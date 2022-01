MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Wolfsburg verdrängt Adler von Platz 2, heute Augsburg gegen DEG ab 19 Uhr

Mannheim "überhaupt nicht gut" in Straubing, Noebels 100. Torjubiläum fast verdorben

Bewegung im ersten Tabellendrittel, weil Titelaspirant Mannheim in Straubing verliert. Luca Tosto ärgerte sich nach dem 1:2 über die ersten beiden schwachen Drittel: "Das war überhaupt nicht gut. Man muss 60 Minuten Eishockey spielen und nicht nur 20." Platz 2 für die Adler ist zunächst futsch, denn Wolfsburg siegt in einem mitreißenden Spiel 5:3 gegen Bietigheims tapferen Mini-Kader. Der Vize-Meister ist nun Zweiter. Spitzenreiter Berlin zittert sich trotz zwischenzeitlicher 4:1-Führung in Ingolstadt zum 4:3, dem 1. Sieg nach zuletzt 3 Niederlagen. "Wir haben Ingolstadt unnötig wieder zurück ins Spiel gebracht", ärgerte sich Marcel Noebels, der gegen die Schanzer sein 100. Tor und den 300. Assist in der PENNY DEL erzielte.

Straubing Tigers - Adler Mannheim 2:1

Nach 3 Siegen am Stück verlieren die Adler Mannheim ihr Spiel in Straubing und werden von Wolfsburg auf Platz 3 verdrängt. Luca Tosto ärgerten vor allem die Abschnitte 1 und 2: "Wir haben die ersten beiden Drittel nicht gut gespielt. Wir hatten viel zu viele Strafen genommen und haben viel zu wenige Torchancen kreiert. Das war überhaupt nicht gut. Im letzten Drittel war es dann besser, aber es hat einfach nicht gereicht. Man muss 60 Minuten gut Eishockey spielen und nicht nur 20."

Die Straubing Tigers schlagen den Favoriten aus Mannheim nach einer sehr disziplinierten Partie und halten sich die direkte Teilnahme an den Playoffs weiter offen. Matchwinner David Elsner über den Sieg: "Unser Ziel war es, dass wir alle zusammengestanden hinten stehen und so wenig wie möglich zulassen und das ist uns auch sehr gut gelungen." Sein Tor wurde von Sandro Schönberger aufgelegt, der auch hätte selbst schießen können: "Eigentlich habe ich vom Sandro erwartet, dass der selbst das Ding jetzt da ins Tor haut, aber der hat sich das Herz zur Hand genommen und gedacht: "Komm, dem Deppen da vor dem Tor lege ich jetzt auch mal wieder einen auf." Das hat funktioniert und ich habe ein Tor geschossen und das freut mich natürlich."

ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin 3:4

Die Eisbären Berlin können dank des Sieges in Ingolstadt die Tabellenführung wieder etwas festigen, obwohl sie beinahe noch eine 4:1-Führung verspielten. Marcel Noebels erzielte sein 100. Tor und seinen 300. Punkt in der DEL. Zum 1. Sieg nach 3 Niederlagen sagte er: "Wir wollten es besser machen, als wir es in Mannheim gemacht haben. Für unser Spiel ist es auch immer wichtig, dass wir in Führung gehen. Das haben wir gut gemacht heute. Trotzdem finde ich, wir haben Ingolstadt unnötig ins Spiel wieder gebracht. Wir haben aufgehört zu spielen... Es war nicht mehr nötig, dass wir es noch so spannend gemacht haben."

Der ERC Ingolstadt kommt nach einer 12tägigen Unterbrechung gut zurück und hat den deutschen Meister aus Berlin am Rande des Punktverlustes. Davis Koch über den starken Auftritt trotz kurzer Bank: "Wir haben gut mitgehalten. Es ist nicht einfach, mit wenigen Leuten zu spielen. Aber jeder, der da war, hat alles gegeben... Natürlich braucht man immer ein bisschen, um wieder reinzukommen, aber wir haben hart gearbeitet und wurden mit dem Spielverlauf besser."

Grizzlys Wolfsburg - Bietigheim Steelers 5:3

Die Grizzlys Wolfsburg gewinnen ein mitreißendes Duell gegen die immer noch stark geschwächten Bietigheimer und gehen wieder an Mannheim vorbei auf Platz 2. Dreierpacker Tyler Gaudet: "Wir waren eine Weile draußen und mussten erstmal reinkommen. Da spielt man normalerweise die schlechtesten Spiele. Wir hatten aber einen guten Start, haben dann etwas nachgelassen, aber konnten es dann wieder rumreißen."

Die Bietigheim Steelers verlieren zum dritten Mal in Folge mit einem Rumpfkader und fallen ab auf den letzten Tabellenplatz. Michael Bitzer, der eigentlich Goalie in der DEL2 bei den Selber Wölfen ist, feierte sein Debüt in der PENNY DEL. Zur Niederlage der Bietigheimer sagte er: "Ich denke, wir haben ziemlich gut gespielt. Wir hätten ein besseres Ende verdient und ich wünschte, dass ich mehr Pucks gehalten hätte." Von seinem Einsatz habe er erst heute Morgen erfahren: "Der Trainer hat mich gestern angerufen und meinte, dass die Möglichkeit besteht, dass ich heute spiele. Heute Morgen hat er mir dann gesagt, dass ich mitfahren soll und heute spiele. Das ging alles sehr schnell, aber ich nehme es gerne."

