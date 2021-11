MagentaSport

Eishockey: U20-WM vom 26.12. - 5.01.22 in Kanada bei MagentaSport

alle deutschen Partien und k.o.-Phase live

DEB-Auftakt am 26.12. gegen Finnland

Für MagentaTV Kunden alle Spiele der U20-WM frei

München (ots)

MagentaSport zeigt auch in diesem Jahr wieder exklusiv die Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren live aus Kanada. Übertragen werden alle deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale. Deutschland spielt in der Gruppe A gegen Kanada, Finnland, Tschechien und Österreich um den Einzug ins Viertelfinale. Dafür ist mindestens der vierte Platz nötig. Die von Tobi Abstreiter trainierte Nachwuchs-Auswahl war bei der letzten U20-WM mit 1:2 gegen Russland knapp am Halbfinal-Einzug gescheitert, holte aber mit dem 6. Platz das bisher beste Ergebnis. Am 2. Weihnachtsfeiertag zeigt MagentaSport ab 19.45 Uhr den deutschen WM-Auftakt gegen Finnland live. Zu sehen sind die Partien mit dem MagentaSport-Abo über alle MagentaSport Plattformen. Für MagentaTV-Kunden sind die Spiele ohne weitere Kosten über die MagentaTV-Plattformen frei empfangbar.

U20-WM mit Top-Talenten als weiteres Highlight für Eishockey-Fans

Deutschland visiert als Ziel erneut der Einzug ins Viertelfinale an. Der Klassiker gegen Österreich am Silvesterabend ab 20.15 Uhr wird entscheiden, ob der deutsche Nachwuchs zumindest den vierten Platz in der Vorrunde erreicht. Der jeweils Letzte beider WM-Gruppen mit insgesamt zehn Nationen muss in die Relegation. Diese Partien zeigt MagentaSport nur bei deutscher Beteiligung. Bundestrainer Tobi Abstreiter kann allerdings auf einen starken Nachwuchs zugreifen, der sich bereits in der PENNY DEL bewährt hat. Zudem sind die Leistungsträger Tim Stützle (Ottawa/NHL), Lukas Reichel (Rockford/AHL) und JJ Peterka (Rochester Americans/AHL) noch spielberechtigt.

Titelverteidiger USA trifft in der Gruppe B auf Russland, Schweden, Schweiz und die Slowakei. Die Viertelfinals beginnen am 02. Januar 2022, das Endspiel wird am 05. Januar 2022 live gezeigt. Spielorte der WM sind Edmonton und Red Deer. Christoph Stadtler und Christoph Fetzer kommentieren die WM-Partien, Patrick Ehelechner analysiert als Experte die deutschen Auftritte.

Mammut-Programm zu Weihnachten bis 9. Januar mit mehr als 60 Live-Events - Top: das Wintergame Köln gegen Mannheim am 1. Januar

Die Zeit von Weihnachten bis zum 09. Januar wird zum Eishockey-Fest für alle Fans. Neben den Übertragungen zur U20-WM laufen bei MagentaSport wie gewohnt alle Spiele der PENNY DEL einzeln und in der Konferenz. Der Spielplan der PENNY DEL sieht dabei sieben Spieltage in zwei Wochen mit über 40 Live-Spielen vor. Höhepunkt ist das Wintergame der Kölner Haie gegen Adler Mannheim am 01. Januar 2022 ab 19.15 Uhr aus dem Rhein Energie-Stadion.

MagentaSport ist über MagentaTV, die MagentaSport Apps oder magentasport.de zu sehen. Auf den MagentaTV Plattformen sind kostenfreie Übertragungen zusätzlich auf dem Free Kanal von MyTeamTV Sport (Kanal 319 bei Standardbelegung) empfangbar.

Die Vorrundengruppen der U20-WM in der Übersicht:

Gruppe A: Deutschland, Finnland, Kanada, Tschechien, Österreich

Gruppe B:, Russland, Schweden, USA, Slowakei, Schweiz

Die U20-WM bei MagentaSport und MagentaTV in der Übersicht:

26.12. 20.00 Uhr (MEZ) Finnland-Deutschland

27.12. 01.00 Uhr (MEZ) Deutschland-Tschechien

29.12. 01.00 Uhr (MEZ) Kanada-Deutschland

31.12. 20.30 Uhr (MEZ) Deutschland-Österreich

02.01. 18.00 Uhr (MEZ) evtl. Relegation Deutschland

02.01. ab 20.30 Uhr (MEZ) Viertelfinals

03.01. 18.00 Uhr (MEZ) evtl. Relegation Deutschland

04.01. ab 21.00 Uhr (MEZ) Halbfinals

05.01. 18.00 Uhr (MEZ) evtl. Relegation Deutschland

05.01. 22.00 Uhr (MEZ) Spiel um Platz 3

05.01. 02.00 Uhr (MEZ) Finale

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell