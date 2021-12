MagentaSport

Die 3. Liga Live bei MagentaSport - Würzburg verliert 0:3 gegen den TSV 1860 München

Sechzig mit versöhnlichem Jahresabschluss nach Mölders-Ärger: "Haben einen geilen Januar vor uns"

Die Münchner Löwen knacken im 1. Durchgang anfänglich starke Würzburger mit 2 Kontern binnen 5 Minuten, fahren schließlich einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg ein. "Wichtig für uns war, dass wir das Jahr gut abschließen und das haben wir geschafft", freute sich Trainer Michael Köllner, der sich aber schon auf den nächsten Monat freute: "Wir haben einen geilen Januar vor uns." Über Neuzugänge wird in München zumindest nachgedacht, aber, so Köllner: "Eine unmittelbare Veranlassung gibt es nicht." Würzburgs Trainer Danny Schwarz, ehemaliger Sechzig-Kapitän, denkt intensiv über Neuverpflichtungen "im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten" nach: "Wir müssen uns jetzt nochmal neu sortieren in der Winterpause, uns neu aufstellen und dann angreifen." Die Kickers bleiben Vorletzter, der TSV 1860 hält Kontakt zum vorderen Mittelfeld.

Würzburger Kickers - TSV 1860 München 0:3

Die Münchner Löwen gewinnen das 3. Auswärtsspiel in Folge und stehen jetzt mit 29 Punkten auf Platz 10 - mit 7 Punkten Rückstand auf den 3. Platz. Sechzig-Trainer Michael Köllner zum Spiel: "Man hat bei Würzburg schon gemerkt, dass die mit aller Gewalt heute gewinnen wollten. Wir waren am Anfang ein bisschen zu vorsichtig und hatten dann aber 2 perfekte Konter." Ob man in der Rückrunde mit 7 Punkten Rückstand auf Platz 3 vielleicht nochmal was reißen kann: "Wichtig ist für uns gewesen, dass wir jetzt nochmal mit 2 Spielen das Jahr gut abschließen wollten, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir einen geilen Januar vor uns mit dem KSC im DFB-Pokal, gegen Wiesbaden und dann gleich das Derby gegen Türkgücü... Auf den Januar müssen wir uns vorbereiten, aber jetzt kommt Weihnachten ganz recht. Jetzt fahren wir erstmal schön nach München zurück, trinken gleich im Bus noch ein kleines Hacker-Pschorr und dann schauen wir, dass wir ein schönes Weihnachtsfest feiern."

Wenn die Löwen gewinnen, dann trifft Marcel Bär fast immer (in 6 von 7 Siegen). Auch in Würzburg steuerte er einen Doppelpack zum Sieg bei: "Ja, Cello Bär läuft gerade warm im kalten Winter. Ne, Spaß beiseite. Die Statistik kannte ich gar nicht, aber ich bin natürlich froh, dass ich treffe und der Mannschaft helfen konnte... Ich bin froh, dass wir heute gewonnen haben. Das ist die Marschroute. Dieser Wille, dieses Zweikampfverhalten auf dem Platz, jeder kämpft für jeden. Das ist 3. Liga. Das hat die Mannschaft jetzt verstanden und so kann es weitergehen." Aber auch zu Mölders hatte er noch etwas zu sagen: "Ich persönlich finde es schade, dass Sascha nicht mehr da ist. Aber gut, dass wurde so entschieden und damit sollte es dann auch gut sein."

Die Würzburger Kickers bleiben das 6. Spiel in Folge ohne Sieg, verbleiben auf dem vorletzten Platz. Trainer Danny Schwarz nach der Niederlage: "Sechzig hat innerhalb kurzer Zeit zweimal effizient zugeschlagen... Wir nutzen vorne unsere Dinger nicht, sind nicht zwingend genug und können uns nicht entscheidend durchsetzen... Die 1. Halbzeit waren wir spielbestimmend und hatten es im Griff. In der 2. Halbzeit haben die uns dann mit dem 3:0 den Zahn gezogen. Die Jungs haben nochmal alles versucht. Mehr ist jetzt gerade nicht drin. Wir müssen uns jetzt nochmal neu sortieren in der Winterpause, uns neu aufstellen und dann angreifen."

1860-Trainer Michael Köllner vor dem Spiel über mögliche Neuzugänge und freigewordenes Geld durch die Vertragsauflösung von Sascha Mölders: "Wir wollen jetzt erstmal heute das Spiel absolvieren. Die Mannschaft hat sich in Dortmund super präsentiert. Ich erwarte, dass sich die Mannschaft hier ähnlich präsentiert. Dann werden wir sehen, was wir da in den nächsten Wochen machen. Aber in erster Linie haben wir das Vertrauen in unsere Mannschaft... Eine unmittelbare Veranlassung gibt es nicht. Wir wollen das in den nächsten Tagen mal nüchtern analysieren."

