3. Liga live bei MagentaSport: Heute TSV 1860 München - 1.FC Kaiserslautern live & exklusiv ab 18.45 Uhr mit Daniel Bierofka

"Alles war dahin!" - Türkgücüs Selbstaufgabe beim 1:5 gegen Saarbrücken

München (ots)

1:5 gegen Saarbrücken mit einer aufopferungsvoll kämpfenden Rumpftruppe - bei Türkgücü wirkte die 2. Hälfte wie eine Abschiedstour in der 3. Liga. "Die ganze Woche versuche ich die Jungs bei Laune zu halten", meinte Trainer Andreas Heraf schon vor dem Spiel, danach ärgerte er sich: "Mit jedem Gegentor sind wir schwächer geworden, da war die Motivation, die Konzentration, die Körperspannung - es war alles dahin. Dann hat´s nicht mehr so ausgesehen, als würden wir leben." Saarbrücken schließt dagegen wieder zu den Aufstiegsplätzen auf.: 46 Punkte, Platz 4. Das Sieg-Fazit von Trainer Koschinat: "Wir haben einen fantastischen Geschwindigkeitsfußball gespielt nach vorne." Mini-Aufstiegschancen hat der TSV 1860 München (40 Punkte) morgen im Nachholspiel gegen den Zweiten Lautern (50 Punkte) noch immer. Dabei gibt´s ein Wiedersehen mit Daniel Bierofka im Grünwalder: der Ex-Trainer und langjährige Löwe wird morgen beim Kultduell ab 18.45 Uhr als Experte für MagentaSport fungieren.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltags am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht´s mit dem Kult-Klassiker TSV 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern weiter - ab 18.45 Uhr live und exklusiv bei MagentaSport. Am Mittwoch treffen Halle gegen Viktoria Berlin aufeinander - ebenfalls ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

Stimmen: Türkgücü München - 1. FC Saarbrücken 1:5

Noch bis Monatsende März werden bei Türkgücü die Gehälter bezahlt, dann muss ein Investor die weitere Finanzierung des Münchener Klubs übernehmen. Das halten Beobachter für fast aussichtslos. "Wir müssen das durchziehen, auch wenn´s nicht einfach ist. Die ganze Woche versuche ich die Jungs bei Laune zu halten. Was Taktik, Verschieben oder Laufarbeit betrifft, das sind Dinge, die die Jungs gar nicht mehr hören können im Moment. Dafür habe ich volles Verständnis", sagt Türkgücü-Coach Andreas Heraf. Nach dem Spiel ärgerte sich Heraf dann doch ziemlich: "Mich ärgert natürlich das Resultat. Beim 1:1 denke ich, es war Abseits. Was gar nicht geht: wir haben jedes der Saarbrücker Tore selber verschuldet. Wir haben uns die Tore praktisch selber gemacht und dann kannst du am Ende auch nix holen....Mit jedem Gegentor sind wir schwächer geworden, da war dann die Motivation, die Konzentration, die Körperspannung - es war alles dahin. Dann hat´s nicht mehr so ausgesehen, als würden wir leben."

Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat hat nach dem 0:1 gegen Viktoria Köln und der massiven Fan-Kritik auf 5 Positionen Änderungen vornehmen müssen. Allerdings vorwiegend aus Fitness- oder gesundheitlichen Gründen. Koschinats Spiel-Fazit: "Es ging jetzt einfach darum, die Spur zu finden. Und das in der nicht ganz einfachen Vorbereitung. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Aber die Mannschaft hat nach dem Rückschlag gezeigt: wenn man ihre Räume gibt, dass sie dann verdammt viel damit anfangen kann. Wir haben einen fantastischen Geschwindigkeitsfußball gespielt nach vorne."

3. Liga

Dienstag, 01.03.2022

Ab 18.45 Uhr: TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern

Mittwoch, 02.03.2022

Ab 18.45 Uhr: Hallescher FC - Viktoria Berlin

