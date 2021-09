MagentaSport

Basketball bei MagentaSport: Das beste Live-Angebot: BBL-Saison-Start mit Berlin - Bonn am 23.09., BBL komplett, Pokal, die stärksten europäischen Ligen, EuroBasket 2022 und FIBA World Cup Qualifiers

LIVE-Basketball ohne Ende auf Top-Niveau heißt es für die Fans bei MagentaSport: Den Auftakt macht am 23. September um 20 Uhr die neue Saison in der easyCredit Basketball Bundesliga mit allen Spielen live. Anfang Oktober folgt der MagentaSport BBL Pokal. Zusätzlich gibt es internationalen Top-Basketball: Zu sehen sind die Turkish Airlines EuroLeague, der 7Days EuroCup, die FIBA EuroBasket 2022 und die FIBA World Cup Qualifiers mit der Mannschaft des Deutschen Basketball Bundes. Neben dem größten Live-Basketball Angebot Deutschlands gibt es das weiterentwickelte Format "Bench'd" und einen aktualisierten Podcast "Abteilung Basketball". Dazu ein "Insta Live" zu ausgewählten Events. Und im Rahmenprogramm jeweils einen authentischen, persönlichen Einblick in die Klubs und Städte gemeinsam mit jeweils einem Basketball Top-Star. MagentaSport ist über Magenta TV, die App oder im Web zu sehen.

"Das beste und umfassendste Live-Angebot finden Basketball-Fans bei MagentaSport", sagt Michael Schuld, TV-Chef der Telekom. "Mit den Spielen in der BBL starten wir in eine außergewöhnliche Basketball-Saison. Unser Sportangebot mit nationalen und internationalen Highlights bietet allen Sportfans das beste Angebot zum besten Preis aus einer Hand und auf einer Plattform."

Alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga live bei MagentaSport

Der Deutsche Meister Alba Berlin eröffnet bei MagentaSport die easyCredit BBL-Saison 2021/2022. Am 23. September um 20.00 Uhr (Tippoff 20.30 Uhr) gibt es ein Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn. MagentaSport zeigt alle Spiele der easyCredit BBL live. Darüber hinaus gibt es Hintergrund-Berichte, Interviews, Analysen und Beiträge zu Spielern und Clubs sowie die Top10 der Woche. Immer sonntags um 17.30 Uhr startet zum Abschluss des aktuellen Spieltags die halbstündige Vorberichterstattung für das "Courtside Live" Top-Spiel, mit den Highlights vom Spieltag und einem Ausblick auf die neue Basketball-Woche. Zum "Courtside Live"-Auftakt am 26. September empfängt Titelfavorit FC Bayern München ratiopharm Ulm. BBL-Experte ist dann Alex Vogel, der diese Top-Spiele im Wechsel mit Pascal Roller analysiert.

Turkish Airlines EuroLeague und 7Days EuroCup im Programm ausgebaut

Im MagentaSport-Angebot ist auch die EuroLeague mit allen Begegnungen zu sehen. Der FC Bayern geht nach Top-Zugängen ambitioniert in die Saison, Meister Alba Berlin gilt als Außenseiter. Start der besten Basketball-Liga Europas ist am 30. September mit einem Spiel pro Spieltag live und kostenlos bei MagentaSport. Das Final Four findet 2022 wieder in Deutschland statt - vom 27. - 29. Mai in der Mercedes Benz-Arena in Berlin. Der Fokus in der EuroLeague-Berichterstattung bei MagentaSport liegt auf "Starpower": mit starken Experten für die Gegnerchecks und Analysen. Neu im Expertenteam ist der international erfahrene Mithat Demirel, Vize-Europameister und 5facher Deutscher Meister, der neben Pascal Roller sowie Alex Vogel die Live-Spiele analysiert. Im 7Days EuroCup zeigt MagentaSport alle Spiele der deutschen Teilnehmer mit den Hamburg Towers und ratiopharm Ulm. Hamburg Towers startet am 20. Oktober gegen Partizan Belgrad.

Der MagentaSport BBL Pokal live und mit Hintergrund-Berichten

Die Basketball Löwen Braunschweig und die Niners Chemnitz eröffnen am 2. Oktober 2021 jeweils ab 17:45 Uhr mit einem Heimspiel das Achtelfinale im MagentaSport BBL Pokal. Der Pokal-Hit ist das Duell FC Bayern München gegen Brose Bamberg am Sonntag, 3. Oktober um 20.30 Uhr. MagentaSport zeigt alle Pokalspiele live. Darüber hinaus gibt es ausführliche Hintergrund-Berichte zum MagentaSport BBL Pokal und den Protagonisten. Die MagentaSport BBL Pokal-Experten sind Pascal Roller und Alex Vogel.

Körner und Ulrich künftig im Podcast "Abteilung Basketball" und weitere Innovationen

Neu ist die Besetzung für den beliebten Podcast "Abteilung Basketball". Basti Ulrich wird künftig mit Michael Körner moderieren. Der Podcast wird in der Regel jeden Dienstagabend mit den aktuellen Top-Themen angeboten. Der Start ist für den 21. September vorgesehen. Reporter Benni Zander als Host und Gäste werden darüber hinaus mit einem "Insta Live" zu ausgewählten Top-Events 20 Minuten auf Sendung gehen. Die Erstausgabe ist zum ersten BBL-Spieltag geplant. Das bekannte und neu aufgestellte Format "Bench'd" wird in dieser Saison live in den Halbzeiten als "Basketball-Lexikon" sportartspezifische Begriffe in den Mittelpunkt stellen - informativ und unterhaltend. Darüber hinaus werden zur Programm-Reihe "Courtside Live", dem BBL-Top-Spiel am Sonntag, aufwändige Mini-Features zu den Klubs, der Historie und den Stars gezeigt - mit einem Basketball Top-Star und besonderen Einblicken und Perspektiven.

Live bei MagentaSport: Die EuroBasket 2022 und die FIBA World Cup Qualifiers 2023

Die wichtigsten Spiele und Entscheidungen der Nationalmannschaft sind ebenfalls bei MagentaSport live zu sehen. Die Qualifikation zur Basketball-Weltmeisterschaft 2023 zur Bestimmung der Teilnehmer an der WM-Endrunde auf den Philippinen, Japan und Indonesien startet in der ersten Phase am 22. bis 30. November 2021. Auch die zweite und dritte Quali-Runde ab 21. Februar bis 01. März 2022 und 27. Juni bis 05. Juli 2022 werden live gezeigt.

Für die "Euro Basket 2022" vom 01. bis 18. September 2022 ist Deutschland als Ausrichter bereits qualifiziert. Die deutsche Gruppe spielt in der Vorrunde in Köln. Gegner sind Frankreich, Ungarn, Slowenien, Litauen und Bosnien-Herzegowina. Die Finalrunde wird dann in Berlin gespielt. Lust auf Basketball - hier der Trailer zur neuen Saison:Freigegebene Dateien · thinXpool (files.com)

Die Basketball-Saison bei MagentaSport im Überblick

Ab 23. September: easyCredit Basketball-Bundesliga

Ab 30. September: Turkish Airlines EuroLeague

Ab 02. Oktober: MagentaSport BBL Pokal

Ab 19. Oktober: 7Days EuroCup

Ab November: FIBA World Cup 2023 Qualifiers

