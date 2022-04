MagentaSport

BBL und EuroLeague live bei MagentaSport - Münchens Basketball-Chef hat so eine schwierige Saison noch nie erlebt

Marko Pesic vor Duell gegen Real und Playoffs: "Müssen uns nicht verstecken!"

München (ots)

Das 1. Saisonziel ist mit der Playoff-Qualifikation in der EuroLeague erreicht, aber niemand bezweifelt, dass FC Bayern-Trainer Andrea Trinchieri eine 1. Hälfte wie am Montag gegen Fenerbahce (Endstand 76:81) und eine BBL-Pleite wie in Oldenburg (75:101) nie mehr sehen will. Vor dem morgigen 2. Istanbul-Duell (ab 19.15 Uhr live) gegen Anadolu Efes hat Münchens Geschäftsführer Marko Pesic im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball" darüber gesprochen, wo steht der FCB eigentlich?! "Ich bin jetzt die 11. Saison beim FC Bayern München - ich habe von den Schwierigkeitsgraden so eine Saison noch nie erlebt. Es ist einfach unmöglich, irgendwas zu bewerten", so Pesic, der mit dem FCB am Freitag dosiert hoffnungsvoll zum Zweiten Real Madrid (ab 20.30 Uhr live) reist: "Ich habe ein Gefühl entwickelt, speziell nach dem Belgrad-Spiel, dass wir uns vor keinem verstecken müssen." ALBA hat die Playoffs knapp verpasst, die morgige Partie gegen Panathinaikos Athen (ab 19.45 Uhr) dient den weiteren Entwicklungsschritten.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Podcasts "Abteilung Basketball" - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Dickes Live-Basketball-Programm in den nächsten Tagen: packendes BBL-Duell morgen, für den Letzten Frankfurt geht es um den Abstieg, die BG Göttingen zittert um die Playoffs - ab 18.45 Uhr. Der FC Bayern gastiert nach seiner Niederlage gegen Fenerbahce morgen bei Anadolu Istanbul (ab 19.15 Uhr), ALBA empfängt Panathinaikos Athen (ab 19.45 Uhr). MagentaSport zeigt alle Partien der EuroLeague sowie BBL live.

Pesic: "Noch nie eine solche Saison erlebt!"

FC Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic im Podcast-Gespräch mit Michael Körner und Basti Ulrich, Gastgeber in der "Abteilung Basketball". Der FCB hat nach einer längeren Corona-Pause in dieser Woche mal wieder ein Mammutprogramm vor sich: gestern ein 76:81 bei Fenerbahce, am Mittwoch bei Anadolu Efes. Von Istanbul geht´s nach Madrid zum Freitagsduell gegen Real. Und am Sonntag zum BBL-Vorletzten Gießen (ab 14.45 Uhr live). "Ich bin jetzt die 11. Saison beim FC Bayern München - ich habe von den Schwierigkeitsgraden so eine Saison noch nie erlebt. Es ist einfach unmöglich, irgendwas zu bewerten. Ich glaube, wir haben kein einziges Training komplett gemacht", so Pesic: "Was mir Mut macht, ist die Leistung gegen Roter Stern Belgrad. Das war die beste Saisonleistung - unter Druck, mit vielen Verletzten. Das zeigt mir, dass man sich auf die Jungs verlassen kann."

Marko Pesic vor dem Spiel gegen Madrid: "Ich habe ein Gefühl entwickelt, vor allem durch das Spiel gegen Roter Stern Belgrad, dass wir uns nicht verstecken müssen."

"Aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren!"

Marko Pesic über die harsche Pleite in Oldenburg und zum BBL-Titel: "Das Spiel gegen Oldenburg hat uns tabellentechnisch sehr weh getan. Wir müssen schon aufpassen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren."

Der Link zum aktuellen Podcast: www.telekom.com/de/medien/podcasts/abteilung-basketball

easyCredit BBL und EuroLeague live bei MagentaSport

Mittwoch, 06.04.2022

BBL - ab 18.45 Uhr: BG Göttingen - FRAPORT Skyliners

EuroCup - ab 18.50 Uhr: Ankara - Hamburg Towers

EuroLeague - ab 19.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - FC Bayern München, ab 19.45 Uhr: ALBA Berlin - Panathinaikos Athen ab 20.15 Uhr: Merlins Crailsheim - Syntainics MBC

Donnerstag, 07.04.2022

EuroLeague - ab 19.45 Uhr: FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv, ab 20.15 Uhr: Villeurbanne - AX Mailand

Freitag, 08.04.2022

BBL - 18.45 Uhr: Brose Bamberg - NINERS Chemnitz

EuroLeague - 18.45 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Panathinaikos Athen; ab 20.30 Uhr. REAL MADRID - FC BAYERN MÜNCHEN; ab 20.45 Uhr Roter Stern Belgrad - Anadolu Istanbul, AS Monaco - ALBA BERLIN

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell