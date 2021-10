MagentaSport

Basketball LIVE bei MagentaSport - EuroLeague: Berlin siegt bei Roter Stern Belgrad mit 78:63

ALBA überzeugt in Belgrad und Luke Sikma ist zufrieden: "Ein komplettes Spiel gut gespielt"

München (ots)

ALBA Berlin schafft den 2. Sieg in der EuroLeague durch ein 78:63 bei Roter Stern Belgrad. Mit einer starken Leistung. "Wir haben ein komplettes Spiel gut gespielt", meinte Luke Sikma zur neuen Stabilität im ALBA-Team. "Wir haben sehr gutes Basketball gespielt", lobte Trainer Israel Gonzalez die Spieler. "Wir haben eine gute Defense gezeigt, auch wenn wir da noch ein paar Details verbessern können. Offensiv haben wir es richtig gut gemacht." Der Berliner Sieg schließt eine erfolgreiche EuroLeague ab: der FC Bayern hatte am Donnerstag in Kaunas erstmals gewonnen. Am nächsten Donnerstag steigt der deutsche Europa-Gipfel: ALBA Berlin gegen FC Bayern ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport.

Nachfolgend die Stimmen von ALBA Berlin in Belgrad bei MagentaSport. Am Sonntag spielt Berlin ab 14.45 Uhr in der BBL gegen Göttingen, der FC Bayern parallel in Frankfurt. Das Topspiel lautet am Sonntag NINERS Chemnitz gegen Ulm ab 17.30 Uhr.

Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin 63:78

ALBA-Trainer Israel Gonzalez: "Ich freue mich für meine Spieler. Wir haben sehr gutes Basketball gespielt. Wir haben eine gute Defense gezeigt, auch wenn wir da noch ein paar Details verbessern können. Offensiv haben wir es richtig gut gemacht: den Ball passen, den Ball verteilen, den Ball bewegen - damit war ich sehr zufrieden."

Luke Sikma: "Wir haben ein komplettes Spiel gut gespielt. Das war ein guter Auftritt."

Berlins Tamir Blatt wurde überraschend zum MVP gekürt - so fühlte er sich dann auch im Interview: "Ich fühle mich großartig. Das war eine tolle Atmosphäre hier. Wir richtig gut zusammengespielt, mit dem Ball vorne und hinten gut gearbeitet!"

Zalgiris Kaunas - FC Bayern München 73:75

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=EUZ3T3C873U

