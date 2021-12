MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport - 28. Spieltag: Geisterspiele zurück, aber nicht in Iserlohn: Sieg gegen Köln

Mannheim verliert Spitzenspiel gegen Wolfsburg ohne Fans: "Von jedem Einzelnen zu wenig"

München (ots)

Die Adler Mannheim verlieren das Topspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:7 in einer leeren SAP-Arena. "Ich glaube, dass einfach von jedem Einzelnen zu wenig da war heute. Wir müssen bereiter sein, auch wenn die Umstände schwer sind", sprach David Wolf die fehlende Fan-Unterstützung an. Die Eisbären und ihr Glück in der Ferne: Berlin gewinnt in Schwenningen ohne Probleme mit 4:0. Doppelpacker Giovanni Fiore lobte anschließend: "Wir haben frei aufgespielt und waren selbstbewusst." Für die Kölner Haie gab es nach 6 Siegen wieder eine Niederlage beim 3:7 in Iserlohn - übrigens vor Zuschauern, die ihr Team nach vorne trieben. "Die Erleichterung ist riesig", so Iserlohns Dreifach-Torschütze Eric Cornel.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Sonntagsspiele - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Bereits am Dienstag geht es weiter mit dem Nachholspiel zwischen den Iserlohn Roosters und der Düsseldorfer EG - ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport. Der 29. Spieltag startet am Donnerstag ab 19.15 Uhr mit dem Derby Augsburg gegen Nürnberg, die Topspiele am Freitag ab 19 Uhr live in der Konferenz und als Einzelspiel: Mannheim gegen Düsseldorf und Berlin gegen Köln. Alle Spiele in der PENNY DEL gibt´s live bei MagentaSport.

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 3:7

Die Adler Mannheim verlieren das Spitzenspiel gegen Wolfsburg deutlich und lassen München etwas davonziehen im Punktequotienten. David Wolf: "Ich glaube, dass einfach von jedem Einzelnen zu wenig da war heute. Wir müssen bereiter sein, auch wenn die Umstände schwer sind. Das ist das erste Mal wieder vor einer leeren SAP-Arena. Aber wir müssen irgendwo die Energie herholen, um solche Spiele auch gewinnen zu können. Die Energie hatte Wolfsburg heute gehabt und deswegen haben die auch gewonnen und wir verdient verloren."

Für die Wolfsburger bedeutet der Sieg Platz 3, punktgleich mit den Adlern, die jedoch ein Spiel weniger haben. Dominik Bittner: "Die frühen Tore haben extrem geholfen. Wir haben versucht, extrem aggressiv ins Forecheck zu gehen... Mit den komfortablen Toren am Anfang war das dann auch sehr, sehr gut für uns."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=tSz34ectxlY

Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin 0:4

Die Eisbären Berlin bleiben in Schwenningen ohne Probleme und feiern nach zuletzt 2 Niederlagen wieder einen Sieg, springen auf Platz 4. Doppelpacker Giovanni Fiore über Berliner Glück, auswärts überzeugter aufzutreten: "Wir haben gut gespielt. Wir haben mit Tempo gespielt und frei aufgespielt und selbstbewusst... Wir müssen in der Defense besser werden und das wissen wir auch. Heute haben wir genau das gemacht und es ist aufgegangen."

Für die Wild Wings ist es die 3. Niederlage am Stück und weiterhin Rang 14 - Vorletzter. Goalie Joacim Eriksson gab nach einer Corona-Infektion sein Comeback im letzten Drittel und ließ kein Gegentor mehr zu: "Wir haben eigentlich gut gespielt am Anfang. Dann haben wir Zweikämpfe verloren und uns auch nicht belohnt. Ich denke nicht, dass wir gut genug waren, um hier zu gewinnen gegen ein sehr gutes Team."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=XkXzV1tOAKM

Iserlohn Roosters - Kölner Haie 7:3

Nach 8 Niederlagen in den letzten 9 Spielen schieße sich die Iserlohn Roosters gegen Köln vor allem im 2. Drittel den Frust von der Seele und feiern einen wichtigen Heimsieg. Dreifachtorschütze Eric Cornel: "Die Erleichterung ist riesig. Wir haben hart gearbeitet, aber hatten zuletzt nicht die Ergebnisse. Die letzten 3 Spiele waren schon alle gut und heute haben wir endlich den Sieg bekommen." Die Kölner Haie verlieren nach zuletzt 6 Siegen am Stück und rutschen in der Tabelle ab auf Platz 5.

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=PRNCN2a-tJw

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 3:4

Nach zuletzt 2 Siegen am Stück gibt es für die DEG einen herben Dämpfer im Kampf um die Playoffs. Dennoch lobte Kapitän Marco Nowak: "Das ist einfach die Leidenschaft, der Wille, den wir in der Mannschaft haben. Nie aufzugeben und immer wieder Druck zu machen. In Berlin wurden wir dafür belohnt und heute leider nicht. Wir müssen solche Spiele jetzt gewinnen gegen solche Gegner wie Augsburg, die mit uns auf einer Linie sind."

Die Augsburger Panther feiern nach 4 Niederlagen am Stück und 9 Auswärtsniederlagen in Serie einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, stehen aber weiter auf Platz 13. Maximilian Eisenmenger: "Wenn man auswärts spielt, muss man hart arbeiten. Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir als Mannschaft zusammenspielen können. Wir haben richtig wichtige 3 Punkte heute mitgenommen."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=fYZkEGuv_NA

Die PENNY DEL live bei MagentaSport:

Dienstag, 07.12.2021

Ab 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG

Donnerstag, 09.12.2021

Ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers

Freitag, 10.12.2021

Ab 19.00 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: Adler Mannheim - Düsseldorfer EG, Bietigheim Steelers - EHC Red Bull München, Eisbären Berlin - Kölner Haie, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters, Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine, Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell