3. Liga komplett live bei MagentaSport: Freiburg II - Saarbrücken 1:1

"Schlitzohr" Vermeji klaut Saarbrücken mit dem Knie 2 Punkte, Batz sauer: "Das ist natürlich ärgerlich, diese Aktion"

Neunzig Minuten führt Saarbrücken, dann trifft Freiburgs Tormaschine Vincent Vermeij (schon 14 Treffer) irgendwie mit dem Knie zum verdienten 1:1. Allerdings brauchte es dazu das Wohlwollen des Unparteiischen Luca Jürgensen, weil Saarbrückens Torhüter Daniel Batz den Ball festhielt. "Ich komme da ganz klar mit beiden Händen an den Ball und er geht mit seinem Knie gegen den Ball und dann ist es Foul. Dass es am Ende ein gerechtes Unentschieden war, kann man unterschreiben. Das ist natürlich ärgerlich, diese Aktion." Im Hintergrund wird bei den Saarländern derweil an der Zukunft gearbeitet. Saarbrücken will keinen Schnellschuss bei der Trainersuche, wohl auch, weil der eigentliche Sportdirektor Rüdiger Ziehl als Übergangstrainer einen richtig guten Job macht. Manager Jürgen Luginger: "Wir haben da keinen Druck. Wir werden in nächster Zeit vielleicht mal was bekannt geben. Aber jetzt erst mal nicht. Wir suchen in Ruhe einen Trainer aus." Gehandelt werden Namen wie Patrick Glöckner. Saarbrücken bleibt nach 10 Punkten in Folge dicht als Sechster mit 49 Punkten an den Aufstiegsplätzen dran, am Sonntag gibt´s das Rivalen-Duell gegen Mannheim (ab 13.45 Uhr live). Freiburg bleibt auch im 15. Spiel ungeschlagen, ist mit 59 Punkten Zweiter, gastiert am Samstag bei RW Essen (ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel).

SC Freiburg II - 1. FC Saarbrücken 1:1

Die Saarländer führen 90 Minuten mit 1:0 nach einem frühen Treffer von Cuni, allerdings beherrscht Freiburg die 2. Hälfte komplett, hat mehrere gute Chancen und mindestens einen sicheren Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Am Ende trifft wieder mal Vincent Vermeij, weil er Saarbrückens Keeper Batz den Ball aus den Händen stibitzt. Schiedsrichter Luca Jürgensen ahndet das Foul nicht.

Freiburgs Trainer Thomas Stamm war am Ende mit einem Unentschieden "in einem guten Drittliga-Spiel" halbwegs zufrieden: "Wenn ich die Chancen nehme, dann ist ein Punkt zu wenig. Da haben wir die besseren gehabt. Plus die eine oder andere Elfmeter-Entscheidung, die man sicher anders pfeifen kann."

Was zum umstrittenen 1:1 durch Vermeij führt, obwohl Daniel Batz den Ball in der Hand hat: "Ja, er ist dran. Aber wir haben sicher 3 Elfmeter, die er nicht pfeift."

Saarbrückens Keeper Daniel Batz war nach dem 1: 1 natürlich angefressen: "Ich komme da ganz klar mit beiden Händen an den Ball und er geht mit seinem Knie gegen den Ball und dann ist es Foul. Dass es am Ende ein gerechtes Unentschieden war, kann man unterschreiben. Das ist natürlich ärgerlich, diese Aktion. Dass es aber so zu Ende geht, dann soll er lieber einen Elfmeter pfeifen. Das hat er auch nicht gemacht. So war´s ein klares Foul....Am Ende gehen wir enttäuscht nach Hause. Aber haben bei einem starken Gegner einen Punkt geholt."

Saarbrückens Bjarne Thoelke war mit der 2. Halbzeit nicht zufrieden: "Hut ab vor Freiburg, die haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben wenig Zugriff bekommen. Wir haben dann irgendwann gesagt: Komm, wir stellen uns hintenrein. Ist dann leider nicht gut ausgegangen."

Saarbrücken bleibt nach 3 Siegen und diesem Remis nach einem schwachen Jahresstart im Aufstiegsrennen, weil: "Wir machen vieles mehr richtig im eigenen Sechzehner und vieles mehr richtig im gegnerische Sechzehner."

Luginger über den neuen Trainer: "Wir bereiten alles vor!"

Sportchef Jürgen Luginger über die Trainersuche beim 1. FC Saarbrücken, weil der eigentliche Sportdirektor Rüdiger Ziehl nicht mehr als Trainer fungieren will. Kolportiert werden Kandidaten wie Patrick Glöckner: "Wir sind mit Trainern in Gesprächen jetzt. Wir bereiten alles vor. Wir haben da keinen Druck. Wir werden in nächster Zeit vielleicht mal was bekannt geben. Aber jetzt erst mal nicht., wir suchen in Ruhe einen Trainer aus." Es gehe darum den "bestmöglichen Trainer zu finden, der zur Mannschaft passt, der zum Verein passt."

