LyondellBasell Industries

LyondellBasell Volunteers konzentrieren globale Aktivitäten zum Tag der Pflege auf Nachhaltigkeit

Houston (ots/PRNewswire)

Gemeinnützige Projekte inspiriert vom Weltsäuberungstag

LyondellBasell (NYSE: LYB) Freiwillige auf der ganzen Welt haben im Rahmen ihres Engagements für Nachhaltigkeit während des 22. jährlichen Global Care Day gehandelt, einem unternehmensweiten Tag für Mitarbeiter und ihre Familien. Am 18. September, dem auch Weltsäuberungstag, trugen die Freiwilligen von LyondellBasell dazu bei, die Bewirtschaftung der Auen und die Wasserqualität zu verbessern, Plastikmüll und Müll zu beseitigen, Bäume und Gärten zu pflanzen und Kinder im schulpflichtigen Alter über Nachhaltigkeit aufzuklären.

"Es ist uns bei LyondellBasell wichtig, den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, etwas zurückzugeben. Deshalb haben unsere Freiwilligen in den letzten zwei Jahrzehnten den Global Care Day genutzt, um signifikante positive Auswirkungen zu erzielen", sagte Michael McMurray, LyondellBasell Executive Vice President und Chief Financial Officer. "Die diesjährigen Projekte sind inspiriert vom World Cleanup Day mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und ergänzen die Ziele und Initiativen unseres Unternehmens, nachhaltige Lösungen voranzutreiben, die Umwelt zu erhalten und die Welt für zukünftige Generationen zu einem besseren Ort zu machen."

Einige der Community-Service-Projekte für LyondellBasell Global Care Day waren:

Cincinnati, Ohio Hilft bei der Verbesserung des Hochwassermanagements und der Wasserqualität in den Primär- und Nebenkanälen des Mill Creek im Großraum Cincinnati als Teil der Mill Creek Cleanup.

Hilft bei der Verbesserung des Hochwassermanagements und der Wasserqualität in den Primär- und Nebenkanälen des Mill Creek im Großraum Cincinnati als Teil der Mill Creek Cleanup. Lake Charles, Louisiana Gemeinsam mit der City of Lake Charles an der Wiederbepflanzung von Bäumen entlang eines Wanderweges, die im Jahr 2020 während der Hurrikane Laura und Delta beschädigt oder entfernt wurden.

Gemeinsam mit der City of Lake Charles an der Wiederbepflanzung von Bäumen entlang eines Wanderweges, die im Jahr 2020 während der Hurrikane Laura und Delta beschädigt oder entfernt wurden. Pune, Indien Reinigung von Plastikmüll mit der Swachh Pune -Swachh Bharat Gruppe um den Mula-Mutha Fluss, die nach dem Monsun im Juli angesammelt.

Reinigung von Plastikmüll mit der Swachh Pune -Swachh Bharat Gruppe um den Mula-Mutha Fluss, die nach dem Monsun im Juli angesammelt. Suzhou, China Schließen Sie sich einer Gemeinschaftsreinigung des Yangcheng Lake Parks an und bilden Sie Kinder aus, die bei der Bemühung geholfen haben, über die Abfallklassifizierung.

Seit 2018 haben LyondellBasell-Mitarbeiter mehr als 43.000 Stunden damit verbracht, ihre Gemeinden während des Global Care Day zu bereichern. LyondellBasell-Mitarbeiterin Denise de Hek, die am niederländischen Standort Moerdijk arbeitet, hat seit mehr als fünf Jahren an Community-Service-Projekten für den Global Care Day teilgenommen und sagte, dass sie sich dazu ermächtigt fühlt, in ihrer Gemeinschaft Gutes zu tun, weil das Unternehmen die Rückgabe zu einer Priorität macht.

"Ich habe viele ehrenamtliche Stunden investiert, um einen Unterschied in meiner Gemeinde zu machen, und das macht mich stolz", sagte de Hek. "Die Tatsache, dass ich auf die Zeit zurückblicken kann, die ich als Freiwilliger verbracht habe und den größten Teil neben Kollegen habe, spricht für das Engagement unseres Unternehmens, starke Gemeinschaften zu schaffen, in denen Mitarbeiter leben und arbeiten."

Weitere Informationen zu den Gemeinschaftsinvestitionen von LyondellBasell finden Sie auf der Webseite Advancing Good des Unternehmens.

Über LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) ist eines der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinations-Unternehmen der Welt. Mit seinen Mitarbeitern produziert LyondellBasell weltweit wichtige Materialien, Produkte und Lösungen für moderne Herausforderungen: Verbesserung des Schutzes von Lebensmitteln durch leichte und flexible Verpackungen, Schutz der Wasserreinheit und -versorgung durch beständige und flexible Rohrleitungen, Verbesserung von Sicherheit, Komfort und Kraftstoffeffizienz für PKW und LKW und Sicherstellung der sicheren und effektiven Funktionalität in Elektronik und Elektrogeräten. LyondellBasell verkauft Produkte in über 100 Ländern, ist der weltweit größte Hersteller von Polypropylenverbindungen und der größte Lizenzgeber für Polyolefin-Technologien. Im Jahr 2021 wurde LyondellBasell zum vierten Mal in Folge in die Rangliste der "World's Most Admired Companies" des US-Wirtschaftsmagazins FORTUNE aufgenommen. Weitere Informationen über LyondellBasell finden Sie unter www.LyondellBasell.com.

Original-Content von: LyondellBasell Industries, übermittelt durch news aktuell