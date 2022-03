MagentaSport

2 Siege, Platz 10 - Köln tauscht Abstiegsangst gegen Playoff-Kampf

München (ots)

Abstiegsangst in Köln? Nein! Playoff-Kampf ist die Ansage, vor und nach dem Spiel gegen die Krefeld Pinguine. "Wir können die Playoff-Plätze noch schaffen", so ein selbstbewusster Lucas Dumont vor dem 4:2-Sieg gegen Krefeld. Bei einer Niederlage wäre Köln jedoch wieder tief unten reingerutscht, so ist es zumindest bis morgen Platz 10 und die Qualifikation für die 1. Playoff-Runde. Keine Zeit zum Durchatmen also für Alexander Oblinger, der nach dem Spiel auch zurückhaltender als sein Mitspieler auftrat: "Wir müssen von Spiel zu Spiel gewinnen. Jedes Spiel, immer weiter." Für Krefeld ist die Niederlage nach zweimaliger Führung "bitter". Mit einem Punktequotienten von 1,13 steht das Team abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Kölner Haie - Krefeld Pinguine 4:2

Kölns Lucas Dumont wollte vor dem Spiel gar nicht an den Abstieg denken: "Wir haben alles in unserer Hand. Wir können die Playoff-Plätze noch schaffen mit ein bisschen Glück und müssen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen." Damit sollte er auch Recht behalten, zumindest stand jetzt. Nach dem 2. Sieg in Folge springen die Kölner zumindest vorerst an Bietigheim vorbei auf Rang 10, vor dem Wochenende waren sie noch Vorletzter. Alexander Oblinger: "Das war 60 Minuten hart umkämpft. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Tage 2 super Mannschaftsleistungen aufs Eis gebracht und zweimal gewonnen. Daran müssen wir anknüpfen. Wir wissen, was uns erfolgreich macht und was nicht." War das jetzt schon der Klassenerhalt und der Start im kampf um Platz 10 für ihn? "Ich weiß es nicht. Wir müssen von Spiel zu Spiel gewinnen. Jedes Spiel, immer weiter. Bis es vorbei ist."

Ganz anders die Stimmung bei den Krefeld Pinguinen. Nach zuletzt 2 Shoutout-Siegen gab es jetzt einen heftigen Dämpfer, trotz zweifacher Führung. Die Pinguine stehen damit weiter etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz. Eduard Lewandowski: "Wenn man beim 2:2 in Überzahl ein Tor kassiert, dann ist das bitter. Aber wenn man das ganze Spiel analysiert, hat Köln verdient gewonnen."

