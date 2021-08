MagentaSport

Mehr Eishockey geht nicht: die schnellste Konferenz mit Rick Goldmann, neue Eishockey Show, Saison-Start am 09.09. mit Berlin - München

Fast 500 Spiele bei MagentaSport, die PENNY DEL komplett live

München (ots)

So viel Eishockey gab´s noch nie für die Fans bei MagentaSport: 15 Klubs mit mindestens 420 Spielen ab dem 09.09.2021 mit der Partie Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München in der PENNY DEL. Plus Deutschland Cup mit der erfolgreichen DEB-Auswahl, die Frauen-Olympia-Qualifikation (beide ab dem 11.11.2021) und das Wintergame am 01.01.2022 zwischen den Kölner Haien und den Mannheimer Adlern als besonderen Jahresstart. Ergibt in Summe fast 500 Live-Spiele in einer Zuschauer-freundlichen Programm-Struktur: donnerstags mit dem Top-Spiel im Sendeformat "First Row live" mit Moderator und Experte ab 19.15 Uhr, freitags ab 19 Uhr sechs Spiele live, einzeln und in der Konferenz mit Rick Goldmann, sonntags ab 13.45 Uhr fast 8 Stunden live mit 7 Partien. Zusätzlich wurde "Die Eishockey Show" als Live-Video-Format am Montagabend für die digitalen MagentaSport-Kanäle weiterentwickelt. Mit diesem Angebot bietet MagentaSport über die Telekom TV-Plattform MagentaTV und die MagentaSport Apps das größte Eishockey-Angebot Deutschlands - mehr Eishockey geht nicht!

"Das deutsche Eishockey hat sich unter den Top 5 der Welt etabliert. Sicher auch durch ein sehr gutes Niveau in der PENNY DEL, wie die starke letzte Saison unter schwierigsten Bedingungen gezeigt hat", sagt Michael Schuld, TV-Chef der Telekom. "Jetzt freuen wir uns auf die Rückkehr der Fans in die Arenen und sind überzeugt, dass wir mit unserem umfangreichen Sportangebot allen Sportfans das beste Angebot zum besten Preis aus einer Hand und auf einer Plattform bieten können."

Rick Goldmann als exklusiver Experte bei der "schnellsten Konferenz der Welt"

MagentaSport hat insbesondere das Eishockey-Live-Programm und die Inhalte weiter ausgebaut. Die "schnellste Konferenz der Welt" am Freitag ab 19 Uhr wird künftig mit einem zentralen Vorlauf aus dem neuen Konferenz-Studio das sportliche Geschehen aus allen Arenen noch umfangreicher begleiten. Die erste Konferenz läuft am 10.09.2021.

Die Fans können sich dabei auf Rick Goldmann als regelmäßigen Experten freuen. Goldmann - für die DEL exklusiv bei MagentaSport - wird zudem bei Live-Spielen und in "Die Eishockey Show" als Gastgeber neben Sascha Bandermann und Basti Schwele die wichtigsten Themen mit den Protagonisten des aktuellen DEL-Spieltags aufarbeiten - die Video-Show wird ab Herbst live auf den digitalen MagentaSport-Kanälen ausgestrahlt, ist als Podcast dienstags abrufbar. Perfekt als Abrundung zum aktuellen Geschehen in der PENNY DEL sowie als Ausblick auf den nächsten Spieltag, der donnerstags ab 19 Uhr mit dem Top-Spiel "First Row live" beginnt. Zum Auftakt mit dem Gipfel des Meisters Eisbären Berlin gegen den Herausforderer EHC Red Bull München.

Der 1. Spieltag in der PENNY DEL im Überblick:

Donnerstag, 09.09.2021

Ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - EHC Red Bull München

Freitag, 10.09.2021 Die Konferenz

Ab 19.00 Uhr live - auch als Einzelspiel abrufbar: Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EG, Straubing Tigers - Adler Mannheimer, Bietigheim Steelers - ERC Ingolstadt, Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Der 2. Spieltag in der PENNY DEL im Überblick:

Sonntag, 12.09.2021 (als Einzelspiel abrufbar)

Ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München - Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers - Bietigheim Steelers

Ab 16.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Augsburger Panther, Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin

Ab 18.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Straubing Tigers, ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild Wings

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell