Basketball LIVE bei MagentaSport - EuroLeague: FC Bayern München gewinnt gegen Villeurbanne 73:65

Lucic: "Es ist ein großer Sieg, aber nicht mehr - es geht weiter"

München (ots)

Der FC Bayern gewinnt ein schwieriges Spiel gegen Villeurbanne mit 73:65, dominiert nach einem schwachen 1. Viertel. Schwierig, weil sich der zuletzt beste Bayern-Scorer Darrun Hilliard schwer verletzte und fehlte. Schwierig, weil die großgewachsenen Franzosen ihre körperliche Überlegenheit zunächst besser einsetzen. "Ich habe keine Zeit, um frustriert zu sein. Ich habe nicht das Recht, frustriert zu sein", sagte Andrea Trinchieri zur Hilliard-Verletzung und zu den Erfolgsgründen des 6. Siegs in der EuroLeague meinte er: "Wir waren in der Lage, uns an ein neues Spiel anzupassen und unsere Defense." Vladimir Lucic über eine beeindruckende Leistung, vor allem in der 2. Halbzeit: "Der Gegner hatte einen starken Start, wir nicht. Vielleicht, weil wir die freien Tage nicht gewohnt sind. Es ist ein großer Sieg, aber nicht mehr - es geht weiter."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom EuroLeague-Abend in München - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen spielt ALBA Berlin gegen Mailand - ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport. Außerdem gibt es im Laufe des Freitags ein Interview mit Paul Zipser, der über seinen schwierigen Weg zurück ins Basketball berichtet und wer ihm dabei besonders unterstützt.

Stimmen EuroLeague: FC BAYERN MÜNCHEN - Villeurbanne 73:65

Andrea Trinchieri nach dem Spiel zu den Erfolgsgründen: "Wir waren in der Lage, uns an ein neues Spiel anzupassen und unsere Defense."

Vladimir Lucic: "Das war ein großer Sieg. Der Gegner hatte einen starken Start, wir nicht. Vielleicht, weil wir die freien Tage nicht gewohnt sind. Es ist ein großer Sieg, aber nicht mehr - es geht weiter."

Corey Walden: "Wir sind schwierig gestartet, es war dadurch etwas anstrengender. Ich habe auch einige Fehler gemacht. Der Trainer hat zu mir gesagt: denke nicht so viel über deine Fehler nach, spiele dein Spiel, das wird schon. Der Sieg war sehr wichtig für uns, er bringt uns alle in eine bessere Lage."

MVP wurde Augustine Rubin mit 19 Punkten und 12 Rebounds: "Vermutlich haben wir noch die überflüssige Niederlage in Russland im Kopf gehabt. Da haben wir das Spiel abgegeben, wollten jetzt wieder zurück in die Spur finden. ...Heute haben wir sehr hart gespielt. Das war der Schlüssel zum Sieg."

Trinchieri über die Hilliard-Verletzung: "Ich habe keine Zeit, frustriert zu sein."

FC Bayern-Trainer Andrea Trinchieri vor dem Spiel über die Verletzung von Darrun Hilliard - fünftbester Scorer mit 15,75 Punkten und mit 33 Punkten die zweitmeisten Dreier in der EuroLeague erzielt - der sich am Knie so schwer verletzte, dass er mehrere Wochen ausfällt. Bitter für das Team - und Trinchieri: "Wenn du wieder einen Spieler auf den Boden liegen siehst - pfff (schnauft durch) - das ist wirklich hart. Es ist eine harte Saison. Ich habe aber keine Zeit, um frustriert zu sein. Ich habe nicht das Recht, frustriert zu sein." Er wolle Hilliard nun in der schwierigen Situation unterstützen.

Wie Trinchieri die langen Franzosen besiegen wolle: "Wenn sie groß sind, müssen wir sie in Bewegung bringen."

