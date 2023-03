MagentaSport

EuroLegue & BBL live bei MagentaSport: Keine Bayern-Hilfe von ALBA - 63:66 gegen Kaunas

FCB weiter im Hoch: "Das Spiel hat nicht gut ausgesehen, aber der Geschmack des Sieges ist dafür umso besser"

München (ots)

Der Traum von den Playoffs lebt weiter: Der FC Bayern kämpft und erfüllt seine Pflichtaufgabe mit einem 76:72 gegen den Vorletzten Lyon. Dickes Plus: die Münchner holen den 11. Sieg in der EuroLeague an der Freiwurflinie, Platz 15 und 3 Erfolge Abstand zu den Top8. Wichtig für das Selbstvertrauen und den Flow, am Donnerstag (live ab 19.45 Uhr bei MagentaSport) geht es gegen den Tabellenführer, Olympiakos Piräus. "Das Spiel hat nicht gut ausgesehen, aber der Geschmack des Sieges ist dafür umso besser. Wir hatten keinen Rhythmus. Lyon hat versucht, uns zum Einschlafen zu bringen. Ich nehme den Sieg gerne mit nach Hause", analysiert Andrea Trinchieri. Keine Unterstützung gab´s von ALBA Berlin beim 63:66 gegen Münchens Playoff-Platz-Konkurrenten Kaunas. Es war die 20. Niederlage in der EuroLeague, weiter Tabellenletzter. Gerade in der Offensive lassen die Berliner aktuell viel liegen. "Wir haben in der Offensive nie unseren Rhythmus gefunden. Es war ein Low-Scoring-Spiel. Solche Spiele müssen wir eigentlich gewinnen. Das hat leider nicht funktioniert. Unsere Fast Breaks funktionieren gerade nicht. Wir haben ein bisschen das Vertrauen verloren und das müssen wir uns wieder aufbauen", ärgert sich Malte Delow.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es schon am Donnerstag in der EuroLeague. ALBA Berlin empfängt ab 17.45 Uhr Bologna und die Bayern sind ab 19.45 Uhr in Piräus gefordert - live bei MagentaSport.

FC Bayern München - ASVEL Villeurbanne Lyon 76:72

Enges Spiel in München. Die Bayern wahren sich eine Restchance auf die EuroLeague-Playoffs. Am Donnerstag haben die Bayern in Piräus die Chance, gegen den Tabellenführer weiter Boden gut zu machen.

Niels Giffey, Spieler des Spiels, Bayern: "Es ist gut für uns, dass wir zu Hause gewinnen konnten. Es ist wichtig, dass wir unser Spiel über die Saison verbessern. Das ist das, was wir auch machen. Wir haben ein solides Spiel gemacht und am Ende haben wir uns den Sieg an der Freiwurflinie geholt. Das war sehr wichtig."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUpPVllTL25iWW5lWXZxTmtBRVNJQT09

Andrea Trinchieri, Trainer Bayern: "Das Spiel hat nicht gut ausgesehen, aber der Geschmack des Sieges ist dafür umso besser. Wir hatten keinen Rhythmus. Lyon hat versucht, uns zum Einschlafen zu bringen. Ich nehme den Sieg gerne mit nach Hause."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjRRYnVSVmJERkc2SjFlZG1EWnBqdz09

D.J. Seeley, Bayern: "Wir haben versucht, so aggressiv wie möglich zu spielen. Sie haben alles versucht, um unseren offensiven Flow zu stoppen. In solchen Spielen musst du kämpfen. Deshalb war es am Ende auch so knapp. Wir sind gerade gut in Form."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b0FCM3JtaG55Y1BxdGlEV2dtWjlWQT09

ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas 63:66

Berlin bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht der EuroLeague und verliert knapp gegen den Tabellenachten Kaunas. ALBA ist gerade in einem kleinen Formtief, kassiert die 3. Niederlage in Folge. In der EuroLeague ist es bereits die 20. Niederlage.

Malte Delow, Berlin: "Am Ende sind es viele kleine Dinge. Wir haben in der Offensive nie unseren Rhythmus gefunden. Es war ein Low-Scoring-Spiel. Solche Spiele müssen wir eigentlich gewinnen. Das hat leider nicht funktioniert. Unsere Fast Breaks funktionieren gerade nicht. Wir haben ein bisschen das Vertrauen verloren und das müssen wir uns wieder aufbauen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=djFsUE1rQlVsSDVzR0xmWE1MWVFIQT09

Basketball komplett LIVE bei MagentaSport

Donnerstag, 09.03.2023

EuroLeague

Ab 17.45 Uhr: ALBA Berlin - Virtus Bologna

Ab 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - FC Bayern München

Freitag, 10.03.2023

BBL

Ab 18.45 Uhr: MLP Academcis Heidelberg - BG Göttingen

Samstag, 11.03.2023

Ab 17.45 Uhr: ratiopharm ulm - Fraport Skyliners, Veolia Towers Hamburg - MHP Riesen Ludwigsburg, ALBA Berlin Niners Chemnitz

Ab 20.15 Uhr: Syntanincs MBC - Brose Bamber, Telekom Baskets Bonn, Würzburg Baskets

Sonntag, 12.02.2023

Ab 14.45 Uhr: medi bayreuth- FC Bayern München, Rostock Seawolves - Hakro Merlins Crailsheim

Ab 17.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Basketball Löwen Braunschweig

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell