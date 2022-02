MagentaSport

Basketball live bei MagentaSport - Morgen EuroLeague, am Freitag WM-Quali Israel - Deutschland kostenfrei

Nationalcoach Herbert genießt seine Amtszeit, "Dino" Benzing glaubt an die WM-Qualifikation

"Ich genieße es" - Deutschlands Basketball-Nationaltrainer Gordon Herbert bleibt in seiner kurzen Amtszeit trotz schwierigster Kaderplanung und Hürden ein Optimist. Für die beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Tabellenführer Israel (Freitag, ab 13.15 Uhr sowie Montag ab 19.15 Uhr live und kostenfrei bei MagentaSport) muss Herbert das Team wieder neu zusammenstellen, sein Fokus liegt auf der Defensive. Stützen sind einmal mehr Robin Benzing und Basti Doreth. "Wir haben einen strukturierten Plan. Er weiß genau, was wir machen wollen. Seine Philosophie ist klar gesetzt", sagt Kapitän Benzing, mit 163 Länderspielen eine Art Dinosaurier, über den Teamchef Herbert. "Hut ab, dass die Jungs die Knochen da immer wieder hinhalten", lobt indes MagentaSport-Experte Denis Wucherer die Routiniers Benzing und Doreth.

Für Pokalsieger ALBA Berlin geht´s am Donnerstag in Villeurbanne weiter, ab 20.45 Uhr live. Der FC Bayern empfängt ab 18.45 Uhr ZSKA Moskau - die komplette EuroLeague läuft live bei MagentaSport.

"Die Mannschaft ist bereit, hungrig und wir arbeiten gut."

Ein halbes Jahr im Amt und ohne seine potenziell besten Spieler, vermeidet Gordon Herbert gegen den ungeschlagenen Gruppenersten Israel Ergebnis-Vorgaben. Stattdessen formuliert er die sportlichen Vorgaben so: "Erstens müssen wir mehr Möglichkeiten aus der Defensive kreieren. Wir brauchen auch mehr offensive Rebounds. Und die dritte Sache ist, dass wir einen besseren Flow in der Offensive brauchen." Herbert feilt an einer Identität im deutschen Team: "Egal welchen Sport sie sich anschauen - gute, erfolgreiche Mannschaften haben eine Identität."

Ein Sieg in Polen, eine Niederlage gegen Estland - Deutschland ist als Dritter in der 1. Gruppenphase zur WM 2023 rechtschaffen unterwegs. Robin Benzing sagt, worauf´s ankommt: "Jeder ist heiß drauf, zu spielen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben, diesen Willen wirklich alles füreinander zu geben und unser Land zu repräsentieren."

Benzing über die Herausforderung, sich für die WM 2023 über mehrere Fenster zu qualifizieren: "Schwierig. Viele denken sich, wir spielen gegen Estland, Polen oder Israel. verstehen nicht, dass die ganzen Länder mittlerweile auf einem echt guten Niveau sind, auch wenn ihre EuroLeague Spieler nicht kommen. Viele Mannschaften sind auch viel eingespielter als wir."In der ersten Quali-Gruppenphase kommen die ersten 3 Nationen weiter, insofern bleibt der 163fache Nationalspieler Benzing zuversichtlich. "Ich denke auch, dass wir das schaffen. Die Mannschaft ist bereit, hungrig und wir arbeiten gut."

