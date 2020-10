Dreame Technology

Dreame Technology sichert sich über $1M für T20 Akku-Staubsauger

Los Angeles (ots/PRNewswire)

T20 erreicht als erster Staubsauger auf Indiegogo eine Finanzierung von 1 Mio. USD

Dreame Technology (Dreame), ein smartes Consumer-Technologie-Unternehmen, das sich auf schnurlose Staubsauger, Roboterstaubsauger und Mopps spezialisiert hat, konnte heute auf Indiegogo in einer Crowdfunding-Kampagne über 1 Million USD für seinen neuesten schnurlosen Staubsauger T20 sammeln. Seit ihrem Start am 1. September konnte die Kampagne über 4.290 Geldgeber überzeugen. Noch nie vorher hat ein Staubsauger bei der Schwarmfinanzierung von Indiegogo die Marke von 1 Mio. USD übertroffen.

Der T20 ist leistungsstark, handlich und effizient, hat bis zu 150 AW Saugleistung und ist mit einem Hochgeschwindigkeitsmotor mit 125.000 U/min ausgestattet. Im Auto-Modus kann der intelligente anpassbare Saugantrieb unterschiedliche Oberflächen erkennen und die Saugleistung entsprechend anpassen. Mit einem neuartigen kreisförmig angeordneten Zyklonensystem mit 12 Zyklonen wird der Luftkanal während der Nutzung geschlossen gehalten, um eine anhaltende Saugkraft zu gewährleisten.

Dreame T20 nutzt ein 5-stufiges Filtersystem, um Staub, Schmutz und Haare mit bis zu 99,97% Effizienz herauszufiltern. Diese präzise Filterung hält den gesamten Staub zurück und gibt gleichzeitig saubere, frische Luft ab. So wird die Familie keinem sekundären Staub ausgesetzt und die Filter halten im Vergleich zum V10-Modell von Dreame um 63 % länger.

Der Dreame T20 nutzt der Luftfahrt entlehnte Technik, um erstklassige Reinigungsleistung, Effizienz und Portabilität für zu Hause, im Auto und an anderen Standorten zu erreichen. "Während der Forschung und Entwicklung und in unzählige Testrunden hat unser Team sichergestellt, dass dieser Staubsauger in jeder Hinsicht zukunftsweisend ist", erklärte Frank Wang, Marketing Director von Dreame.

Der T20 verfügt außerdem über eine "tangle-free"-Bürstenwalze, die alle Menschen- und Tierhaare entfernt, die sich während des Betriebs um die Walze wickeln würden, sowie über einen OLED-Smart-Bildschirm und eine elektronische Eigensperre. Mit einem zusätzlichen abnehmbaren Akku kann die Laufzeit auf 140 Minuten verlängert werden, was die Reinigung von großen Wohnungen erleichtert.

Derzeit ist der T20 auf Indiegogo zu einem Vorverkaufspreis von 229 USD erhältlich. Zusätzlich zur Einführung des T20 wird Dreame während des "Double Eleven"-Shopping-Festivals eine Reihe exklusiver Werbeaktionen im AliExpress für sein bestehendes Produktportfolio, einschließlich der Modelle V11 und V10, starten. Die Modelle T20 und D9 werden auch während des Schwarzen Freitags auf eCommerce-Plattformen weltweit vorgestellt - bleiben Sie dran für mehr Informationen.

