Earth Day 2022: Dreame Technology investiert in grüne Technologie, um ein nachhaltiges Reinigungserlebnis zu realisieren.

12 % des Jahresumsatzes von Dreame wurden in Forschung und Entwicklung von Nachhaltigkeitsinnovationen investiert.

Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, konzentriert sich verstärkt auf umweltfreundliche Technologien, um seinen Benutzern weltweit ein nachhaltiges Reinigungserlebnis zu ermöglichen. Derzeit investiert das Unternehmen 12 % seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung, was dazu beiträgt, dass im Jahr 2021 mehrere intelligente, energiesparende und umweltfreundliche Vakuumprodukte auf den Markt kommen. Zu ihren Funktionen gehören die automatische Stauberkennung, die Selbstreinigung und der Batteriewechsel, die von den Anwendern begeistert aufgenommen wurden.

Zu den Produkten gehören der Dreame T30 Cordless Stick Vacuum, der in der Lage ist, auf intelligente Weise die richtige Saugstufe zu wählen, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch die Erkennung von Staub und die entsprechende Wahl der Saugstufe im Auto-Modus, wodurch eine effektivere Reinigung und eine längere Laufzeit erreicht werden. Darüber hinaus verfügt der T30 über einen Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der hocheffiziente Energie und eine starke Wärmeableitung bietet, um den Motor mit konstanter Leistung zu versorgen. Der abnehmbare Akku trägt außerdem dazu bei, die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern und gefährlichen Batterieabfall zu vermeiden. Eine Ladung reicht für 90 Minuten Reinigung im Eco-Modus, 35 Minuten im Standard-Modus und 7,5 Minuten im Turbo-Modus.

Ein weiteres beliebtes Produkt ist der Dreame Bot W10, der mit einem automatischen Reinigungs- und Trocknungssystem für Mopps ausgestattet ist. Zunächst wird der Mopp mit Wasser besprüht und schnell gedreht, um den Schmutz zu lösen. Über eine Düse wird das Schmutzwasser in einen Abwassertank geleitet, wobei die Reinigungswanne zur einfachen Entsorgung abnehmbar ist. Anschließend wird der Mopp mit Heißluft getrocknet, um sicherzustellen, dass er frisch, sauber und frei von Schimmel und unangenehmen Gerüchen ist. Dies geschieht bei geringem Lärm, um Störungen zu vermeiden.

Ein weiteres Merkmal des W10 ist seine erhöhte Reinigungsleistung. Das 2-in-1-Design von Mopp und Staubsauger ermöglicht ein gründlicheres Staubsaugen und gründlicheres Wischen dank einer breiten Rollbürste, die bei jedem Wischvorgang eine größere Fläche abdeckt. Mit einer einzigen Ladung kann er Räume von bis zu 300 Quadratmetern reinigen. Darüber hinaus ermöglicht seine starke Saugkraft eine effektivere Reinigung, während sein bodennahes Design dafür sorgt, dass er hartnäckige Flecken mühelos wegwischt.

Innovation ist der Schlüssel, um den Verbrauchern neue, wirksame und umweltfreundliche Funktionen zu bieten. Mit seinem intensiven Forschungs- und Entwicklungsprozess hat Dreame eine Reihe von Erfindungen hervorgebracht und 248 Patente in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulares maschinelles Sehen, simultane Lokalisierung und Kartierung (SLAM) und Mehrkonus-Zyklonabscheidung angemeldet. Heute ist das Unternehmen weltweit führend, was die Anzahl seiner Patente in vielen dieser Bereiche angeht.

„Innovation wird für uns in den nächsten fünf Jahren ein Schlüsselwort sein", sagt Hao Yu, Gründer und CEO von Dreame Technology. „Wir konzentrieren uns darauf, noch mehr Zeit und Mühe in die Gewinnung von Erkenntnissen über die Verbraucher zu investieren, die uns auf unserer Innovationsreise helfen und sicherstellen, dass wir Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Es ist Teil unseres übergreifenden Engagements, unseren Anwendern auf der ganzen Welt die leistungsstärksten Produkte zur Verfügung zu stellen, damit jeder ein einfacheres und bequemeres Reinigungserlebnis genießen kann."

Dreame wird sich auch in Zukunft verstärkt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verpackung und Kundendienst konzentrieren, um den Nutzern ein umfassendes und nachhaltiges Erlebnis zu bieten. Mit seiner Forschungs- und Entwicklungskompetenz hat das Unternehmen bereits neue Durchbrüche in der intelligenten Reinigungstechnologie erzielt; die Innovationspipeline von Dreame wird in Zukunft noch mehr unglaubliche Funktionen bieten.

