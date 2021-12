MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport, 19.Spieltag: Meppens starke Hinrunde, Würzburg vergibt Sieg in letzter Minute, Schwarz´ Frustlevel: "Wenn´s eine Skala von 1 bis 100 gibt, dann bin ich jetzt bei 10000"

Zweimal geführt, wieder kein Dreier: Würzburg kassiert ein 2:2 gegen Zwickau in letzter Minute, bleibt Vorletzter "Wenn´s eine Skala von 1 bis 100 gibt, dann bin ich jetzt bei 10.000", schimpfte Kickers Trainer Danny Schwarz und monierte "am Schluss ist es einfach zu brav, zu naiv." Vor dem Ost-Duell gegen Spitzenreiter Magdeburg (Mittwoch, ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) war Zwickau glücklich mit dem Punkt - der sei "Gold wert", so Trainer Joe Enochs. 3:0 gegen Viktoria Berlin, 5. Platz mit 33 Punkten, somit eine starke Hinrunde des SV Meppen, der im Sommer nur durch den Zwangsabstieg von Uerdingen in der 3. Liga blieb. "Wenn ich überlege, was hier für Tränen geflossen sind und was wir jetzt für eine Hinrunde gespielt haben", bilanzierte Meppens Kapitän Puttkammer mit Rückblick auf den Sommer: "Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme mit den 33 Punkten."

Würzburger Kickers - FSV Zwickau 2:2 - "Zu brav, zu naiv"

Wieder nix für die Kickers, trotz zweifacher Führung, weiter Vorletzter. Dabei hatte Würzburgs Trainer Danny Schwarz noch geraten: "Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen nicht so viel denken." Sondern: "Dahin gehen wo´s weh tut."

Taten sie auch lange Zeit. Aber das 2:2 in letzter Minute versetzte Schwarz in Wallung, den Frustlevel beschrieb er so: "Poah - Wenn´s eine Skala von 1 bis 100 gibt, dann bin ich jetzt bei 10.000." Zur sportlichen Leistung: "Wir haben Fußball gespielt. Wir hatten eigentlich alles unter Kontrolle, dann hauen wir uns das Gegentor wieder selber rein. Wir gehen wieder in Führung und am Schluss ist es einfach zu brav, zu naiv. Ja, dann brauchen wir uns auch nix vormachen: das ist am Schluss einfach zu wenig, wenn man das Ding nicht über die Zeit bringt." Gefühlt war es wohl "die 48. Ecke. Ich hab´s in der Halbzeit extra angesprochen - wir produzieren viel zu viel Ecken. Anstatt in der Phase einfach mal den Ball zu schlagen, wollen wir ihn hinten raus spielen."

Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth hatte vor der Partie hohe Erwartungen übermittelt: "Die Jungs wissen, dass wir eine ganz entscheidende, sehr, sehr wichtige Woche vor uns haben."

"Wir freuen uns über diesen 1 Punkt, weil er für uns Gold wert ist", meinte Trainer Joe Enochs nach dem 2:2, der zugab: "Das war nicht unser bestes Spiel. Obwohl wir gut reingekommen sind. Aber irgendwann haben wir´s aus der Hand gegeben. Da war dann Würzburg die bessere Mannschaft. In der 2. Halbzeit haben wir´s wesentlich besser gemacht. Würzburg kann das 3:1 machen, aber so lange es nur 2:1 steht, können wir gerade durch Standards immer wieder auch Tore schießen.

SV Meppen - Viktoria Berlin 3:0 - "Sehr, sehr schöne Momentaufnahme"

Meppens Wiedergutmachung für das 0:5 in Braunschweig und schon jetzt ist klar: Schmitts Team spielte eine bärenstarke Hinrunde mit aktuell Platz 5. Die Viktoria rutscht immer tiefer in den Keller - nur Fünfzehnter. "3. Advent, 3 Punkte, natürlich super für uns", so Meppens Kapitän Steffen Puttkammer, der erstmals wieder hinten für Ordnung sorgte: "Heute haben wir wieder unser wahres Gesicht gezeigt. Giftig, gute Balleroberung, schnelles Umschaltspiel - das war der Schlüssel zum Sieg."

Puttkammers Bilanz zur Hinrunde nach dem Fast-Abstieg im Sommer: "Wenn ich überlege, was hier für Tränen geflossen und was wir jetzt für eine Hinrunde gespielt haben...Das ist eine sehr, sehr schöne Momentaufnahme mit den 33 Punkten."

Meppens Trainer Rico Schmitt wollte den frühen Platzverweis von Berlins Pinckert nicht als Grund für den Heimsieg stehen lassen: "Insgesamt hätten wir das Spiel gewonnen, weil wir einfach sehr, sehr fokussiert waren." Schmitt wollte keinen Spieler nach der starken Hinrunde herausheben, auch nicht Luca Tankulic, der die beiden ersten Treffer erzielte - es seinen vielmehr "der Tanku und ganz viele andere in der Mannschaft, die ihr persönliches Leistungsniveau noch mal angehoben haben."

Berlins Trainer Benedetto Muzzicato: "Das war ein absolut verdienter Sieg für Meppen, die haben gerade in der 1. Halbzeit ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Das war von uns auch die schwächste Halbzeit in dieser Saison. Viel zu pomadig, viel zu langsam alles, das macht den Gegner natürlich stark."

Wie sehr er auf die Winterpause nach nur einem Sieg in 11 Spielen herbeisehne: "Ja, ja - absolut!"

