Die Smart Factory von Dreame Technology bricht Höchstgrenze für Sauggeschwindigkeit und produziert 150.000 rpm Vakuum-Motoren in Serie

Die führende Smart-Home-Technologie-Marke Dreame Technology (Dreame) gab einen ersten Einblick in ihre Smart-Motor-Produktionsfabrik, die in der Lage ist, Hochgeschwindigkeitsmotoren mit bis zu 150.000 Umdrehungen pro Minute in Serie zu produzieren. Diese Motoren kommen im kabellosen Staubsauger zum Einsatz, der voraussichtlich im März 2021 auf den Markt kommt.

Im Jahr 2020 gelang es Dreame Hochgeschwindigkeits-Vakuummotoren zu entwickeln, die 150.000 Umdrehungen pro Minute erreichen und damit die bisherige Grenze für Staubsaugermotoren von 125.000 Umdrehungen pro Minute durchbrechen und eine viel stärkere Saugleistung liefern. Da die neue Fabrik nun in Betrieb genommenen wurde, hat das Unternehmen seine Produktion auf sechs Produktionslinien erweitert und erreicht nun eine jährliche Produktionskapazität von vier Millionen Staubsaugern. Diese neue intelligente Fabrik hat damit begonnen, den Hochleistungs-Staubsauger der Dreame-Produktlinie herzustellen.

"Dreame befindet sich in einer Phase des schnellen Wachstums und zeigt ein großes Potenzial für die zukünftige Entwicklung. Das Unternehmen setzt einen Schwerpunkt auf Innovation und es konnte durch seine F&E schnell Fortschritte in seiner Kerntechnologie erzielen. Für Dreame beginnt eine neue Ära, da das Unternehmen nun ganze Einheiten selbst produziert und zur intelligenten Fertigung übergeht", sagt Yu Hao, Gründer und CEO von Dreame.

Das Dreame-Team, das die Smart Factory leitet, wird von Experten aus den Bereichen Motor-F&E, Labor, Maschinenbau, Maschinenqualität, Lieferkette, Finanzen und Personal unterstützt. Für den reibungslosen Betrieb der Motorenfabrik sind eine enge Zusammenarbeit und Teamarbeit unabdingbar. Alle arbeiten gemeinsam an der Lösung von Problemen, der Sicherung der Qualität der Motoren sowie der Koordination von Lieferkette und Lieferung.

Dreame bietet weiterhin leistungsstarke und wettbewerbsfähige Produkte auf dem internationalen Markt an und das Unternehmen hält aktuell 248 Patente. Die intelligente Fertigung mit automatisierter Produktion und mechanisierten Abläufen wird von Dreame-Ingenieuren mit Luft- und Raumfahrthintergrund betreut und garantiert eine hohe Präzision.

"Wir bei Dreame hoffen, dass mehr und mehr Familien von unseren Super-Staubsaugern mit bürstenlosen Motoren von 150.000 Umdrehungen pro Minute profitieren können. Spitzentechnologie sollte für alle zu erschwinglichen Preisen zugänglich sein, und genau das strebt Dreame an: die Welt mit innovativen Technologien zu verändern und die Maschinen der Zukunft zu bauen, um die vielen Möglichkeiten in der intelligenten Servicerobotikindustrie zu erkunden", sagte Yu Hao.

Dreame Technology wurde 2015 gegründet und gilt als innovatives Unternehmen, das das Ziel verfolgt, die Lebensqualität globaler Nutzer zu optimieren. Durch den wirksamen Einsatz astrodynamischer Technologien konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung leistungsstarker Reinigungsgeräte. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

