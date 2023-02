MagentaSport

BBL und EuroLeague komplett live bei MagentaSport: Bonn stark in Rostock, FC Bayern lässt Chemnitz keine Chance: "Ich musste meinen Spieler nicht sagen, dass ich keine Lust mehr habe, zu verlieren"

Nach dem EuroLeague-Kater sammeln der FC Bayern und ALBA Berlin Selbstvertrauen vor dem direkten Duell im MagentaSport BBL-Pokal-Halbfinale am Samstag (ab 19.15 Uhr live und kostenlos) Die Bayern gewinnen nach einem furiosen Start mit 79:58 gegen Chemnitz. "Ich musste meinen Spieler nicht sagen, dass ich keine Lust mehr habe, zu verlieren", so FCB-Coach Andrea Trinchieri und erklärte mit Blick aufs Halbfinal-Duell gegen ALBA: "Wir werden nicht in der besten Verfassung antreten. Wenn wir mit dieser Mentalität und Anstrengung spielen, können wir etwas erreichen. Ich stehe hinter meinem Team." Berlins Johannes Thiemann wollte sich nach dem 89:81-Sieg gegen Oldenburg noch gar nicht wirklich zum Halbfinale äußern. "Wir haben davor noch ein Spiel, aber wir freuen uns auf den Pokal." Oldenburg, am Samstag ab 15.45 Uhr in Halbfinale 1 gegen Ludwigsburg gefordert, hat vielleicht die Chance auf eine Revanche gegen Berlin im Finale am Sonntag (ab 14.30 Uhr live und kostenfrei). "Das wollen wir auf jeden Fall schaffen. Wir freuen uns auf unser Heimspiel vor unseren Fans", so Dewayne Russell, der 30 Punkte gegen ALBA warf. Bonn festigt den 2. Platz, siegt mit souverän 77:62 in Rostock. "Wir konnten das Spiel nur teilweise kontrollieren. Solche Phasen gibt es eben auch. Da muss man kämpfen und sich durchbeißen", resümiert Sebastian Herrera.

NINERS Chemnitz - FC Bayern München 58:79

Die Bayern legen los wie die Feuerwehr, führen nach dem 1. Viertel mit 23:7. Im 2. Viertel kommen die Chemnitzer dann besser ins Spiel. Doch der Vorsprung der Münchner (zwischenzeitlich 23 Punkte) und die Qualität sind zu stark, um noch enger ranzukommen. Nick Weiler-Babb macht sein bestes Pflichtspiel für die Bayern in dieser Saison. Nach den zuletzt 4 Niederlagen in der BBL und der EuroLeague ist das ein wichtiger Sieg für die Bayern. Am Dienstag geht es gegen Hamburg und am Samstag warten die formstarken Berliner im MagentaSport BBL-Pokal-Halbfinale.

Andrea Trinchieri, Trainer FC Bayern: "Ich musste meinen Spieler nicht sagen, dass ich keine Lust mehr habe, zu verlieren. Wenn du 5 Spieler vermisst und alle 2, 3 Tage spielst, ist es schwierig, die richtige Energie zu finden. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben den Sieg auch für Corey Walden geholt, der aus persönlichen Gründen nicht dabei sein konnte - er hat jemanden verloren. Er musste in einem schwierigen Moment gehen, aber die Familie geht immer vor. Ich bin froh, wie das Team gearbeitet hat. Niemand mag es zu verlieren."

Über den anstehenden BBL-Pokal: "Wir werden nicht in der besten Verfassung antreten. Wenn wir mit dieser Mentalität und Anstrengung spielen, können wir etwas erreichen. Ich stehe hinter meinem Team."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WEVtL0p0TXVZbkhkVENaZlNPUW5idz09

Niels Giffey, 10 Punkte München: "Nach dem 1. Viertel lief es einfach extrem gut. Nick hat das offensiv übernommen. Defensiv lief auch einiges richtig. Wir haben uns einfach gut gefühlt. Wir haben wenig zugelassen und hatten dann das Selbstbewusstsein." Zum BBL-Pokal gegen seinen Ex-Club Berlin: "Das wird spannend. Es ist immer eine gute Zeit im Jahr, um für den 1. Titel zu kämpfen. Wir werden alles in die Schale werfen werden."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K3JNR201dzdXSlI2Z09iMHgzZUFtQT09

Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Der Start war nicht gut. Man hat gesehen, dass die Energie nicht da war. Im 3. Viertel gab es einen Moment, da dachte ich, dass wir das Momentum haben und einen Lauf starten können. Das war dann aber nur ein kleiner Laut in der Wüste. Wir hatten nicht die Aggressivität und die Energie wie München. Wir hatten auch keinen Fokus. Wir waren nicht auf dem Level, um gegen Bayern zu spielen. Ich bin stolz auf unsere Saison international. Wir sind noch ein unerfahrenes Team. Wir müssen noch wachsen und lernen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEpJNSs3eUZ4eDR6MU5RMys3N0U5dz09

Rostock Seawolves - Telekom Baskets Bonn 62:77

Bonn bleibt das Team der Stunde. Aus den vergangenen 17 Spielen haben die Bonner nur gegen Berlin verloren. Gegen Rostock holt Bonn Saisonsieg Nummer 17. Rostock kommt dabei gut ins Spiel, liegt zur Pause mit 12 Punkten hinten. Im 3. Drittel erzielen die Rostocker lediglich 5 Punkte. So festigt Bonn verdient den 2. Platz hinter ALBA Berlin.

Sebastian Herrera, 11 Punkte, Bonn: "Ich denke, Rostock ist eine gute Mannschaft. Wir konnten das Spiel nur teilweise kontrollieren. Solche Phasen gibt es eben auch. Da muss man kämpfen und sich durchbeißen. Wir haben am Ende zum Glück den Sieg geholt. Wir wollten nicht immer von TJ Shorts abhängig sein. Wir haben viele gute Spieler in unserem Team. Jeder muss bereit sein, alles zu geben."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bHZ2MFFkZVpwMG5oTXk2NlFTYzFjUT09

Sid-Marlon Theis, 11 Punkte, Rostock: "Wir haben am Anfang etwas gestruggled. Bonn steht verdient da, wo sie stehen. Sie sind sehr physisch und spielen sehr strukturierten Basketball. Wir haben uns in der 2. Halbzeit nochmal reingekämpft. Zum Ende haben wir mitgespielt, nenne ich es mal. Man muss aber einfach sagen, dass Bonn eine bessere Mannschaft ist. Das haben sie 40 Minuten durchgezogen. Wir haben Talent in der Offensive. Das haben sie uns gut weggenommen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bFVxVkdnTW03eUFEYXhyNmxvVmhtdz09

ALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg 89:81

Spitzenspiel in Berlin. ALBA holt sich den 17. Saisonsieg gegen Oldenburg. Dabei spielt Oldenburg gut mit, kommt kurz vor dem Ende nochmal auf 3 Punkte ran. Berlin verteidigt aber weiterhin die Tabellenführung. Auch gut für das Selbstvertrauen: nächsten Samstag wartet der FC Bayern im MagentaSport BBL-Pokal-Halbfinale - Oldenburg ist gegen Ludwigsburg gefordert.

Dewayne Russell, 30 Punkte, Oldenburg: "Wir haben gegen ein sehr gutes Team gespielt. Die machen das sehr gut. Ich hatte auch einige Ballverluste gerade zum Ende des Spiels. Das darf mir nicht passieren."

Über einen möglichen Pokalfinaleinzug und eine Revanche gegen ALBA: "Das wollen wir auf jeden Fall schaffen. Wir freuen uns auf unser Heimspiel vor unseren Fans."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1hYMTZKd3ZyT2Jnb3ZFZC9ETm9TQT09

Johannes Thiemann, 10 Punkte, 10 Assists, Berlin: "Ich freue mich, dass wir gewonnen und als Team gut gespielt haben. Wir haben es geschafft, Russell hintenraus immer mehr unter Druck zu setzen. Es wurde nochmal unnötig knapp, aber Oldenburg ist eine gute Mannschaft."

Über das Halbfinale gegen die Bayern: "Wir haben davor noch ein Spiel, aber wir freuen uns auf den Pokal."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eHpvS2JzL013MEU2Qlk3VlJ0Szdodz09

