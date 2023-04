MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport 33. Spieltag: Osnabrück siegt in Halle mit 1:0

Schweinsteiger hat Spaß am Punkte sammeln: "Das ist doch geil, wenn man am Ende noch um so was kicken kann"

München (ots)

Osnabrück kehrt nach einem 1:0-Arbeitssieg in Halle wieder auf den Relegationsplatz zurück. Der VfL agierte aus einer tiefen Abwehr heraus, spielt diszipliniert und effektiv. Osnabrücks Trainer findet so was "cool", stapelt im Aufstiegskampf weiter tief - mit einem Augenzwinkern: "Es macht einfach Spaß, Punkte zu sammeln und da oben dabei zu sein. Wir hatten nach 15 oder 16 Spielen 15 Punkte. Jetzt haben wir 57 Punkte, das ist Wahnsinn. Das hätten wir uns nie erträumt. Das ist doch geil, wenn man am Ende noch um so was kicken kann. Das ist besser, als wenn die Saison so um Platz 10 austrudelt. Ja - meine Jungs haben Bock darauf." Der Hallesche FC, der unter Trainer Sreto Ristic auch spielerisch immer besser wird, ist die Niederlage nach 3 Siegen in Folge ein Rückschlag im Abstiegskampf. Es war überhaupt die erste Niederlage für Ristic in den 2 Monaten seiner Amtszeit. Demnächst kommen dicke Brocken wie etwa Mannheim nächste Woche - Angst vor weiteren Rückschlägen? "Wir wissen schon, was wir können und was wir nicht können", sagt Sreto Ristic und sein Kapitän Jonas Nietfeld ergänzt: "Ne, wir haben doch gesehen, dass wir mithalten können."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Freitagspiel zum Auftakt des 33. Spieltags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Im Fokus Am Samstag, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz abrufbar, das Duell um den Aufstieg: Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim.

Hallescher FC - VfL Osnabrück 0:1

Ein mühsamer Arbeitssieg für den VfL, der mit nunmehr 57 Punkten als Vierter maximal aufstiegsambitioniert ist, der HFC bleibt mit 35 Punkten abstiegsbedroht. "Ein großer Unterschied war nicht so festzustellen", bilanzierte MagentaSport-Experte Rudi Bommer.

Für HFC-Trainer Sreto Ristic ist es die 1. Niederlage in 2 Monaten Amtszeit, zuletzt gab´s 3 Siege, jetzt ein Rückschlag im Abstiegskampf? "Wir wissen schon, was wir können und was wir nicht können. Von daher können wir das gut einordnen. Wir werden uns jetzt schütteln."

Mit "Sicherheit" wäre auch ein Punkt drin gewesen: "Aber wir werden auch noch Spiele ziehen, wo wir nicht die bessere Mannschaft waren. Wir müssen einfach so weiterarbeiten wie bisher."

"Osnabrück hat uns gezeigt, wie man effektiv Fußball spielt. Die nutzen ihre 1. Chance und verteidigen dann auch ordentlich ", findet HFC-Kapitän Jonas Nietfeld, dem vor den nächsten Wochen - nächste Woche in Mannheim - nicht bange ist: "Ne, wir haben doch gesehen, dass wir mithalten können."

"Das macht einfach Bock", freut sich Osnabrück-Trainer Tobias Schweinsteiger über eine positive Entwicklung seiner Mannschaft: "Das haben wir gelernt über den Winter, Spiele auch zu null zu spielen. Wir haben jetzt schon 4 oder 5 Spiele, was für uns schon viel ist. Wir haben Lust auf mehr."

Zur Defensiv-Arbeit: "Mir macht das schon auch Spaß, tief zu verteidigen. Das ist schon cool anzusehen."

Schweinsteigers weitere Planung: "Es macht einfach Spaß, Punkte zu sammeln und da oben dabei zu sein. Wir hatten nach 15 oder 16 Spielen 15 Punkte. Jetzt haben wir 57 Punkte, das ist Wahnsinn. Das hätten wir uns nie erträumt. Das ist doch geil, wenn man am Ende noch um so was kicken kann. Das ist besser, als wenn die Saison so um Platz 10 austrudelt. Ja - meine Jungs haben Bock darauf."

