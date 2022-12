MagentaSport

EuroLeague komplett live bei MagentaSport: ALBA heute in Bologna, FC Bayern verliert gegen Real Madrid

FCB sucht noch "kleine Mentalität, um jedes kleine Detail richtig zu machen"

München (ots)

Spanische Woche in der EuroLeague für den FC Bayern: die Münchner verpassen die Überraschung gegen den Vierten Real Madrid mit 64:68 knapp. Am Donnerstag kommt Tabellen-Nachbar Valencia - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Platz 15 nach 4 Siegen wirkt als dürftige Münchener Ausbeute. Zufrieden ist Trainer Andrea Trinchieri mit seinen Spielern nach dem Real-Spiel: "Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben. Viel Energie und Intensität." Viel fehlte nicht. "Es war ein kleines Detail. Ich kann nicht sagen welches, aber es war ein kleines Detail, das gefehlt hat", meint Othello Hunter. Immerhin tue die Niederlage der Lernkurve gut. "Wir lernen, dass wir am Ende des Spiels noch diese kleine Mentalität haben müssen, um jedes kleine Detail richtig zu machen", glaubt Isaac Bonga.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen mit Clips des Spiels Bayern München gegen Real Madrid - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute geht es direkt weiter in der EuroLeague: ALBA Berlin gegen Bologna - live ab 20.15 bei MagentaSport, am Freitag ab 20.45 Uhr in Monaco. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague sowie BBL und die deutschen Partien im EurpoCup live.

FC Bayern München - Real Madrid 64:68

Die Bayern verpassen die Überraschung gegen Madrid nur knapp. Der FCB steht damit mit einer Bilanz von vier Siegen zu neun Niederlagen nur auf Platz 15. Die Königlichen aus Madrid setzten sich mit neun Siegen und vier Niederlagen oben fest. Am Donnerstag können die Bayern gegen Valencia wieder angreifen. Othello Hunter, Bayern München: "Es geht mir weniger um meine Performance. Mir geht es ums gewinnen. Es war ein schweres Spiel, aber wir haben hart gespielt. Wenn wir noch Kleinigkeiten verbessern, können wir wieder auf die Siegerstraße kommen. Es war ein kleines Detail. Ich kann nicht sagen welches, aber es war ein kleines Detail, das gefehlt hat. Das kann aber passieren."

Andrea Trinchieri, Coach Bayern München: "Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben alles gegeben. Wir haben im letzten Viertel sieben offene Dreier vergeben. Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben. Viel Energie und Intensität. Über 40 Minuten ist das aber nicht einfach."

Isaac Bonga, Bayern München: "Ich glaube, wir haben uns recht gut gehalten. In solchen Spielen musst du 40 Minuten ohne Fehler spielen. Wir haben es gut gemacht. Wenn du gegen so eine Mannschaft ins `run and gun" gehst, geht das am Ende nicht gut aus für dich. Du musst in der Crunch Time fokussiert bleiben, um gegen so ein Team zu gewinnen. Wir hatten die Chance zu gewinnen und haben es fast gedreht, aber die Kleinigkeiten haben am Ende gefehlt. Wir lernen, dass wir am Ende des Spiels noch diese kleine Mentalität haben müssen, um jedes kleine Detail richtig zu machen."

Walter Tavares, 14 Punkte, Real Madrid: "Ich bin sehr glücklich. Es ist immer schwer hier in Deutschland zu gewinnen. Wir waren fokussiert. Sie können dafür sorgen, dass du einen langen Tag hast. Wir haben in der Defensive unser Bestes gegeben. Es war wichtig, dass wir den Sieg geholt haben."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Heute EuroLeague

Ab 18:45 Uhr: AS Monaco - FC Barcelona

Ab 20:15 Uhr: Bologna - ALBA Berlin

Donnerstag, 15.12.2022

Ab 19:00 Uhr: Zalgiris Kaunas - Real Madrid, Belgrad - Mailand

Ab 20:15 Uhr: FC Bayern München - Valencia Basket

Freitag, 16.12.2022

EuroLeague

Ab 20:45 Uhr: AS Monaco - ALBA Berlin, FC Barcelona - Panathinaikos Athen

BBL

Ab 20:15 Uhr: NINERS Chemnitz - medi Bayreuth

