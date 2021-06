Dreame Technology

Dreame T30 Akku-Stabstaubsauger kommt über AliExpress erstmals nach Europa

Peking (ots/PRNewswire)

Dreame Technology, ein wachsendes innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, hat einen weiteren großen Schritt gemacht, um ein intelligenteres und saubereres Zuhause zu schaffen - mit seiner neuen Produktgeneration-Dreame T30 Akku-Stabstaubsauger. Der mit modernster Technologie ausgestattete kabellose Stabstaubsauger Dreame T30 wird in Europa am 14. Juni um 9 Uhr MEZ in den Regalen von AliExpress stehen.

Seit Anfang 2020 hat sich der Lebensstil der Menschen durch die weltweit wütende Pandemie stark verändert. Da die Menschen immer mehr Zeit damit verbringen, von zu Hause aus zu arbeiten und sich bei der Familie aufzuhalten, können luftgetragene Partikel und versteckter Staub eine Belästigung oder sogar eine gesundheitliche Bedrohung darstellen, insbesondere für Personen, die gegen Hausstaubmilben allergisch sind. Dreame Technology hat diese dringende Nachfrage erkannt und bringt mit dem Dreame T30 ein transzendentes Reinigungserlebnis für zu Hause auf den Markt.

Branchenführender Motor und starke Saugleistung

Der Dreame T30 verfügt über einen 150K PRM-Ultrahochgeschwindigkeitsmotor, der eine starke Saugleistung erzeugt, und eine Ganzmaschinenfilterung, die Mikropartikel wie Pollen und Bakterien für eine effektive Tiefenreinigung auffängt. Trotz des leistungsstarken Motors und der hohen Saugkraft hält das 8-fache Geräuschreduzierungssystem die Geräusche auf einem minimalen Niveau und sorgt für ein angenehmes und leises Reinigungserlebnis.

Lange Akkulaufzeit und herausnehmbares Akkupack

Die Leistung eines Staubsaugers hängt nicht nur von der Saugleistung und der Filterung ab, sondern auch von der Laufzeit und dem internen System. Dreame T30 verfügt über einen 8*2900mAh Lithium-Ionen-Polymer-Akku, mit 90 min Laufzeit im Eco-Modus. Seine abnehmbare Akkukonstruktion ermöglicht ein bequemeres Recycling und den Schutz der Energie. Dank der optimierten Konfiguration und der intelligenten Kühlung hält der Dreame T30 den Akku auf einer konstanten Temperatur, um eine gleichmäßige und beeindruckende Leistung zu gewährleisten.

Intelligenter HD-Bildschirm und automatische Reinigung

Der Dreame T30 zeichnet sich außerdem durch einen intelligenten HD-Bildschirm aus, auf dem Echtzeitdaten angezeigt werden, die den Benutzer über den Reinigungsrekord, die Stauberkennung, den Filterwechsel, die Akkulaufzeit usw. informieren, so dass der Benutzer die Reinigung im Griff hat.

Außerdem kann sein Schmutzerkennungssensor die Saugleistung automatisch an die erkannte Staubmenge anpassen. Mit anderen Worten: Wenn der Dreame T30 eine große Staubansammlung erkennt, wird seine Saugleistung automatisch erhöht. Wenn der Staubpegel sinkt, wird die Saugleistung auf den normalen Modus reduziert.

Die Markteinführung des Dreame T30 dauert von 9:00 Uhr MEZ, 14. Juni, bis 08:59 Uhr MEZ, 26. Juni, mit einem Aktionspreis von 379,99 US-Dollar bei AliExpress. Die ersten 150 Kunden erhalten einen GRATIS Dreame kabellosen Elektro-Mopp (im Wert von 139 US-Dollar). Wenn Sie in diesem Zeitraum ein zusätzliches T30-Akkupack (ursprünglicher Preis: 100 US-Dolllar) kaufen möchten, müssen Sie nur 30 US-Dollar bezahlen.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015 gegründet und konzentriert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte mit der Vision, die Lebensqualität der Benutzer weltweit durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram?und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1531492/1.jpg

