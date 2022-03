MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport - Heute Konferenz ab 19 Uhr live u.a. mit Berlin in Bremerhaven

Haie-Coach Krupp hofft nach erneuter Pleite als Vorletzter: "Jedem ist bewusst, um was es geht"

München (ots)

Auch nach der massiven Motzattacke von Trainer Uwe Krupp ("Schnauze voll") gegen sein Team: Köln verliert gegen Iserlohn in der Overtime mit 2:3. Bitter: die Haie sind nun Vorletzter. "Jedem ist bewusst, nach dem Spiel gegen Nürnberg, um was es geht und wo wir stehen. Dass wir durcharbeiten müssen, dass wir unseren Plan einhalten müssen. Dann ziehen wir unsere Punkte, die wir ziehen wollen", meinte Uwe Krupp nach der 13. Pleite im 14. Spiel in gemäßigtem Ton, lobte diesmal seine "Jungs", die "haben gut gearbeitet, waren voll da!" Am Sonntag muss Köln nach Bremerhaven (ab 17 Uhr live bei MagentaSport). Die Düsseldorfer EG verliert mit 2:3 gegen den Zweiten Wolfsburg. Viel investiert, wenig Ertrag: "Superärgerlich!" Iserlohn sieht sich nach 3 Siegen schon wieder auf Playoff-Kurs - die DEG ist der Gegner am Freitag ab 19 Uhr live.

Nachfolgend die vorläufig wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute geht es weiter in der PENNY DEL: unter anderem mit der Partie Bremerhaven gegen Spitzenreiter Berlin. Mannheim trifft auf Straubing - vier Partien laufen live ab 19 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz bei MagentaSport.

Kölner Haie - Iserlohn Roosters 2:3 (OT)

Trainer Uwe Krupp hatte nach dem 4:7 in Nürnberg eine Wutrede ("Habe die Schnauze voll!") gehalten und viel Hoffnung in die Partie gegen die Roosters gesetzt, der karge Lohn: 1 Punkt, wieder kein Sieg. Diesmal schonte Krupp sein Team: "Die Jungs haben super gearbeitet, waren voll da. Es war ein enges Spiel. Wir haben leider zu viele dieser Spiele, wo wir gut arbeiten und wir belohnen uns am Schluss nicht. Heute war ein Spiel, wo die Jungs gut reagiert haben. Jedem ist bewusst, nach dem Spiel gegen Nürnberg, um was es geht und wo wir stehen. Dass wir durcharbeiten müssen, dass wir unseren Plan einhalten müssen. Dann ziehen wir unsere Punkte, die wir ziehen wollen."

Krupp will zuversichtlich bleiben: "Es ist nicht so einfach, das positiv zu verkaufen. In Schwenningen und in Nürnberg, das waren keine guten Spiele. Aber wir haben viele gute Spiele gemacht. Wir bekommen nicht die Belohnung, die wir brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Heute überwiegt der Einsatz der Mannschaft, der war super. Wir waren spielbestimmend im ganzen Spiel. Gibt nicht viel dran zu rütteln, das Ergebnis ist, wie´s ist."

Joseph Whitney traf für Iserlohn in der Overtime zum 3:2: "Wir haben eine gute Mannschaft mit starken Typen. Im letzten Drittel haben wir einfach härter gekämpft und uns durchgesetzt." Über Iserlohns Aufwärtstrend mit dem 3. Sieg: "Wir haben einige Dinge verändert. Das System vereinfacht, unser Spiel vereinfacht, praktikabler. Einige Spieler sind zurück." Zu Iserlohns weiteren Zielen: "Wir kämpfen bis zum Ende um die Playoffs."

Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg 2:3

Viel investiert, zweimal geführt und wieder nicht gewonnen - die DEG ist Neunter. Wolfsburg festigt seinen 2. Platz hinter Berlin.

Düsseldorfs Cedric Schiemenz war nicht in Geburtstagslaune: "Das ist superärgerlich. Wir waren die ganze gut im Spiel drin. Kriegen im 3. Drittel das unnötige Gegentor, was einfach nicht sein muss. Dannen renn wir wieder einem Rückstand hinterher.

Wolfsburgs Christopher DeSousa: "Wir mussten erst ins Spiel reinkommen, haben uns gefunden. Das sind wichtige Punkte."

PENNY DEL live bei MagentaSport:

Mittwoch, 02.03.2022

Ab 19.00 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Bietigheim Steelers, Adler Mannheim - Straubing Tigers, Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt - Krefeld Pinguine

