Playoffs komplett live bei MagentaSport: Eisbären siegen im Halbfinale 5 mit 3:0 gegen Mannheim

"Wir haben sehr schlau gespielt" Berlin schafft Finaleinzug gegen München - morgen ab 19.15 Uhr

Mannheim scheitert im 5. Spiel der Halbfinals am Meister Berlin, der nach dem 3:0 damit schon morgen gegen den EHC Red Bull München im Finale antritt - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. "Wir haben sehr schlau gespielt", analysierte Eisbären-Trainer Serge Aubin kurz, um dann aufs 1. Finale gegen München zu blicken: "Wir sind bereit." Marcel Noebels erklärte unisono: "Man steht nicht oft im Finale. Wir müssen den Moment genießen. Wenn man in weniger als 24 Stunden wieder hier steht - klar, ist das nicht einfach. Aber wenn`s einfach wäre, könnte es jeder." Bei Mannheim hatte der Trainerwechsel von Pavel Gross zu Bill Stewart die Mannschaft wieder wachgerüttelt. Für den ganz großen Coup reichte es zwar nicht, dennoch schwärmte Stewart: "Es waren jetzt 41 Tage voller Freude und ich fühle mich sehr geehrt, mit diesen Jungs zu arbeiten." Ob er nach der Saison als Trainer weitermache, wollte er noch nicht sagen, aber immerhin: "Ich hatte eine Menge Spaß!". Mannheims Korbinian Holzer wollte nach einem "bitteren" Ausscheiden noch nicht über den nächsten Angriff auf den Titel sprechen: "Gerade geht mir das ziemlich auf den Sack, dass wir ausgeschieden sind."

Halbfinale: Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:0 - Stand: 3:2

Die Eisbären Berlin gewinnen das allesentscheidende Spiel 5 gegen die Adler Mannheim und ziehen ins Finale der PENNY DEL gegen München ein.

Berlins Trainer Serge Aubin zum Sieg: "Es war ein sehr umkämpftes Spiel wie sonst auch, aber ich fand, wir haben sehr schlau gespielt... Es war eine sehr harte Serie und wir waren gut auf die Länge vorbereitet. Wir werden auch gut auf mögliche 5 Spiele gegen München vorbereitet sein." Dass das 1. Finalspiel schon am nächsten Tag ist, stört ihn nicht: "Es ist, wie es ist. Heute sind wir froh. Die Jungs ruhen sich gleich aus und morgen geht's dann weiter. Wir sind bereit."

Berlins Marcel Noebels zum Spiel: "Das war Werbung für das Eishockey auf jeden Fall. Es war ein sehr intensives und gutes Spiel von beiden Seiten." Wie bereit er für das 1. Finale am nächsten Tag ist: "Man steht nicht oft im Finale und man muss den Moment genießen. Das ist in so kurzer Zeit nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, dann könnte es jeder."

Goalie Mathias Niederberger: "Wir haben die Fehler minimiert und standen kompakter ums Tor herum... Das hat den Unterschied gemacht. So muss man spielen, um erfolgreich zu sein." Wie das Team die beiden Rückschläge in Spiel 3 und 4 verkraften konnte: "Wir sind eine mental extrem starke Truppe. Wir wissen, was wir wollen und das haben wir heute gezeigt... Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft."

Mannheims Trainer Bill Stewart, was in Spiel 5 ausschlaggebend war: "Am Ende war es ein Tor, dass den Ausschlag gegeben hat. Wir haben einen Momentum-Wechsel gesucht, aber nicht gefunden. Aber ich kann eines sagen: Ich habe eine Menge Respekt vor beiden Teams. Vor allem vor meinem. Es waren jetzt 41 Tage voller Freude und ich fühle mich sehr geehrt, mit diesen Jungs zu arbeiten." Vor den Playoffs sagte Stewart, dass er den Titel holen will. Wie traurig er jetzt ist, dass das nicht geklappt hat: "Wenn man die Meisterschaft gewinnt, dann erinnert man sich für immer an dich. Das ist jetzt nur ein Stopp auf unserem Weg. Ich bin sehr stolz auf das Team und den Verein." Ob er weiter als Trainer arbeiten wird, oder wieder seine Rolle als Scout antritt: "Es ist zu früh, um das jetzt zu sagen. Ich hatte sehr viel Spaß. Wenn Menschen alles geben, dann ist das schön zu sehen, Ich respektiere das Team wirklich sehr und die Leute drumherum."

Mannheims Korbinian Holzer, woran es gelegen hat: "Wir haben einfach einen Fehler mehr gemacht. Das war der Unterschied... Das ist halt die Klasse von Berlin. Gratulation zum Finaleinzug. Wir haben uns gut zurückgekämpft und haben auch wieder alles versucht heute. Es waren am Ende Kleinigkeiten... Das ist dann bitter einfach." Was er in die nächste Saison mitnimmt: "Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht. Es ist jetzt schwer, da nach vorne zu schauen. Ich habe da auch ehrlich gesagt gerade keine Lust drauf. Das tut mir leid. Gerade geht mir das ziemlich auf den Sack, dass wir ausgeschieden sind. In ein paar Tagen können wir darüber reden, oder in ein paar Monaten."

Die Final-Termine im Best of 5-Modus komplett live bei MagentaSport:

Freitag, 29.04.2022 - Runde 1

19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Red Bull München

Sonntag, 01.05.2022 - Runde 2

Ab 15.00 Uhr: Red Bull München - Eisbären Berlin

Montag, 02.05.2022 - Runde 3

ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Red Bull München

Mittwoch, 04.05.2022 - Runde 4

ab 19.00 Uhr: Red Bull München - Eisbären Berlin

Donnerstag, 05.05.2022 - Runde 5

Ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Red Bull München

Die WM-Testspiele der Nationalmannschaft live bei MagentaSport:

Freitag, 29.04.2022

Ab 18.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Slowakei

Samstag, 30.04.2022

Ab 16.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Slowakei

Sonntag, 08.05.2022

Ab 16.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Österreich

