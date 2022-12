MagentaSport

PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: Spitzenreiter München putzt auch Mannheim

Sehr bewegend, aber kein Sieg in Hördlers großem Jubiläum zum 1000. Spiel für die Eisbären

München (ots)

Tausend DEL-Spiele für Berlins Frank Hördler sind eine große Leistung. Aber auch zum Jubiläum gab es keinen Sieg für Hördlers Eisbären. Im Shootout sichert Daniel Pietta in seinem 900. DEL-Spiel den Sieg (4:3 S0) für Ingolstadt, die jetzt Zweiter sind. Doch für Hördler kein Grund traurig zu sein: "Alleine die Szenen beim Aufwärmen, so etwas vergisst man niemals. Das ist was Tolles und Besonderes. Ich bin froh, dass ich so einen schönen Tag erleben durfte", so der Kapitän der Berliner. Schon vor dem Spiel wurde es emotional mit einem Video von Hördlers Karriere und Erinnerungen inklusive Familie, Freunde und Umfeld. Spitzenreiter EHC Red Bull München holt in der Liga hingegen einen Sieg nach dem nächsten. "Das Aus in der Champions League hat an uns gekratzt. Daher wollten wir in der Liga weiter Gas geben", erklärte Yasin Ehliz. Mit einem 6:2-Erfolg gegen den Dritten Mannheim unterstreichen die Münchner diese Aussage. Der Tabellenvierte Straubing hat momentan einen starken Lauf und entwickelt sich zu einer Heimmacht. Achtes Heimspiel in Folge ungeschlagen, gegen Köln drehen sie einen Rückstand und gewinnen mit 3:2. "Es geht darum, jedem Team, gegen das wir spielen, eine Nachricht zu schicken", zeigt sich Michael Connolly selbstbewusst.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Dienstag. Da sind die Wild Wings aus Schwenningen zu Gast in Wolfsburg. Live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Am Mittwoch gibt es ab 19 Uhr die DEL-Konferenz mit u.a. München gegen Köln - live auch als Einzelspiele bei MagentaSport.

Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt 3:4 SO

Der amtierende Meister aus Berlin wartet immer noch darauf, den Bock endlich umzustoßen. Kaum Kontinuität, immerhin nicht auf eine Abstiegsplatz. Der ERC steht als Dritter nach zuletzt starken Wochen weit oben in der Tabelle. Im Spiel führt Ingolstadt bis in letzte Drittel mit 3:1, doch Kevin Clark erzwingt wenige Minuten vor dem Ende die Overtime. Auch hier findet sich kein Sieger, so geht es ins Penaltyschießen. Den Sieg sichert Ingolstadt Daniel Pietta in seinem 900. DEL-Spiel: "Berlin ist gut rausgekommen. Da haben wir uns in den ersten zehn Minuten schwergetan. Dann hatten wir das Spiel im Griff. Unsere Strafen am Ende haben uns den Rhythmus genommen. Ein Unentschieden ist eigentlich verdient. Ich habe mich schwergetan, was Tore schießen angeht. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bzZ2a0pYWW51aUd1K2tNdTZGSGxHUT09

Frank Hördler, Kapitän Berlin, bei seinem 1.000 DEL-Spiel: "Beide Teams haben gut gekämpft. Es ist nie einfach in so ein Spiel reinzukommen, aber wir haben das gut gemacht. Am Ende hat Ingolstadt den besseren Abschluss, Das geht schon in Ordnung." Auf die Frage nach der Besonderheit des Spiels inklusive Tränen in den Augen vor dem Spiel fehlen Hördler die Worte: "Alleine die Szenen beim Aufwärmen, so etwas vergisst man niemals. Das ist was Tolles und Besonderes. Ich bin froh, dass ich so einen schönen Tag erleben durfte."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S0JZamZkRW91K3RPSmovODAxYmsxQT09

Hördler zu Tränen gerührt: "Da kann man sich nicht Worten bedanken"

Stimmen vor dem Spiel von Frank Hördler, der seit 2003 bei den Eisbären spielt, er wurde u.a. 9 Mal Meister mit Berlin. Hördler vor dem Spiel gegenüber MagentaSport: "Es ist schwierig zu genießen, aber ich freue mich darauf. Es ist schon etwas Besonderes für mich. Ich habe hier vieles erlebt, viele Freunde, viele emotionale Erinnerungen. Natürlich musste man über die Jahre auch ein bisschen die Familie liegen lassen. Die Meisterschaft und die Silbermedaille waren schon ganz besondere Momente. Es gibt aber unzählige, ich bin stolz auf alle. Ohne meine Frau wäre das auch nicht möglich gewesen. Sie organisiert alles im Hintergrund und ich kann mich auf das Eishockey konzentrieren. Da kann man sich nicht mit Worten bedanken."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bExOdkhvZlpWVWxGejV6RE5yZGZHZz09

Vor dem Spiel gab es ein emotionales Video von Erinnerungen und seiner Karriere inklusive Freunden, Familie und Hördlers Umfeld. Hier der Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDllZ1BMWFB3U0RoZHZYL2hWa3VpUT09

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 6:2

Spitzenspiel in München, mit klarem Sieger. Der Tabellenführer baut den Vorsprung weiter aus, die Adler müssen vorerst den 2. Platz abgeben. München startet gut ins Spiel, im 2. Drittel kommt Mannheim mit einem Doppelschlag wieder zurück. Doch noch vor dem letzten Drittel sind die Münchner wieder mit 3 Toren vorne. Es war in der DEL der 11. Sieg in Serie für den EHC. Die letzte Niederlage gab es Anfang November gegen die Adler Mannheim.

Yasin Ehliz vom EHC freut sich: "Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden. Es waren ein paar viele Strafen und wir haben zwei Tore in Unterzahl bekommen. Mannheim kannst du nie komplett ausschalten. Das Aus in der Champions League hat an uns gekratzt. Daher wollten wir in der Liga weiter Gas geben. Das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MDVLalBva3VLQlB2S3IyU2sxb05LZz09

Markus Eisenschmid, Mannheim: "Ich muss unsere Disziplin hervorheben. Wir waren im 1. Drittel schon vier Mal Short. Wir haben über das ganze Spiel Strafen gezogen. So kann man kein Spiel mehr gewinnen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TlJ6bHovNmJEdm1YbjdDVE9zdkhqQT09

Straubing Tigers - Kölner Haie 3:2

Köln gehört die Anfangsphase, doch Straubing gehört die Schlussphase. Im letzten Drittel drehen die Tigers mit einem Doppelschlag den Rückstand und sichern sich den Sieg. Die Haie damit nach drei Siegen mit zwei Niederlagen in Serie. Die Tigers bleiben damit oben dran und holen ihren fünften Sieg und ihren 8. Heimsieg in Serie.

Moritz Müller von den Kölner Haien: "Am Ende waren es Kleinigkeiten. Special Teams haben den Unterschied gemacht. Straubing trifft in Überzahl. Wir haben Straubing im 2. Drittel den Platz gelassen und waren zu passiv."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXJadGF0SklHUzRBQVVOOTV1aW93Zz09

Michael Connolly, Straubing Tigers: "Wir sind schwer reingekommen. Wie wir darauf reagiert haben, macht das Team aus. Wir haben uns schon oft mit einem Comeback unter Beweis gestellt. Wir hatten zu viele Ballverluste, weil wir zu nett gespielt haben. Das ist aber nicht unser Spiel. Momentan haben wir sehr viel Spaß. Das müssen wir beibehalten. Köln ist ein sehr gutes Team. Sie haben uns schon einmal stark geschlagen. Wir wollten es ihnen ein wenig heimzahlen. Es geht darum, jedem Team, gegen das wir spielen, eine Nachricht zu schicken."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVY4Um1ZWlBLTHgwOVpTZkx3bG9lQT09

Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg 1:4

Wolfsburg bleibt weiter oben dran und Nürnberg muss den Blick nach unten richten. Für Nürnberg war es die 4. Niederlage in Folge. Wolfsburg nach 2 Niederlagen wieder mit drei Punkten. Konstanz kriegen wie Grizzlys allerdings noch nicht auf das Eis. Das letzte Mal 2 Siege am Stück gab es im Oktober.

Patrick Reimer von den Ice Tigers konnte sich einen Tag nach seinem 40. Geburtstag nicht mit einem Sieg beschenken: "Wir arbeiten momentan nicht hart genug. Das ist in allen Zonen so. Wir laufen kein Schlittschuh. Wolfsburg hat es perfekt vorgemacht, wie so ein Spiel laufen kann. Die laufen und fahren jeden Check zu Ende. Das fehlt bei uns momentan an allen Ecken und Enden. Wir müssen das schnell wieder abrufen, sonst wird es kritisch. Man kann viel reden, aber am Ende wird auf dem Eis abgerechnet."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WUlwUlB1YlhCbHpDVmN6bzdSelZZQT09

Fabio Pfohl, Grizzlys Wolfsburg: "Es muss einiges gut laufen, dass du hier gewinnst. Bei uns haben sich alle am Riemen gerissen. Es war nicht so toll in letzter Zeit. Wir haben aber ein tolles Auswärtsspiel gezeigt. Wir wollten immer weiter nach vorne spielen. Nürnberg ist keine schlechte Mannschaft."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UjhTQ1lMV294cVE2WGNZTTBTc0VBQT09

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 2:3

Augsburg verliert das zweite Spiel in Folge und bleibt Vorletzter der Tabelle. Bei der DEG ist ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen, immerhin zwei der letzten drei Spiele konnten gewonnen werden. Für Düsseldorf wichtige Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Für das Geburtstagskind Nicolas Geitner ein schönes Geschenk zum 24. Ehrentag: "Die Busfahrt nach Hause wird jetzt eine Feier. Wir waren unserem Spiel treu über das ganze Spiel. Dann haben wir uns auch belohnt. Ob 3:2, mehr oder weniger - Hauptsache drei Punkte."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NXJnZExpSkRJd1R3QW5saFRBOWhkUT09

Marcel Barinka, Augsburg: "Der Start war schrecklich. Das kann so nicht wieder passieren. Die Spiele, die jetzt kommen, sind dafür zu wichtig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das war nicht unser Tag. Wir müssen besser werden. Jetzt wartet harte Arbeit auf uns."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=blovQ3p6OXRGQjY5S3lLeVJRS2tSQT09

Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters 5:2

Vier Siege aus den letzten 5 Spielen für Schwenningen. Die Wild Wings machen damit einen Schritt aus dem Tabellenkeller und ziehen an Nürnberg vorbei. Iserlohn muss hingegen nach 3 Siegen in Serie wieder eine Niederlage gegen den mittlerweile Tabellennachbarn hinnehmen. Pierre Bealieu, Co-Trainer Iserlohn, ersetzte den erkrankten Greg Poss: "Wir sind gut ins Spiel gekommen. Das Über- und Unterzahlspiel hat den Unterschied gemacht. Wir haben kleine Fehler gemacht. Das ist Eishockey. In jedem Bereich läuft ein Prozess. Da müssen wir jeden Tag arbeiten. Dafür müssen wir eine Lösung finden."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXZueEMzMUhGQ0hFTzlzSHZHaWE4QT09

Sebastian Uvria, Torschütze Schwenningen: "Man sieht unsere Leistung und wie wir zusammenhalten. Wir hatten zu Beginn der Saison eine schwierige Phase. Wir haben jetzt einen Weg gefunden, um mehr als drei Tore zu schießen. Momentan macht es viel Spaß."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzhLTU9SbkdJcXdoSUM1SW1VZ1dmQT09

PENNY DEL komplett LIVE bei MagentaSport

Dienstag, 13.12.2022

Ab 19:15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings

Mittwoch, 14.12.2022

Ab 19:00 Uhr: Düsseldorfer EG - Bietigheim Steelers, EHC Red Bull München - Kölner Haie, Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers, Augsburger Panther - Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt - Straubing Tigers, Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin

Donnerstag, 15.12.2022

Ab 19:15 Uhr: Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell