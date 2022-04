MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport am Montag: Osnabrück schlägt Verl in furiosem Finale mit 3:2

"Mega, mega geil!" Heiders Helden-Tor als Gruß an die Konkurrenz: "Wir machen immer weiter!"

Der VfL Osnabrück wahrt mit einem 3:2-Sieg gegen tapfere Verler seine Aufstiegschancen. Der Mann des Spiels heißt VfL-Kapitän Marc Heider, der wegen einer Verletzung schon ausgewechselt werden sollte, um dann mit seiner letzten Aktion noch den Siegtreffer zu köpfen. "Dass es da noch klappt mit dem Tor ist natürlich mega, mega geil", so Heider, der die Konkurrenz vor den Mentalitätsmonstern des VfL warnte: "Dass sie in kein Spiel gehen können mit einem ruhigen Gewissen. Dass sie wissen, dass wir immer hintendran sind." Heider weiter: "Wir machen immer weiter. Und wenn´s schmerzt, dann müssen wir da drüber." Vor dem Samstagspiel beim Vierten TSV 1860 München (52 Punkte) hat Osnabrück als Tabellenfünfter nun 51 Punkte. Sechzig-Trainer Michael Köllner ist gegen den VfL gelbgesperrt, war aber nach dem 2:1 in Freiburg zuversichtlich: "Ach, die Jungs werden das schon machen nächste Woche." Es wird Schwerstarbeit für die Löwen - mit oder ohne Köllner.

Der 34. Spieltag wird vermutlich erste Vorentscheidungen am Osterwochenende aufzeigen: das Verfolger-Duell TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück am Samstag ab 13.45 Uhr - als Einzelspiel oder in der Konferenz mit 5 weiteren Partien. Am Sonntag ab 13.45 Uhr der Osterhit: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Saarbrücken.

VfL Osnabrück - SC Verl 3:2

Bitter für den SC Verl, der zweimal in Führung lag, stark spielte und doch am abgezockten Stürmer Marc Heider (3:2 in der 85. Minute) scheiterte. Der VfL Kapitän erklärte die Verletzung und sein Tor so: "Erstmal ärgerlich, dass es da hinten in die Wade reingezogen ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. So dass ich das über die Woche hinbekomme. Dass es da noch klappt mit dem Tor ist natürlich mega, mega geil. Ganz, ganz wichtig für uns - wir brauchten die 3 Punkte, um an den anderen dranzubleiben. Wir haben nicht aufgesteckt, das sind irgendwo wir. Da sind wir Osnabrücker - wir geben nicht auf. Wir machen immer weiter. Und wenn´s schmerzt, dann müssen wir da drüber. Dann müssen wir über die Schmerzgrenze hinaus."

"Wir geben Vollgas", erklärte Heider mit Gruß an die Konkurrenz, "Dass sie in kein Spiel gehen können mit einem ruhigen Gewissen. Dass sie wissen, dass wir immer hintendran sind."

Osnabrücks Trainer Daniel Scherning war auch eine Viertelstunde nach dem Abpfiff "immer noch aufgewühlt. Das war ein tolles Fußballspiel. Mit viel von dem, was uns ausmacht. Natürlich mit den Fehlern, die wir gemacht haben. Bei den beiden Toren, die wir definitiv besser verteidigen können. Aber wir haben ganz, ganz viel Charakter, Leidenschaft und Mentalität gezeigt."

"In meinen Augen steigen wir nicht ab wegen Charakter und nicht wegen Qualität. Wir werden den Charakter zeigen." Starke Leistung, aber 0 Punkte für Verls Trainer Michel Kniat, der allen schlechten Voraussetzungen als Siebzehnter mit 6 Punkte Rückstand zum rettenden 16. Platz trotzige Zuversicht zeigt: "Das ist wie so oft in der Saison. Extrem schade, dass wir uns mal wieder nicht belohnen für eine gute Leistung."

Zum Elfmeter für Osnabrück, der zum 2:2 führte: "Das war keiner, das sage ich nicht aus der Verler Sicht. Ich habe ein Problem damit, wenn wir eher am Ball sind und dann hinten in die Wade getreten wird und man dann Elfmeter pfeift....Ich war allgemein mit der Leistung des Schiedsrichters nicht zufrieden. Nicht nur mit der Leistung, sondern auch mit der Art und Weise wie er mir gegenübergetreten ist, das fand ich einfach respektlos."

