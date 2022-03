MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport - 29. Spieltag: TSV 1860 gewinnt bei Viktoria Berlin souverän 2:0

Sechzig top im Endspurt um den Aufstieg: "Das hat mich richtig begeistert"

München (ots)

So spielt ein Aufstiegskandidat! Der TSV 1860 München gewinnt beim 2:0 souverän in Berlin zum 4. Mal in Folge, ist mit 49 Punkten nur noch 2 Punkte vom 3. Platz entfernt. Ein glücklicher Sechzig-Trainer Michael Köllner wollte zwar wieder nicht vom Aufstiegskampf reden, setzte aber eine Botschaft an die Konkurrenz im Schlussspurt: "So gut hat meine Mannschaft gespielt, das hat mich richtig begeistert!" Einzig die Chancenverwertung des TSV 1860 war mau: "Wir hätten hier sechs, sieben, acht Tore schießen können", meinte Köllner. Die Viktoria hielt nur eine Halbzeit dagegen, lag da schon 0:2 hinten. Nach nur 1 Punkt aus den letzten 4 Partien trotz Trainerwechsel stecken die Berliner nun akut im Abstiegskampf.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Freitagabend - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

Viktoria Berlin - TSV 1860 München 0:2

"So gut hat meine Mannschaft gespielt, das hat mich richtig begeistert!" TSV 1860 Trainer Michael Köllner war glücklich über einen hochverdienten Dreier: "Wir wollten hier dominant auftreten, wir haben in der 2. Halbzeit keine Torchance des Gegners zugelassen. Wir hätten hier sechs, sieben, acht Tore schießen können. Aber egal: wir wollten hier gewinnen, das war der Auftrag. Bei all den Begleitumständen, die Mannschaft hat das super angenommen. Hut ab, dass wir die Englischen Wochen jetzt mal richtig vergolden konnten....Wir spielen im Moment einen guten Fußball. Wir sind von der 1. Minute an griffig und spritzig. Auch schon in der 1. Halbzeit - da hat der Gegner vielleicht mal 2 Chancen."

Torjäger Marcel Bär erzielte mit seinem Foulelfmeter zum 2:0 sein 14. Saisontor: "Das soll nicht respektlos rüberkommen, aber: vier, fünf Stück in der 2. Halbzeit hätten es auf jeden Fall sein müssen. Das Wichtigste ist: wir haben die 3 Punkte, das 4. Spiel gewonnen, jetzt fahren wir glücklich nach Hause."

Über die Leistung der Löwen aktuell sagt Bär: "Es wird von Woche zu Woche besser. Da ist der Kritikpunkt, dass wir zu wenig Tore geschossen haben. Aber was sehr gut war, dass wir keine bekommen haben. Unser Defensivverhalten war sehr gut heute."

Viktoria-Trainer Farat Toku überraschte nach einer relativ einseitigen Partie in seiner Analyse: "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, gerade in der 1. Halbzeit. Wir waren vielleicht nicht effektiv genug, so wie Sechzig. Ärgerlich war, dass wir so früh in Rückstand geraten sind, trotzdem haben wir alles gemacht und getan...Ich glaube, dass wir trotzdem, wenn man sich den Tabellenstand sich anschaut, nicht erkennen konnte, dass wir so einen großen Abstand haben wie in der Tabelle."

