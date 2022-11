MagentaSport

Eishockey live bei MagentaSport: Kölner Haie wurmt das 2:3 gegen Spitzenreiter München, Länderspiele ab Donnerstag: Deutschland Cup als "komplett neuer Input" und "enorm wichtige Standortbestimmung"

Packendes DEL-Finale vor der Länderspiel-Pause: Die Haie verlangen dem abgezockten DEL-Spitzenreiter EHC Red Bull beim 2:3 zumindest im letzten Drittel nach 0:3-Rückstand alles ab. Gleich 6 Akteure auf dem Eis sind nun beim Deutschland Cup vertreten, der am Donnerstag in Krefeld startet. Für den 21jährigen Kölner Jan-Luca Sennhenn ist es die Nationalmannschafts-Premiere. "Man kann sich nichts Größeres vorstellen." Ähnlich sieht es auch der nach langer Pause wiederberufene Team-Kollege Maximilian Kammerer. Nach 5 DEL-Partien in 10 Tagen sei er nun froh, "auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Kompletter neuer Input." Das 2:3 wurmt Kammerer: "Ich wäre gern als Sieger dorthin gefahren." Die deutsche Nationalmannschaft trifft als Titelverteidiger zunächst auf die laufstarken Dänen (ab 19.30 Uhr live), Österreich gegen den Olympia-Dritten Slowakei eröffnen das Turnier ab 16 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele live und kostenlos. DEB-Sportdirektor Christian Künast sieht den Deutschland Cup als "enorm wichtige Standortbestimmung" für das Nationalteam. Die aktuell schwierige Kaderbestückung betrachtet Künast rational - für ihn gebe es nicht um "jung oder alt, für uns gibt´s nur Spieler, die uns international weiterhelfen können!"

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Spiel Köln gegen München und zum anstehenden Deutschland Cup, der ab 10. November mit Österreich, Dänemark und Slowakei im Modus "jeder gegen jeden" ausgetragen wird. Weitere Spieltage: am Samstag gegen Österreich (17.15 Uhr) und Sonntag gegen Slowakei (14.15 Uhr). Alle Spiele des Deutschland Cup gibt´s live und kostenlos bei MagentaSport.

"Unsere WM-Reise beginnt am Donnerstag"

Den Stellenwert des Deutschland Cups hob DEB-Sportdirektor Christian Künast als international anerkanntes Turnier hervor. In der Drittelpause der Partie Köln gegen München unterstrich er zudem die "enorm wichtige Standortbestimmung" für die deutsche Nationalmannschaft: "Unsere WM-Reise beginnt am Donnerstag mit dem Deutschland Cup. Das ist jedes Jahr so und das ist unsere Vorbereitung und da beginnt die Reise. Man hat's letztes Jahr gesehen: Es sind Spieler, die international noch nicht so erfahren sind. Und genau dafür ist so ein Turnier da, um vom Bundestrainer herangeführt zu werden." Für ihn und Nationaltrainer Toni Söderholm gebe es nicht "jung oder alt, für uns gibt´s nur Spieler, die uns international weiterhelfen können!"

Kölner Haie - EHC Red Bull München 2:3

52 Minuten waren die Münchner den Kölnern klar überlegen. Trotz Empty Net und einer 2 Minuten- Strafe zum Ende der Partie, konnten der EHC, den Sieg noch über die Zeit retten.

Münchens Andreas Eder: "Ich habe einen wahnsinnig dämlichen Fehler gemacht zum 3:1 und dann sind die nochmal in Fahrt gekommen. Aber ich denke am Ende des Tages sind wir zufrieden mit den 3 Punkten und ob es jetzt 3:0 oder 3:2 ausgeht, macht keinen Unterschied."

Kölns Maximilian Kammerer: "Wir hatten noch gute Chancen, aber ich glaube auf 60 Minuten gesehen haben wir einfach nicht gut genug gespielt. Kammerer blickt optimistisch auf seine Aufgabe mit der Nationalmannschaft: "Ich habe die Ehre, dass er mich jetzt mitgenommen hat. Ich freu mich natürlich riesig, auch mal jetzt auf andere Gedanken kommen. Kompletter neuer Input. Ich freu mich einfach jetzt nach Krefeld zu fahren, trotzdem wäre ich gern als Sieger dorthin gefahren."

Maxi Kammerer, Spieler der Kölner Haie, war auch in der "Eishockey-Show" zu Gast bei MagentaSport und stand Sascha Bandermann und Rick Goldmann Rede und Antwort.

Über den Start mit den Kölner Haien: "Wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Es ist besser als letzte Saison. Auch zum Ende hin. Es ist ein bisschen ruhiger alles und wir spielen sehr konstant. Es ist generell in der Liga sehr eng. Mit einem Sieg oder einer Niederlage geht es direkt hoch oder runter."

Deutschland Cup komplett live und kostenfrei:

Tag 1 - Donnerstag, 10. November 2022

Ab 16.00 Uhr: Österreich - Slowakei

Ab 19.30 Uhr: Deutschland - Dänemark

Tag 2 - Samstag, 12. November 2022

Ab 13.45 Uhr: Slowakei - Dänemark

Ab 17.15 Uhr: Deutschland - Österreich

Tag 3 - Sonntag, 13. November 2022

Ab 10.45 Uhr: Dänemark - Österreich

Ab 14.15 Uhr: Deutschland - Slowakei

