrumservices verpflichtet sich außerdem dazu, 2021 ehrgeizige, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduzierungsziele zu präsentieren.

Dieses Ziel kommentiert Scott Balloch (Colt DCS Director of Energy and Sustainability) wie folgt: "Wir als Unternehmen und die gesamte Branche müssen nachhaltiger werden. Die schnellere Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen ist nur der erste von vielen Schritten. Nach Ansicht von Colt DCS muss die gesamte Branche mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen unsere eigenen hohen Standards schaffen und diese den staatlichen Institutionen vorlegen. Aus diesem Grund entwickeln wir gerade wirkungsvolle, wissenschaftlich fundierte Kennzahlen, denen wir uns selbst verpflichten können."

Die ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie von Colt DCS und Colt Technology Services verfolgt die gemeinsame Vision, sich als branchenweit kundenfreundlichster Anbieter durchzusetzen. Colt sieht sich als überzeugte, proaktive Veränderungskraft der eigenen Branche und möchte als strategischer Partner Nr. 1 Kunden bei der Verwirklichung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Passend dazu hat ein aus Mitarbeitern zusammengestelltes globales Nachhaltigkeitsteam bereits mehrere Veränderungen in die Tat umgesetzt. So wurde an sämtlichen Colt-Standorten der Verbrauch an Kunststoffflaschen und -bechern minimiert, in den Rechenzentren und Büros wurde stromsparende LED-Beleuchtung installiert und außerdem werden Fahrradprogramme für Mitarbeiter gefördert.

"Wir möchten an vorderster Stelle die Einstellungen unserer Branche zu nachhaltigerem Wirtschaften prägen. Für Menschen, die bewusst abwägen, bei welchem Arbeitgeber sie ihre Karriere starten oder voranbringen möchten, ist der Nachhaltigkeitsgedanke zunehmend wichtig. Das trifft besonders auf viele Millennials zu. Es ist deshalb entscheidend, diesen Aspekt bei uns zu verankern, um für Nachwuchskräfte attraktiv zu bleiben", so Balloch.

Auch Caroline Griffin Pain, die Rechtsberaterin von Colt, äußerte sich sehr erfreut zur Umstellung: "Wir sind enorm stolz darauf, dass Colt DCS mit der Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen seine europäischen und britischen Standorte neu ausrichtet. Wir begeben uns damit auf eine wegweisende Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die Tätigkeit unserer Branche hat beträchtliche Auswirkungen auf die Umwelt. Wir müssen deshalb mit geeigneten Änderungen unseren CO2-Ausstoß senken und die Weichen für eine Zukunft stellen, auf die wir stolz sein können."

Weitere Informationen zu Colt DCS erhalten Sie auf unserer Website: http://www.coltdatacentres.net

Über Colt DCS

Colt Data Centre Services bietet seinen Kunden im europäischen und asiatisch-pazifischen Raum unübertroffenen Service und operative Exzellenz in puncto Entwicklung, Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Hyperscale-Rechenzentren und hybriden Cloud-Lösungen.

Seit über 25 Jahren hat sich Cloud DCS als führender Betreiber von großen Rechenzentren etabliert. Dazu gehören 26 hochmoderne, Carrier-neutrale Rechenzentren in 18 Städten, die rund um die Uhr Sicherheit und Support in der jeweiligen Landessprache bieten.

Unsere Connectivity- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit und Flexibilität, das Wachstum ihres Unternehmens zielgerichtet zu planen - immer mit der Gewissheit, dass sie mit ihrer Strategie bestens für die Anforderungen von morgen gerüstet sind. http://www.coltdatacentres.net/

Über Colt

Colt trägt mit leistungsfähigen Verbindungen zu weltweiter Veränderung bei. Dieser Anspruch war schon immer Teil der Identität von Colt und schafft Voraussetzungen für den Erfolg seiner Kunden. Das Colt IQ Network verbindet über 900 Rechenzentren und mehr als 29 000 direkt angeschlossene Gebäude in Europa, Asien und den wichtigsten Wirtschaftszentren Nordamerikas.

Colt versteht, dass sich Verbindungsanforderungen schnell ändern können, und unterstützt mit jederzeit verfügbaren agilen und sicheren Netzwerk-/Voice-Lösungen hoher Bandbreite das Wachstum seiner Kunden. Wir versorgen datenintensive Unternehmen aus über 210 Städten in mehr als 30 Ländern. Colt ist Innovationsführer und Pionier auf den Gebieten Software-Defined Networking (SDN) und Network Functions Virtualization (NFV). Colt gehört als Kapitalgesellschaft mit nicht handelbaren Anteilen zu den finanziell gesündesten Unternehmen seiner Branche und ist deshalb in der Lage, die Anforderungen der Kunden in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf: www.colt.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/821066/Colt_Data_Centre_Services_Logo.jpg

