MagentaSport

Die 3. Liga Live bei MagentaSport - 11. Spieltag: Saarbrücken gegen Braunschweig 2:2

Eintracht-Coach Schiele schimpft: "Wir wollen das Netz kaputt schießen, treffen aber den Ball nicht"

München (ots)

Erneut ein torreicher, aufregender Freitagabend beim 2:2 zwischen Saarbrücken gegen Braunschweig, aber eben auch kein Sprung in die Top3 der beiden ambitionierten Klubs. Eintracht-Coach Michael Schiele hatte bei MagentaSport vorab sein Aufstiegsziel ("Das ist die Aufgabe, ist das Projekt") unterstrichen, mit dem 2:2 war er deshalb nicht ganz zufrieden: "Ich hätte gern gewonnen. Wir hatten auch die weitaus besseren, klareren Torchancen. Wir wollen das Netz kaputt schießen, treffen aber den Ball nicht." Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat ärgerte sich über individuelle Fehler, die jeweils zu Gegentoren führten: "Was mich natürlich fuchsteufelswild macht, dass wir keine Tore bekommen, aus herausragenden Aktionen des Gegners, sondern dass wir uns die zum Teil selbst reinschießen." MagentaSport-Experte Rudi Bommer resümierte: "Braunschweig hat für mich das reifere Fußballspiel geboten."

Nachfolgend die Stimmen vom Freitagsspiel Saarbrücken gegen Braunschweig - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Samstag geht´s heiß weiter: der freche Neuling Viktoria Berlin prüft den selbsterklärten Aufstiegskandidat TSV 1860 München. MagentaSport zeigt alle Partien des 11. Spieltags live, am Samstag ab 13.45 Uhr live in der Konferenz und als Einzelspiel. Darunter auch Lautern in Havelse.

1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig 2:2

Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat: "Wir hätten heute gern den Menschen im Stadion den Sieg geschenkt. Ich muss ehrlich sagen, dass wir mit Sicherheit Momente hatten, um mehr als 2 Tore zu schießen. Wir hatten aber auch sehr, sehr viele Phasen, wo wir hinterhergelaufen sind. Wo wir einfach nicht männlich genug gespielt haben. Uns war schon klar, dass der Gegner mit seiner Routine sehr, sehr gute Pass-Passagen hat, sich den Gegner zurechtzulegen. Ich finde, diese Passagen sind dann deutlich zu lang gewesen. Wir haben eine deutliche Anzahl von Torabschlüssen zulassen müssen. Da haben wir auch Glück gehabt. Was mich natürlich fuchsteufelswild macht, dass wir keine Tore bekommen, aus herausragenden Aktionen des Gegners, sondern dass wir uns die zum Teil selbst reinschießen. Das macht den guten Eindruck ein bisschen kaputt."

Braunschweig Coach Michael Schiele: "Ich hätte gern gewonnen. Wir hatten auch die weitaus besseren, klareren Torchancen. Wir wollen das Netz kaputt schießen, treffen aber den Ball nicht. Wir haben auch den Gegner zu Torchancen eingeladen. Wir hatten vor dem 1:2 noch ein, zwei Bretter. Der Gegner macht einen Sonntagsschuss, ach....Wir haben nicht viel Chancen vom Gegner zugelassen, sonst war nicht viel da. Ich muss mir das alles zu Hause noch mal angucken."

Braunschweigs Robin Krauße, der in der letzten Minute noch eine Riesenchance aus 9 Metern vergab: "Den muss ich machen, ganz klar. Schade, dass ich uns damit nicht belohnen konnte. Den Punkt nehmen wir mit, gegen einen Gegner, der nicht umsonst da oben steht. Aber sonst ärgern wir uns über die vergebenen Chancen."

Fußball LIVE bei MagentaSport - 11. Spieltag

Samstag, 02.Oktober 2021

Ab 13.45 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar: TSV 1860 München - Viktoria Berlin, MSV Duisburg - SV Meppen, VfL Osnabrück - FSV Zwickau, SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln, SC Freiburg II - Hallescher FC, TSV Havelse - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag, 03.Oktober 2021

Ab 12.45 Uhr: BVB II - Würzburger Kickers

Ab 13.45 Uhr: Waldhof Mannheim - SC Verl

Montag, 04. Oktober 2021

Ab 18.45 Uhr: 1.FC Magdeburg - Türkgücü München

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell