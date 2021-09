MagentaSport

EuroLeague und easyCredit BBL komplett live bei MagentaSport: FC Bayern morgen bei Tel Aviv

ALBA Berlins EuroLeague-Auftakt beim FC Barcelona am Freitag kostenlos bei MagentaSport

München (ots)

ALBA Berlin fegt Frankfurt mit 101:63 aus der Halle, eine gute Einstimmung auf den Start in die EuroLeague am Freitag beim FC Barcelona. MagentaSport zeigt aus der besten europäischen Liga ein Spiel wöchentlich kostenfrei für alle: zum 1. EuroLeague-Spieltag ab 20.45 Uhr das Duell des Deutschen Meisters Berlin mit dem spanischen Top-Klub am 1. Oktober. Marcus Eriksson zum ALBA-Ziel in Barcelona: "Es ist an der Zeit, vorbereitet und fokussiert zu sein." Bereits am Donnerstag, 30.09., gastiert der FC Bayern bei Maccabi Tel Aviv, vor ausverkaufter Halle. FCB-Geschäftsführer Marko Pesic hofft auf die Neuen Hunter und Walden ("Sind dabei"), die bei der BBL-Auftaktpleite gegen Ulm fehlten, ist bei den Zielen verhaltener geworden: "Wir wollen bei jedem Spiel um den Sieg spielen!" Pesic ist ebenso Gesprächsgast im Podcast "Abteilung Basketball" wie Bambergs Geschäftsführer wie Philipp Galewski. "Was keiner sehen möchte hier in Bamberg, dass wir eine so durchwachsene Saison wie im letzten Jahr erleben. Da hat keiner Lust drauf!" Sein Team gewann prompt zweimal zum BBL-Auftakt, der Neue Omar Prewitt überragte mit 32 Punkten beim 89:87 gegen starke Gießener.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 1. Teils vom 2. Spieltag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute folgt Teil 2, u.a. mit dem Duell der beiden Favoritenschrecks Telekom Baskets Bonn gegen ratiopharm Ulm ab 18.45 Uhr. Die EuroLeague startet am Donnerstag in die neue Saison: der FC Bayern spielt ab 19.50 Uhr bei Maccabi Tel Aviv. MagentaSport zeigt alle Partien der EuroLeague und der BBL live. Die neue Folge des Podcasts "Abteilung Basketball" mit Marko Pesic und Philipp Galewski liegt hier: www.telekom.com/de/medien/podcasts/abteilung-basketball

EuroLeague: wöchentlich ein Top-Spiel kostenlos für alle bei MagentaSport

Besonderer Service für die Fans der besten europäischen Liga: MagentaSport zeigt wöchentlich ein Spiel der EuroLeague mit Beteiligung des FC Bayern München, ALBA Berlin oder ein internationales Top-Duell kostenlos für alle live. Am Freitag, 1. Oktober, wird die Auftakt-Partie des Deutschen Meisters Berlin beim FC Barcelona ab 20.45 Uhr frei empfangbar übertragen.

MagentaSport zeigt über Magenta TV, die App oder im Web alle Spiele der EuroLeague. Der Start des FC Bayern am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv ist ab 19.50 Uhr für Abonnenten zu sehen. MagentaSport liefert einen umfassenden Überblick zur gesamten EuroLeague: News, Storys und Analysen begleitet von einem hochkarätigem Experten-Team mit Vize-Europameister Mithat Demirel, Pascal Roller und Alex Vogel.

Die kostenlosen EuroLeague Spiele bei MagentaSport im Überblick:

Spieltag 1: FC Barcelona vs. ALBA Berlin (01.10.)

Spieltag 2: FC Bayern München vs. FC Barcelona (07.10.)

Spieltag 3: FC Barcelona vs. Olympiakos Piräus (13.10.)

Spieltag 4: AX Armani Exchange Mailand vs. Anadolu Efes Istanbul (15.10.)

Spieltag 5: Real Madrid vs. Fenerbahce Beko Istanbul (21.10.)

Spieltag 6: FC Bayern München vs. AX Armani Exchange Mailand (26.10.)

Spieltag 7: ALBA Berlin vs. FC Bayern München (28.10.)

Mehr Infos unter: www.magentasport.de/aktion/euroleague.

Stimmen vom 2. Spieltag

ALBA Berlin - FRAPORT Skyliners Frankfurt 101:63

Das war eine ordentliche Lektion für die Frankfurt Skyliners, die beim Deutschen Meister

auch ihr 2. Saisonspiel verloren. Berlins Marcus Eriksson, warf 21 Punkte, zum zweiten, viel solideren Auftritt nach der Auftaktniederlage gegen Bonn: "Wir haben mit einem guten Rhythmus gespielt, das hatten wir uns auch vorgenommen. Der Fokus lag darauf 40 Minuten konzentriert zu spielen. Das hatten wir im letzten Spiel aus dem Auge verloren. Jede Aktion in der Defensive und in der Offensive ist wichtig für uns. So wollen wir es immer machen."

Marcus Eriksson zum ALBA-Auftritt beim FC Barcelona am Freitag: "Es ist an der Zeit, vorbereitet und fokussiert zu sein."

Frankfurts Lorenz Brenneke: "Wir haben sie einfach machen lassen, was sie machen wollten. Und wenn die Berliner den Ball bewegen können, wie sie wollen, dann wird´s schwierig."

Brenneke zum Frankfurter Saisonstart: "Wir müssen uns alle noch ein wenig finden. Aber ich mache mir da keine Sorgen."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=nDX7kN2Dd4w

Brose Bamberg - Gießen 46ers 89:87

2. Saisonsieg für Bamberg. Überragender Akteur war Bambergs Omar Prewitt, der wegen seiner 32 Punkte und entscheidenden Einzelleistung Sekunden vor der Schluss-Sirene von den Gießenern ehrfürchtig als "the hell of he game" bezeichnet wurde. Der 27jährige blieb bescheiden: "Wir lernen uns immer besser kennen. Jeder hatte seinen Anteil am Sieg. Es ist schön zu sehen, wie wir zusammenwirken

Ein Sieg zum Auftakt, diesmal lange Bamberg geärgert: Gießen spielte nicht wie ein Abstiegskandidat und das hat seine Gründe wie Brayon Blake den neuen Teamgeist erklärte: "Jeder ist für den anderen da, wir kämpfen zusammen...Wir geben uns gegenseitig Selbstvertrauen, der Trainer gibt uns Selbstvertrauen. Deshalb treten wir als Team auf."

EWE Baskets Oldenburg - HAKRO Merlins Crailsheim 82:79

Schwerstarbeit für Oldenburg nach der Auftaktpleite in Chemnitz. Matchwinner Tai Odiase pragmatisch: "Meine Rolle, ist alles zu tun, um zu gewinnen."

Crailsheims Maurice Stuckey warf 19 Punkte: "Wir haben Kampfgeist bewiesen. Am Ende entscheiden ein paar Kleinigkeiten und da war das Glück nicht bei uns. Aber wir haben richtig gefightet."

Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=PfQesG99W1k

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell