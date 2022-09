MagentaSport

EuroBasket live bei MagentaSport, ab morgen Viertelfinals: Deutschland - Griechenland ab 20 Uhr

Lo über den griechischen Star Antetokounmpo: "Es braucht auf jeden Fall 5 Spieler, um ihn zu stoppen"

München (ots)

Alle reden von Luka Doncic als Super-Star dieser EuroBasket. Aber dann gibt´s da auch noch Giannis Antetokounmpo, dem griechischen Pendant mit 28 Punkten im Schnitt, 2,11 Meter riesig und vermutlich die größte deutsche Sorge vor dem morgigen Viertelfinale Deutschland gegen Griechenland - live und kostenlos ab 20 Uhr bei MagentaTV und MagentaSport. Maodo Lo sagt über diesen Giannis Antetokounmpo, in der NBA für die Milwaukee Bucks aktiv: "Es braucht auf jeden Fall 5 Spieler, um ihn zu stoppen in der Defensive. Da muss jeder involviert sein. Man kann ihn im 1 gegen 1 nicht wirklich halten."

Nachfolgend ein Ausblick auf die Viertelfinals - mit Stimmen und Clip zum Spiel Deutschland gegen Griechenland am Dienstag, ab 20 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Eröffnet wird der 1. Viertelfinal-Tag mit der Partie Spanien gegen Finnland, ab 16.45 Uhr live. MagentaSport zeigt auch die k.o.-Runden komplett live.

Wagner? "Wir hoffen, dass er spielen kann!"

Maodo Lo spielt eine starke EuroBasket, überhaupt passt das Gesamtpaket der deutschen Nationalmannschaft bis auf wenige Phasen sehr gut. Ein Ausfall von Franz Wagner gegen Griechenland im Viertelfinale, der sich beim Zittersieg gegen Montenegro am Knöchel verletzte, schade dem Gefüge, findet Lo: "Wir hoffen, dass er spielen kann!"

Ebenso groß ist die Hoffnung, den griechischen Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo in den Griff zu bekommen - eine Art moderner Basketball-Herkules. "Wir haben strategisch schon ein paar Sachen besprochen! Es braucht auf jeden Fall 5 Spieler, um ihn zu stoppen in der Defensive. Da muss jeder involviert sein. Man kann ihn im 1 gegen 1 nicht wirklich halten."

Das Interview mit Maodo Lo: https://cloud.thinxpool.de/s/H6caMg8ijMq2XbH

EuroBasket-Viertelfinals

Dienstag, 13.09.2022

Ab 16.45 Uhr: Spanien - Finnland

Moderation: Lüdeke, Experte: Günther, Fieldreporter: Zander, Kommentar: Ulrich, Co-Kommentar: Vogel

Ab 20.00 Uhr: Deutschland - Griechenland

Moderation: Lüdeke, Experte: Günther, Fieldreporter: Zander, Kommentar: Frisch, Co-Kommentar: Vogel

Mittwoch, 14.09.2022

Ab 16.45 Uhr: Frankreich - Italien

Moderation: Lüdeke, Experte: Günther, Fieldreporter: Zander, Kommentar Ulrich, Co-Kommentar: Vogel

Ab 20.00 Uhr: Slowenien - Polen

Moderation Lüdeke, Experte: Günther, Fieldreporter: Zander, Kommentar: Frisch, Co-Kommentar: Vogel

Die EuroBasket ist exklusiv als TV-Angebot bei MagentaTV und auf allen MagentaSport-Apps zu sehen. Alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2022 live, die deutschen Spiele werden zudem kostenlos bei MagentaSport übertragen. An Spieltagen ohne DBB-Auswahl fasst eine Konferenz alle Partien zusammen. Der neue Kanal "MS Sport" auf Programmplatz 50 bei MagentaTV bietet seit 1. September täglich kostenlos Live- Spiele und Highlights exklusiv für MagentaTV Kunden an. Neu im MagentaSport-Team ist Per Günther als Experte. Er wird neben Denis Wucherer, Pascal Roller sowie Alex Vogel die Partien analysieren. Sie arbeiten zudem als Co-Kommentatoren mit den Reportern Michael Körner, Alexander Frisch, Basti Ulrich, Chris Schmidt und Stefan Koch. Jan Lüdeke und Anett Sattler moderieren aus dem Studio in Köln, Benni Zander führt die Interviews.

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell