EuroLeague Playoffs live bei MagentaSport: FCB siegt beim FC Barcelona mit 90:75, Spiel 3 am Mittwoch in München

"Das ist sehr wichtig für unseren Klub!" Bayern-Sieg in Barcelona nach Top-Leistung

Dem FC Bayern gelingt die erste Sensation im EuroLeague-Playoff-Duell in Barcelona, gewinnt mit 90:75 und gleicht die Serie zum 1:1 aus. Das 1. Heimspiel in München zeigt MagentaSport am nächsten Mittwoch, ab 20.15 Uhr live. "Ich kann den Sieg gut einordnen. Ich bin sehr down to earth", bilanzierte FCB-Trainer Andrea Trinchieri und freute sich aufgrund der personellen Rückschläge dann doch: "Wir haben in den letzten 15 Tagen Real geschlagen und wir haben Barca geschlagen. Das ist sehr wichtig für unseren Klub." Vor der Serie des FC Bayern gegen den FC Barcelona wünschte sich Vladimir Lucic diese Überschrift: "Der FC Bayern macht den nächsten Schritt in Richtung Geschichte im deutschen Basketball." Im 2. Akt hat das funktioniert.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom 2. Spiel des FC Bayern in Barcelona - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die nächsten beiden Partien des FC Bayern gegen Barcelona: am Mittwoch, 27. April, ab 20.15 Uhr, und am Freitag, 29.04., ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport.

Vor den beiden EuroLeague-Spielen in Barcelona hatte Münchens Trainer Andrea Trinchieri über Barca gesagt: "Sie sind das beste Team. Sie sind darauf programmiert, den Titel zu gewinnen. Die wollen den Titel jetzt gewinnen. Das ist ihre Mission. Die wurden Erster, haben nur 6 Niederlagen und haben die gesamte Saison dominiert... Ich denke, dass 90 Prozent der Welt ein 3:0 in der Serie erwarten... Es ist ein Unterschied, ob du gewinnen kannst, oder gewinnen musst... Manchmal vergleiche ich sie mit einem Rubiks-Cube. Wenn man Geduld hat, lernt man, wie man sie kontrolliert."

Bayern knackt Barca-Code

Trinchieri hat diesen Rubiks Cube geknackt, seine Analyse nach dem Sieg in Barcelona: "Ich freue mich für meine Spieler, für meinen Klub. Jetzt haben wir 2 Heimspiele. Ich bin sehr realistisch. Barca hat sehr oft in solchen Situationen gesteckt. Sie wissen, wie sie es steuern können. Ich freue mich über die Leistung meiner Spieler und meinen Klub, dass wir in letzten 15 Tagen, was auch immer passierte - Spieler fielen kurzfristig morgens aus, Spieler mussten nach 2 Minuten raus - wir haben in diesen 15 Tagen Real geschlagen und wir haben Barca geschlagen. Das ist sehr wichtig für unseren Klub."

Trinchieri weiter: "In den Playoffs hast du keine Wahl: du spielst gegen das beste Team, gegen den besten Coach, das beste Team. Das ist eine große Herausforderung. Ich kann den Sieg gut einordnen. Ich bin sehr down to earth."

Deshaun Thomas, mit 25 Punkten bester Münchener Werfer: "Wir wussten, das 2. Spiel ist sehr wichtig für uns. Wir haben alles reingesteckt, starke Plays geholt. Wir alle sind an unsere Grenzen gegangen, auch ich. Das war ein gutes Match....Im 1. Spiel habe ich noch nicht meinen Rhythmus gefunden, aber das passiert. Wenn ich gebraucht werde, dann liefere ich so gut es geht."

Ognjen Jaramaz warf 11 Punkte und überzeugte auch sonst: "Wir waren stark in der Defense, das ganze Spiel. Das ist der Hauptgrund für diesen Erfolg. Wir können das genießen, aber wir wissen: wenn wir gegen Barca gewinnen wollen, müssen wir noch besser spielen."

Der von Trinchieri als bester Trainer gewürdigte Barca-Coach, Sarunas Jasikevicius erklärte zur Niederlage: "Das Problem in unserem Team sind immer die Details - die Details killen uns. Wir haben kein gutes Spiel gemacht."

MagentaSport-Experte Denis Wucherer über die taktische Meisterleistung der Münchener: "Weniger Schach, mehr Basketball, um gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner Dominanz auszustrahlen. Barcelona dazu zu bringen, dass sie Dinge liegenlassen, aus ihrer Komfortzone rauskommen. Vielleicht war Barcelona durch den ersten Sieg ein wenig zu sicher."

