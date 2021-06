Samsung Electronics GmbH

Digitaltag: "Deutschland sicher im Netz" und Samsung starten SIMON App für sicheren digitalen Alltag

Die Initiative "Deutschland sicher im Netz" und Samsung Electronics GmbH stellen mit der neuen App "SIMON" einen Guide für sicheres Verhalten in digitalen Umgebungen vor. Kommunikation, Einkaufen, Banking - kaum ein Bereich im alltäglichen Leben findet heute ohne digitale Unterstützung statt. Doch fehlendes Wissen und eigenes Zutrauen kann ein Hinderungsgrund für die Nutzung sein - und von digitaler Teilhabe ausschließen. Diese Hürden möchten die Partner mit SIMON abbauen. Die von DsiN entwickelte Lern-App vermittelt Wissen in elf Themenwelten des digitalen Alltags. Zudem beinhaltet sie ein Quiz zum Testen der eigenen digitalen Kompetenzen und bietet eine Soforthilfe mit Handlungsanleitungen. Die App wurde erstmals auf dem DsiN Jahreskongress am 17. Juni 2021 in Berlin präsentiert. Im Rahmen des Digitaltags am 18. Juni findet eine generationsübergreifende Online Rallye zur App mit den Social-Media-Stars von "Senioren zocken" und "Propa" statt. Die Anmeldung hierzu ist kostenlos.

Digitale Technologien sind für viele Menschen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken - doch nicht alle können im gleichen Maße davon profitieren. Im Gegenteil: So würden laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage 53 Prozent der Deutschen gerne stärker am digitalen Leben teilhaben, kennen sich dafür laut eigener Aussage aber zu wenig mit der Technologie aus. Knapp ein Viertel traut sich oft nicht, digitale Geräte zu nutzen - aus Angst, etwas falsch zu machen.

"Wir leben in einer Zeit, in der die Digitalisierung in großem Tempo in unterschiedlichen Bereichen des Alltags Einzug findet - beschleunigt von einer Pandemie, die dabei als eine Art Katalysator fungiert. Umso wichtiger ist es, dass sich alle Menschen, die im digitalen Raum unterwegs sind - unabhängig von Alter, Bildungshintergrund oder Sozialisierung - selbstbestimmt notwendige Kernkompetenzen über die Technologien aneignen können. Dazu gehört auch ein Bewusstsein, wie sie sich und ihre digitale Identität schützen können. Die Förderung und Unterstützung der SIMON App ist Teil unseres Engagements im Bereich Corporate Digital Responsibility. Damit wollen wir einen Beitrag zu digitalem Selbstbewusstsein leisten und die Verbreitung eines "Digital Engineering Mindsets" fördern, den wir als Gesellschaft dringend brauchen", sagt Steffen Ganders, Director Corporate Affairs bei Samsung Electronics GmbH.

SIMON: Ein Guide für den sicheren digitalen Alltag

Die App SIMON unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher unterschiedlicher Altersklassen dabei, digitale Kompetenzen zu erlernen oder zu vertiefen. Mittels einfacher Texte, lebensweltnaher visueller Gestaltung und einem motivierenden, spielerischen Quizelement vermittelt die Lern-App Grundlagen zum sicheren Online-Verhalten. Dazu gehört, wie sich Nutzende bei digitalen Diensten sicher identifizieren, ihre Daten und ihre digitale Identität schützen können. Eine sichere Authentifizierung ist Grundlage für die Verwendung digitaler Dienste in diversen Lebensbereichen, denen sich die SIMON App annimmt - von 'Finanzen', 'Einkaufen' und 'Reisen' bis hin zu 'Gaming', 'Dating' und 'Fitness'. In einem eigenen Hilfebereich können die App-Nutzenden schnelle Antworten auf ihre Suche zu digitalen Problemstellungen finden und konkrete Lösungsvorschläge und To-Dos im Falle von Phishing und Schadsoftware, Identitätsdiebstahl, Cybermobbing oder Hacker-Angriffen bekommen. In einem Quiz können sie schließlich das eigene digitale Wissen testen und vertiefen.

"Mit der Lern-App SIMON bieten wir ein niederschwelliges Angebot, um Menschen unterschiedlicher Altersstufen für einen sicheren und bewussten Umgang mit digitalen Angeboten zu sensibilisieren. Doch nicht nur das: Wir möchten auch ihr Selbstvertrauen stärken, neue digitale Möglichkeiten sicher zu erkunden und gar selbst zu entwickeln. Das kann ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu größerer digitaler Teilhabe sein. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn vielfältige gesellschaftliche Akteure und Organisationen an digitaler Kompetenzvermittlung mitwirken", so DsiN-Geschäftsführer Dr. Michael Littger.

Generationsübergreifende Online Rallye mit Social-Media-Stars auf Digitaltag 2021

Gemeinsam mit den Social-Media-Stars Evelyn von "Senioren zocken" und "Propa" veranstalten Samsung und DsiN am 18. Juni 2021 im Rahmen des Digitaltags eine generationsübergreifende Online Rallye. Die Onlineveranstaltung zum Thema "Sicherheit im Internet" richtet sich an ein breites Publikum von Interessierten ab zehn Jahren bis zum Silver Surfer. Nach einer kurzen Einführung in die SIMON App spielen sich die Teilnehmenden in Teams durch ein interaktives Live-Quiz und eignen sich Wissenswertes über einen sicheren Umgang mit Apps, Online-Banking, Gaming und Datenschutz an. In einem Dialog mit den Influencern gibt es anschließend die Möglichkeit, sich direkt auszutauschen und mit den Social-Media-Stars ins Gespräch zu kommen.

Das digitale Event findet am 18.Juni 2021 von 16:00 - 17:00 Uhr statt. Die kostenlose Anmeldung zur generationsübergreifenden Online Rallye ist hier möglich: https://ots.de/rOKWxW.

Weiterführende Links:

Die SIMON App kann ab dem 17. Juni 2021 unter folgendem Link eingesehen werden: www.simon-app.org

Eine Übersicht zu den Veranstaltungen auf dem Digitaltag findet sich hier: https://ots.de/SoIhfb

Weitere Informationen finden Sie im Samsung Newsroom unter: https://news.samsung.com/de/digitaltag-simon-app

