EuroLeague und MagentaSport BBL Pokal - Achtelfinale komplett live bei MagentaSport am Wochenende

Berlin gegen Barca mit 64:96-Pleite - "Das Team arbeitet, aber das ist unser aktueller Level."

München (ots)

Kein erfolgreicher Auftakt für die ersatzgeschwächten deutschen Teilnehmer in der EuroLeague: erst verlor der FC Bayern in Tel Aviv mit 68:69, für den Deutschen Meister Berlin kam´s beim Titelanwärter FC Barcelona dann knüppeldick: 64:96-Pleite für ALBA. Trainer Israel Gonzalez konstatierte: "Das Team arbeitet, aber das ist unser aktueller Level." Am Sonntag, ab 17.45 Uhr, muss ALBA im Achtelfinale des MagentaSport BBL Pokals gegen Telekom Baskets Bonn antreten. Gegen die stark gestarteten Bonner hatte Berlin zum BBL-Auftakt verloren. Der FC Bayern trifft am Sonntag ab 20.15 Uhr auf Brose Bamberg.

Hier der Link zum ersten ALBA-Auftritt in der EuroLeague beim FC Barcelona: www.youtube.com/watch?v=4npT4AT2gZ4

EuroLeague 1. Spieltag: FC Barcelona - ALBA Berlin 96:64

Berlins Trainer Israel Gonzalez nach dem Spiel: "Das Team arbeitet, aber das ist unser aktueller Level. Ich bin nicht glücklich mit dem Ergebnis. Wir haben in der 2. Halbzeit versucht dagegenzuhalten. Aber Barcelona war zu gut."

Reporter Michael Körner bilanzierte: "Barca war viel zu stark für dieses ALBA."

Israel Gonzalez zur 29:50-Rückstand zur Halbzeit: "Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern. Das Wichtigste ist, dass wir unser positives Denken nicht verlieren. Wir müssen zusammenspielen, wie ein Team spielen. Wir waren schlecht in der Verteidigung, schlecht in der Offense - es gibt Vieles, was wir verbessern müssen."

Die kostenlosen EuroLeague Spiele bei MagentaSport im Überblick:

Spieltag 2: FC Bayern München vs. FC Barcelona (07.10.)

Spieltag 3: FC Barcelona vs. Olympiakos Piräus (13.10.)

Spieltag 4: AX Armani Exchange Mailand vs. Anadolu Efes Istanbul (15.10.)

Spieltag 5: Real Madrid vs. Fenerbahce Beko Istanbul (21.10.)

Spieltag 6: FC Bayern München vs. AX Armani Exchange Mailand (26.10.)

Spieltag 7: ALBA Berlin vs. FC Bayern München (28.10.)

MagentaSport BBL Pokal - Achtelfinale:

Samstag, 02. Oktober 2021

Ab 17.45 Uhr: Löwen Braunschweig - BG Göttingen, NINERS Chemnitz - ratiopharm Ulm

Ab 20.15 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - MHP Riesen Ludwigsburg

Sonntag, 03. Oktober 2021

Ab 14.45 Uhr: s.Oliver Würzburg - SYNTAINICS MBC, FRAPORT Skyliners - EWE Baskets Oldenburg

Ab 17.45 Uhr: ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - Brose Bamberg

Dienstag, 05. Oktober 2021

Ab 18.45 Uhr: medi Bayreuth - Hamburg Towers

Anschließend Auslosung der Viertelfinals, geplante Termine am 13. und 14. November 2021

