MagentaSport

Eishockey-WM in Finnland live bei MagentaSport: Deutschland gegen Kasachstan am Sonntag ab 14.45 Uhr

Deutscher 9:4-Sieg gegen Italien: Zwei Drittel "ziemlich verantwortungsvoll gespielt"

München (ots)

Bunter Torreigen beim 9:4 der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien. Es ist der 4. Sieg bei dieser WM in Folge. Mit 12 Punkten liegt Deutschland gleichauf mit Kanada und der Schweiz - Mindestziel Viertelfinale also fast geschafft. "Wir haben die ersten beiden Drittel ziemlich verantwortungsvoll gespielt. Auch mit einer gewissen Lockerheit, gute Pässe gespielt. Ein bisschen so mentale Reife gezeigt", bilanzierte Bundestrainer Toni Söderholm, der sein Traum-Duo Noebels/Pfoederl und weitere Stammkräfte schonte, dafür die jungen Wilden wie Lukas Reichel einsetzte. Der Reichel-Effekt funktionierte: 1 Tor, 2 Assists des 20jährigen, der meinte: "Ich will Spaß haben, mein Spiel machen." Am Sonntag geht´s zum vorletzten Gruppenspiel gegen Kasachstan ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport weiter. "Wir hatten letztes Jahr bei der WM etwas Probleme mit Kasachstan. Das war ein Spiel, das uns gezeigt hat, wie gut jede Mannschaft bei so einer WM sein kann. Demenentsprechend bereiten wir uns ganz gnadenlos auf dieses Spiel vor", sagt Söderholm und vielleicht ist ihm das Wort "gnadenlos" einfach nur so rausgerutscht.

Nachfolgend die Stimmen zum Spiel gegen Italien. Am Sonntag spielt die deutsche Auswahl gegen Kasachstan, ab 14.45 Uhr live. Das letzte Gruppenspiel steigt am Dienstag, 24. Mai, gegen die Schweiz - schon 10.45 Uhr. Die Viertelfinals starten am 26. Mai - alle live bei MagentaSport.

Deutschland - Italien 9:4

Bundestrainer Toni Söderholm wirkte nach der zwischenzeitlichen Aufholjagd Italiens ein wenig angespannt, soweit das die TV-Bilder in der Deutung zulassen. Jedenfalls war er nicht fröhlich gestimmt - 4 leichte Gegentore. Aber Söderholms Kritik fiel milde aus: "Ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben dann nicht mehr so detailliert gespielt. Ich kann die Jungs auch verstehen, wenn es 8:1 oder 8:2 steht - irgendwann ist es auch gut so. Die ersten beiden Drittel waren entscheidend und da hat die Mannschaft sehr stark gespielt."

Bundestrainer Toni Söderholm unterstreicht: "Wir haben die ersten beiden Drittel ziemlich verantwortungsvoll gespielt. Auch mit einer gewissen Lockerheit, gute Pässe gespielt. Ein bisschen so mentale Reife gezeigt."

Söderholms Ausblick auf das Sonntagsspiel gegen Kasachstan, bei dem Deutschland das Viertelfinale 100 Prozent klarziehen kann: "Wir hatten letztes Jahr bei der WM etwas Probleme mit Kasachstan. Das war ein Spiel, das uns gezeigt hat, wie gut jede Mannschaft bei so einer WM sein kann. Demenentsprechend bereiten wir uns ganz gnadenlos auf dieses Spiel vor."

Der Reichel-Effekt: "Ziemlich guter Zug, ihn da reinzuschmeißen"

Lukas Reichel war erst vor 2 Tagen angereist, gleich ein 1 Tor gemacht, 2 Assists und die MVP-Auszeichnung einkassiert: "Wir sind richtig gut gestartet. Vielleicht am Ende war es etwas zu nachlässig. Aber wir haben gewonnen. Alles in allem war´s ein gutes Spiel." Zur eigenen Leistung: "Ich will Spaß haben, mein Spiel machen."

MagentaSport-Expertin Ronja Jenike über den Reichel-Effekt: "Lukas bringt viel Kreativität ein, die Lockerheit. Aber gleichzeitig arbeitet er immer hart, macht die einfachen Sachen richtig. Das war ein ziemlich guter Zug, ihn da reinzuschmeißen, in dieses vermeintlich leichte Spiel. Den Zug haben wir aber auch gebraucht."

Die Eishockey WM LIVE bei MagentaSport:

Mit Ronja Jenike, ehemalige Nationalspielerin, als WM-Expertin mit dem 4fachen Deutschen Meister und 10fachen WM-Teilnehmer Christoph Ullmann sowie dem langjährigen DEL-Keeper Patrick Ehelechner am Start. Sascha Bandermann moderiert, Alexander Kunz kommentiert die WM-Übertragungen.

22. Mai, ab 14.45 Uhr: Kasachstan-Deutschland

24. Mai, ab 10.45 Uhr: Deutschland-Schweiz

26. Mai, ab 14.45 Uhr: Viertelfinale in der Konferenz

28. Mai, ab 12.45 Uhr: Halbfinale 1 - ab 16.45 Uhr: Halbfinale 2

29. Mai, 13.45 Uhr: Spiel um Platz drei

29. Mai, 18.45 Uhr: Finale

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell