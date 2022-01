Basketball LIVE bei MagentaSport

MagentaSport

MBC gewinnt Keller-Duell gegen Oldenburg

Gonzalez ist "stolz" nach starkem ALBA-Auftritt in Mailand, am Donnerstag kommt Real Madrid

Gute Leistung von ALBA Berlin nach 14 Tagen Quarantäne beim Tabellenvierten der EuroLeague, AX Mailand - trotz der 76:84-Niederlage, ALBA hielt bis in die Schlussminuten dagegen, dann waren die Kräfte aufgebraucht. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie haben nach 14 Tagen Pause ohne Training einen guten Spirit gezeigt", lobte Berlins Trainer Israel Gonzalez, der mit ALBA am Donnerstag ab 19.45 Uhr den Zweiten Real Madrid erwartet. "Oh, wie ist das schön" - In der easyCredit BBL besangen die MBC-Fans den 87:81-Erfolg über den Letzten Oldenburg. Es war nicht so schön, Abstiegskampf eben und schon gar nicht schön für Oldenburgs Legende Ricky Paulding: "Wir waren zu nachlässig - wir haben zu viele Rebounds, zu viele offene Dreier gegeben. Im 3. Viertel haben wir kaum gepunktet - das war der Grund für die Niederlage." Neu beim MBC ist "Big John" Bryant nach seinem Wechsel von Gießen. Der Abgang wurmt ihn immer noch: "Es war ein Fehler, mich gehen zu lassen", so Bryant im MagentaSport Podcast "Abteilung Basketball".

EuroLeague: AX Armani Mailand - ALBA BERLIN 84:76

Berlin hält in Mailand lange gut mit, im letzten Viertel schwinden die Kräfte. ALBA-Coach Israel Gonzalez über eine beeindruckende Leistung nach 14 Tagen Quarantäne des Teams: "Als Mailand die Defensive verstärkt hat, sind wir vorne nicht mehr so zurechtgekommen. Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie haben nach 14 Tagen Pause ohne Training einen guten Spirit gezeigt."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=NADgGDpBkmY

easyCredit BBL: SYNTAINICS MBC - EWE Baskets Oldenburg 87:81

Durschnaufen beim MBC, der die 2. Halbzeit lange dominiert und in den letzten 3 Minuten einen komfortablen Vorsprung verspielte. Der Partie stand fraglos unter erkennbaren Druck des Abstiegskampfs. In Weißenfels sangen die Zuschauer "Oh wie ist das schön", der Abstand zum Letzten Oldenburg, der die 1. Hälfte dominierte, beträgt nun 8 Punkte.

Oldenburgs Ricky Paulding (12 Punkte) monierte das 3. Viertel. "Da haben wir keinen Druck gemacht. Wir haben am Ende einen guten Job gemacht, aber da war´s schon zu spät...Wir waren zu nachlässig - wir haben zu viele Rebounds, zu viele offene Dreier gegeben. Im 3. Viertel haben wir kaum gepunktet - das war der Grund für die Niederlage." Oldenburg gibt zum 2. Mal im 3. Viertel ein Spiel, "weil das Team physisch nicht über die volle Distanz gehen kann."

MBC-Point Guard Nikola Rebic warf 16 Punkte und war heilfroh über den Sieg: "Das ist eine große Erleichterung. Wir haben diesen Sieg dringend gebraucht." Bis zu den letzten 2 Minuten spielte Rebic gut, saß aber nach einigen Fehlern die letzten Sekunden nur noch auf der Bank: "Ja, das war überraschend. Ich habe einige dumme Entscheidungen getroffen. Vielleicht habe mich schon zu sicher gefühlt. Aber jetzt nutzen wir den Sieg für unser Selbstbewusstsein in den nächsten Spielen."

Goran Huskic verbüßte wegen einer Unsportlichkeit eine Spielsperre, er war um Wiedergutmachung bemüht - ist ihm gelungen, auch wegen der 15 Punkte: "Wir uns ist das ein gewaltiger Erfolg. Wir sind ein kleiner Klub, jeder Sieg ist wie 3 Siege. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unserem Potenzial eine gute Rückrunde spielen werden."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=acA-mWP4hoY&t=5s

Abteilung Basketball mit John Bryant: "Es war ein Fehler, mich gehen zu lassen"

Der Abgang aus Gießen wurmt John Bryant, seit 2010 mit kurzer Unterbrechung in der BBL, immer noch. "Es war ein Fehler, mich gehen zu lassen", sagt "Big John" nach seinem Wechsel zum MBC im Gespräch mit der "Abteilung Basketball". Den Spieltermin seines neuen Klubs gegen Gießen, für die er seit 2017 spielte, hat er sich "schon in seinem Kalender markiert." Am 6. Februar ist das Duell des MBC gegen den aktuellen Vorletzten geplant. Gegen Oldenburg kam Bryant nur in der 1. Halbzeit zum Einsatz.

"Es war wirklich hart für mich zu gehen", Bryant macht aus seiner Enttäuschung im Gespräch mit Michael Körner und Basti Ullrich keinen Hehl: "Es gibt keine Teamchemie, kein Teamspiel."

Außerdem weniger Spielzeit für ihn, kein Erfolg mit dem Team, nicht helfen zu können. "Nicht gut für meine mentale Gesundheit." Daraufhin habe Bryant bei Gießens Sportlicher Leitung und Trainer Pete Strobl über seinen Agenten die persönliche Situation reden wollen. "Sie haben meinem Agenten gesagt, ja, schaut euch um. Das war ein Zeichen, dass sie mich nicht mehr wollen."

Der Link zur neuen Folge mit John Bryant: https://soundcloud.com/abteilungbasketball/positiv-negativ-der-john-bryant-wechsel-aus-der-sicht-von-john-bryant

