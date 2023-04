MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: Schiedsrichter in Zwickau Bier ins Gesicht geschüttet, Spielabbruch

"Furchtbar, entsetzlich" - Zwickau beschämt über Abbruch, hofft nun auf Spielwiederholung

Eine Bierdusche sorgt in der Partie Zwickau gegen RW Essen für einen Spielabbruch. Schiedsrichter Nicolas Winter war von einem aufgebrachten Zuschauer beim Pausengang in die Katakomben mit einer Ladung Bier direkt ins Gesicht beschüttet worden. Winter wertete dies nach MagentaSport-Informationen als "tätlichen Angriff", blieb ohne Rücksprache mit beiden Klubs in der Kabine und war nicht mehr bereit, die Partie beim Stand von 1:1 weiterzuführen. Frank Fischer, Sprecher des Zwickauer Vorstands empfand die Zuschauer-Aktion als "furchtbar, entsetzlich. Bestimmte Dinge gehen nicht und die gehen auch in Zwickau nicht und die werden Konsequenten haben. Schutz für Leib und Leben, das steht an erster Stelle. Deshalb hat niemand auf irgendjemand einen Becher zu werfen." Fischer im MagentaSport-Interview: "Wir können weder Punktabzüge gebrauchen, noch Spielwertungen gegen uns. Noch können wir hohe Sanktionen im finanziellen Bereich gebrauchen. Alle diese Faktoren tun dem FSV Zwickau extrem weh." Deshalb, so Fischer: "Wir plädieren ganz klar für eine Spiel-Wiederholung. Ich bitte darum, dass man das in Frankfurt auch so hört." Saarbrücken unterschätzt den Letzten Meppen, verliert 0:1 und rangiert nun wieder hinter Dresden, das den Relegationsplatz einnimmt.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag am 33. Spieltag

FSV Zwickau - Rot-Weiss Essen Spielabbruch beim Stand von 1:1

Was war passiert? Schiedsrichter Nicolas Winter hatte mit einer Roten Karte gegen Zwickaus Butzen, einem kniffligen Handelfmeter die Zuschauer gegen sich aufgebracht. Zur Halbzeit-Pause wurde Winter, begleitet von 2 Sicherheitsleuten, beim Gang in die Kabine von der Haupttribüne mit einer Ladung Bier ins Gesicht beschüttet. Darauf entschied sich der Unparteiische die Partie nicht weiterzuführen. Winter wertete die Aktion nach Informationen von MagentaSport als "tätlichen Angriff."

Der Sprecher des Zwickauer Vorstands, Frank Fischer, nahm zu den Vorkommnissen bei MagentaSport-Moderatorin Anett Sattler Stellung:

"Furchtbar, entsetzlich", empfand Fischer die Aktion: "Bestimmte Dinge gehen nicht und die gehen auch in Zwickau nicht und die werden Konsequenten haben. Schutz für Leib und Leben, das steht an erster Stelle. Deshalb hat niemand auf irgendjemand einen Becher zu werfen. Schon gar nicht auf der Haupttribünen-Seite, wo im Wesentlichen unsere Sponsoren sitzen."

Fischer kann Winters Abbruch nachvollziehen

Anett Sattler berichtet, dass Schiedsrichter Nicolas Winter die Entscheidung zum Abbruch weder mit Zwickau noch mit Essen besprochen hatte. "Das kann ich ganz klar nachvollziehen", so Fischer weiter und kündigte "deutliche Konsequenzen" an.

Der "Sonderbericht" von Winter geht nun beim DFB-Sportgericht ein. "Wir müssen jetzt das Votum des DFB abwarten. Wir hoffen auf einen milden Verlauf. Wir können weder Punktabzüge gebrauchen, noch Spielwertungen gegen uns. Noch können wir hohe Sanktionen im finanziellen Bereich gebrauchen. Alle diese Faktoren tun dem FSV Zwickau extrem weh. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir heute erreichen wollten."

Zwickau bittet um Spiel-Wiederholung

Fischer hofft außerdem: "Wir plädieren ganz klar für eine Spiel-Wiederholung. Ich bitte darum, dass man das in Frankfurt auch so hört."

SV Meppen - 1. FC Saarbrücken 1:0

Pouri trifft spät und sorgt nach langem Warten für Entzücken im Emsland: Nach 3 Pleiten wieder ein Sieg für das Schlusslicht Meppen, nun mit 27 Punkten - aber immer noch 8 Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt. Saarbrücken "verschenkt" den Relegationsplatz, ist nun mit 56 Punkten wieder hinter Dresden, das letzte Woche noch rauschend besiegt wurde.

"Wir waren einfach nicht auf dem Platz, der Sieg war nicht verdient", sagt Saarbrückens Dave Gnaase. Trainer Rüdiger Ziehl wirkte konsterniert: "Das war kein Top-Niveau, deshalb haben wir auch nicht gewonnen." Mit dem Aufstieg müssen man sich nach so einer Leistung weniger befassen. "Alle, die Meppen abgeschrieben haben und Chaos irgendwo heraufbeschwört haben, haben gesehen, dass die Mannschaft gefightet hat."

Meppens Trainer Ernst Middendorp glaubt ohnehin an eine intakte Meppener Mannschaft, die im Training sehr gut arbeite, in den Spielen bislang halt nicht. "Das ist vielleicht überraschend für einen Großteil, der eine so konzentrierte Leistung nicht erwartet haben. Kompliment an jeden Einzelnen. Heute kann man mal erhobenen Hauptes durch Meppen gehen."

