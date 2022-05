MagentaSport

BBL-Playoffs komplett live bei MagentaSport, Start am Freitag: FCB-Gegner wird heute in Ludwigsburg ermittelt

Berlin nach Sieg in München: "Wir sind beflügelt und wollen Deutscher Meister werden"

München (ots)

Von wegen: "Es ging um nichts mehr!" Die Rivalität zwischen dem FC Bayern München gegen ALBA Berlin treibt auch den Ehrgeiz der Akteure im letzten, für die Tabelle tatsächlich unbedeutenden Hauptrunden-Spiel der easyCredit BBL an. "Man hat gerade am Schluss gesehen, wie beide Klubs ums Verrecken gewinnen wollten", meinte Geschäftsführer Marco Baldi nach dem 83:78-Sieg seiner Berliner, die die Hauptrunde mit dem 1. Platz und dem 1. Saisonsieg gegen den FC Bayern beendeten. "Wir sind beflügelt und wollen Deutscher Meister werden," strahlte Louis Olinde, der mit ALBA in den am Freitag startenden Playoff-Viertelfinals nun auf seinen Ex-Klub Bamberg trifft. "Es war wichtig für den Kopf hier noch mal ein Statement zu setzen", sagte Münchens Andi Obst: "So eine Niederlage ist nicht schön. Aber wir haben in den letzten Spielen viel Gutes mitnehmen können." Playoff-Gegner des Hauptrunden-Dritten FC Bayern sind, je nach Ausgang der heutigen Partie Ludwigsburg gegen Heidelberg (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport): der Favoritenschreck Chemnitz, der die Münchener schon dreimal schlug, oder die Ludwigsburger Riesen, die das Final Four in der Champions League gerade als Dritter abschlossen.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Top-Spiels FC Bayern gegen ALBA Berlin - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die letzte Entscheidung für die Playoffs, die am Freitag, 13. Mai, starten, fällt heute ab 18.45 Uhr zwischen MHP RIESEN Ludwigsburg gegen Academics Heidelberg. Dann stehen die Viertelfinals auch zeitgenau fest. MagentaSport zeigt alle Spiele und Entscheidungen in der easyCredit BBL live.

FC Bayern München - ALBA Berlin 78:83

Der Bayern Coach Andrea Trinchieri zur Bedeutung des Spiels vor dem Start der Playoffs erklärt: "Es geht um nichts. Außer, dass du spielen musst." Der FCB-Trainer verließ anschließend aus gesundheitlichen Gründen die Halle. Die Bayern beenden die Hauptrunde als Dritter, hinter Berlin und dem Überraschungsteam Bonn. Fünf Minuten brauchten die Münchner für den ersten Korb, setzten ALBA aber immer wieder zu. Münchens Andi Obst, mit 15 Punkten erfolgreich, bilanzierte: "Das war ein intensives Spiel. Es war wichtig für den Kopf hier noch mal ein Statement zu setzen. Am Ende haben wir den Kürzeren gezogen, aber wir wollten gestärkt sein. Wir wissen, worum es in dem Spiel geht. Der Fokus liegt jetzt auf dem Freitag."

Obst zur Niederlage im Hinblick auf den Playoff-Start: "So eine Niederlage ist nicht schön. Aber wir haben in den letzten Spielen viel Gutes mitnehmen können."

Der Gegner steht erst nach dem heutigen Spiel Ludwigsburg gegen Heidelberg fest - gewinnt Ludwigsburg heißt es im Viertelfinale FC Bayern gegen Chemnitz: "Mit Chemnitz haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen", so Obst nach bereits 3 Niederlagen gegen den Favoritenschreck.

Münchens Nick Weiler-Babb: "Das war ein guter Test, um fit in die Playoffs zu gehen. Ein wirklich schönes, intensives und hartes Spiel um jeden Ball."

Ob die Niederlage sich negativ auf den Start der Playoffs auswirke: "Nein. Bei allen steht es 0:0. Wir starten neu."

"Ohh - das tut ntürlich gut" - ALBA beflügelt und will "Meister werden"

Berlins Louis Olinde über den ersten Saison-Sieg gegen den FC Bayern: "Ohhh, das tut natürlich gut. Mit einem Sieg und dann hier in München - das tut natürlich gut. Wir sind beflügelt und wollen Deutscher Meister werden." ALBA spielt im Viertelfinale gegen Bamberg, Olindes Ex-Klub: "Darauf freue ich mich sehr. Das wird etwas Besonderes."

Berlins Geschäftsführer Marco Baldi: "Man hat gerade am Schluss gesehen, wie beide Klubs ums Verrecken gewinnen wollten. Das Spiel darf man nicht besonders hoch bewerten ganz sicher. Gut, dass alles gesund sind - auf beiden Seiten. Und jetzt geht´s richtig los."

Das Ziel von Baldi: "Jetzt geht´s darum, das, was man die gesamte Saison aufgebaut hat, versucht zu veredeln. Das hört sich so einfach und so logisch an, ist aber schwierig, weil der Druck ein ganz anderer ist."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=iXfAyW8nO5M

Den aktuellen Überblick aufs MagentaSport-Programm gibt´s immer hier: www.magentasport.de/programm

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell