3. Liga Live bei MagentaSport - 22. Spieltag: Duisburg verpasst beim Tor-Spektakel gegen Saarbrücken verdienten Lohn

Aufstiegsfavorit nur 1:1: Magdeburg "froh" über Punkt gegen Schlusslicht Havelse

Schlusslicht Havelse zeigt der Liga, wie in Magdeburg gepunktet werden kann. Der Spitzenreiter (48 Punkte) kommt gegen den TSV (14 Punkte!!!) nicht über ein 1:1 hinaus. "Wir können noch ein Stück weit froh sein, dass wir den Punkt mitnehmen", lobte Magdeburgs Torwart Reimann die Gäste, die durch einen traumhaften Freistoß von Leon Damer den Ausgleich schafften, nachdem sie zuvor mehrere gute Chancen vergaben. Finale furioso in Duisburg: der 1. FC Saarbrücken gewinnt das Torspektakel in Duisburg mit 4:3, bis zur 80. Minute lag der MSV mit 1:4 hinten, verpasste am Ende nach einer starken Aufholjagd sogar den Ausgleich. "Ein gutes Spiel ist mir scheißegal, denn für ein gutes Spiel bekommen wir keine Punkte", so ein "bitter enttäuschter" Duisburger Trainer Schmidt, der Drittletzter bleibt. "Wir haben einen überragenden Torwart benötigt, um das Spiel zu gewinnen", gab Saarbrückens Trainer Koschinat zu, der mit den Saarländern auf Platz 5 rückt.

1. FC Magdeburg - TSV Havelse 1:1

Überraschung in Magdeburg. Der Spitzenreiter lässt gegen Schlusslicht Havelse 2 Punkte liegen, auch, weil die Gäste ordentlich Druck machten und selbst einiges an Torchancen hatten.

Magdeburgs Trainer Christian Titz: "Wir haben dem Gegner schon in der 1. Halbzeit richtig gute Möglichkeiten gegeben und leider hat sich das dann in der 2. Hälfte fortgesetzt... Wenn wir in Rückstand gegangen wären, hätten wir uns nicht beschweren können."

Torwart Dominik Reimann ergänzte: "Wir haben dem Gegner viele Torchancen selbst vorgelegt... Am Ende können wir vielleicht auch ein Stück weit froh sein, dass wir den Punkt noch mitgenommen haben, weil auf beiden Seiten etwas möglich war."

Der TSV Havelse holt überraschend beim Tabellenführer Magdeburg einen Punkt. Trotz mehrerer sehr guter Torchancen war es am Ende ein traumhafter Freistoß von Leon Damer, der den Ausgleich brachte. Trainer Rüdiger Ziehl: "Ich bin einfach heilfroh, dass die Mannschaft sich für eine gute Leistung und intensive Spielweise belohnt hat und hier einen Punkt mitgeholt hat... Wir wollen nicht nur gelobt werden für gute Leistungen, sondern auch mal was zählbares mitnehmen."

Ob er einen Mann des Spiels habe: "Das war insgesamt eine top Mannschaftsleistung. Die Spieler haben die Idee, die wir hatten, zu 100 Prozent umgesetzt."

Leon Damer zeigte sich trotz Traumtor bescheiden: "Natürlich passt der gut rein, aber wir hätten heute auch 3 Punkte mitnehmen können... Magdeburg ist die beste Mannschaft in der Liga und wenn wir dann die nächsten Wochen so auftreten wie heute, dann ist sicherlich noch einiges drin... Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir stehen da unten drin und können nur gewinnen."

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken 3:4

MagentaSport Kommentator Christian Straßburger war nach den 90 Minuten etwas mitgenommen von einem "geilen Spiel." Aber der Reihe nach. Bis zur 74. Minute sah der 1. FC Saarbrücken mit einem 3:0 wie der entspannte Sieger aus, auch den Anschlusstreffer konterten die Saarländer schnell und führten bis zur 80. Minute mit 4:1. Dann kam der MSV Duisburg, verkürzte auf 3:4 und hatte noch mehrere Chancen auf den Ausgleichstreffer, den jedoch FCS-Keeper Batz verhinderte. Duisburgs Trainer Hagen Schmidt war dementsprechend "brutal enttäuscht. Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die glücklichere... Fußballerisch war das heute eine Steigerung und auch ein Kompliment an die Jungs, die haben sich nie aufgegeben... Ein gutes Spiel ist mir aber sch***egal, denn für ein gutes Spiel bekommen wir keine Punkte. Trotzdem nehmen wir das heute alles mit und gehen nicht mit hängenden Köpfen in das nächste Spiel."

Auch Doppeltorschütze Aziz Bouhaddouz ärgerte sich: "Ich denke, dass es schon sehr enttäuschend für uns heute ist. Wir hatten uns einiges vorgenommen. Leider ist das uns nicht gelungen. Nichtsdestotrotz sind wir gut zurückgekommen und hätten einen Punkt verdient."Wie er die aktuelle Situation beim MSV sieht: "Wir haben in der recht kurzen Vorbereitung doch einiges zusammengefügt und der Trainer hat sich darauf fokussiert, dass wir als Einheit zusammen sind. Das haben wir auch heute gezeigt... Aber wir sind definitiv auf einem sehr, sehr guten Weg."

Der MSV steht nach der Niederlage weiter auf Platz 18 in der Tabelle. Für den 1. FC Saarbrücken bedeutet der Sieg nun Platz 5 mit 2 Punkten Rückstand auf Rang 2. Trainer Uwe Koschinat scherzte nach dem Spiel erst, wurde dann aber auch ehrlich: "Wir tun schon sehr viel dafür, um MagentaSport beliebt zu machen. Das war wirklich ein Fight bis zur letzten Sekunde, den wir uns heute mit Sicherheit hätten sparen können... Eine sehr souveräne Topmannschaft hätte heute die letzten 20 Minuten absolut entspannt runterspielen können, um sich vielleicht auch schon für die Englische Woche zu schonen. Aber wir mussten tatsächlich bis in die 95. Minute gehen und wenn man ehrlich ist, dann haben wir heute einen überragenden Torwart benötigt, um heute zu gewinnen."

Torhüter Daniel Batz über die verrückte Schlussphase: "Das ist das Verrückte am Fußball... Ich denke, für die Zuschauer war das ein toller Sonntag-Nachmittag... Wenn man das Spiel in der 2. Halbzeit gesehen hat, dann kann man uns nicht das Prädikat "Spitzenmannschaft" geben. Eine Spitzenmannschaft spielt das Ding eigentlich 3:0 nach Hause."

SV Meppen - FSV Zwickau 1:3

Für den SV Meppen war es die 2. Niederlage in diesem Kalenderjahr. Das Team von Trainer Rico Schmitt kassierte bei diesen beiden Pleiten insgesamt 7 Gegentore und steht nur noch auf Rang 6. Rico Schmitt sagte nach dem Spiel: "Zwickau ist eine sehr unangenehme Mannschaft, an der sich schon mehrere Teams die Zähne ausgebissen haben. Die spielen einen sehr robusten Fußball und wir haben es nicht so hinbekommen, wie in unseren besten Phasen... Das Resultat geht absolut in Ordnung... Vor Weihnachten sah die Welt noch anders aus, aber jetzt haben wir zweimal in Folge verloren... Jetzt sind wir wieder hart auf dem Boden der Realität aufgeschlagen. Das haut uns trotzdem nicht um." Zu den vielen Gegentreffern: "Wir haben viele Gegentore, haben aber auch viele Punkte."

Der FSV Zwickau feiert den 1. Sieg seit dem 13. November und verteidigt damit Platz 13 mit 5 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Zwickaus Trainer Joe Enochs: "Wir sind sehr zufrieden... Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir das Spiel so nehmen wie es ist und das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft."

