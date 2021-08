MagentaSport

Liga live bei MagentaSport - Ausblick auf den 4. Spieltag mit Überflieger Berlin gegen Halle am Freitag

Vor dem Top-Spiel gegen TSV 1860 München: Lauterns Frage nach dem richtigen Weg

Ein Pünktchen, noch kein Tor, zuletzt ein 0:4 beim Aufsteiger Viktoria Berlin und jetzt kommt am Samstag (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) der TSV 1860 München, gegen den vor 3 Jahren der letzte Sieg gelang: beim 1. FC Kaiserslautern ist die Euphorie zur neuen Saison schon wieder verflogen. Trainer Marco Antwerpen kritisiert zu einem frühen Zeitpunkt die Mannschaft öffentlich, schont sich auch selbst nicht: "Wir müssen wir uns alle mal hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, den wir gehen." Rund 20.000 Fans sollen gegen Sechzig für Unterstützung sorgen. Ebenso spannend ist das Duell zweier weiterer Traditions-Klubs am Samstag: Der Dritte Magdeburg empfängt Duisburg. MagentaSport-Experte Rudi Bommer lobt den MSV nach dem 1:0 in Osnabrück: "Da lebt was!" Wie Saarbrückens neuer Trainer Koschinat die Chancen des letztjährigen Fünften sieht und wie er Dennis "Earthman" Erdmann erdete - in der neuen Folge von "3. Liga Top-Thema".

Ab Freitag startet der 4. Spieltag ab 18.30 Uhr mit dem Überflieger Viktoria Berlin (9 Punkte, 10:1 Tore) gegen Hallescher FC. Am Samstag folgen ab 13.45 Uhr 6 Spiele, darunter gleich 3 Top-Spiele: Lautern - TSV 1860 München, Magdeburg - Duisburg und der Zweite BVB II - Saarbrücken. Als Einzelspiel oder in der Konferenz - MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.

Wie Trainer Koschinat den "Earthman" Erdmann erdete

Saarbrückens neuer Trainer Uwe Koschinat dämpft den "komplett verfrühten" Wunsch im Saarland "nach ganz, ganz hehren Zielen, nur weil wir vernünftig gestartet sind." Genauer: mit 2 Siegen, einer Niederlage. Vor dem Spiel beim noch besser gestarteten BVB II (7 Punkte) hat er sich in der neuen Folge "3. Liga Top-Thema" bei MagentaSport vorgestellt.

"Zur Wahrheit gehört auch, dass ich ein Typ bin, der sehr viel Reibung erzeugt." Wie das aussieht, bekam Dennis Erdmann, nun mit dem Künstlernamen "Earthman" auf dem Trikot und immerhin mit über 200 Profi-Spielen in den Beinen, nach dem 1:2 gegen Osnabrück zu spüren. "Dennis soll hier schon ein wichtiger Spieler werden. Aber das funktioniert nur, wenn er das ganze Brimborium, das er zum Teil um seine eigene Person macht, relativ schnell wieder einmottet!"

Bumms, das ist mal eine Trainer-Ansage, die den "Earthman" zumindest im anschließenden Spiel beim 2:0 gegen Duisburg erdete. Die Beziehung zu Erdmann bleibt also spannend, Uwe Koschinat gibt sich in "3. Liga Top-Thema" auch als bodenständiger Mensch, der sich gern mit seiner Frau Kyra zum Fußball austauscht. Das Gespräch mit Christian Strassburger und Alexander Klich gibt´s hier:

Mutig, selbstbewusst, hungrig - bleibt Viktoria Berlin Tabellenführer?

Der 4. Spieltag wird durch Aufsteiger Viktoria Berlin am Freitag ab 18.30 Uhr bei MagentaSport eröffnet. Gegner ist Halle. Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato predigt Mut, die Spieler sind selbstbewusst. Tolcay Cigerci erklärte nach den 3 Siegen gegen Braunschweig, Köln und Lautern: "Ich bin nicht überrascht. Jeder kennt seine Qualitäten und wir setzen das einfach sehr gut um auf dem Platz."

Antwerpen trägt die "Verantwortung in diesem Laden"

Die positive Nachricht aus Kaiserslautern kam am Dienstag: Felix Götze war nach seiner Kopfverletzung aus dem Spiel gegen Viktoria aus dem Krankenhaus entlassen worden, erholt sich nun zu Hause. Derweil steht das Team gegen den TSV 1860 München unter Druck. Dass Marco Antwerpen schon am 4. Spieltag über "die Verantwortung in diesem Laden" spricht, ist mindestens bemerkenswert. "Der stelle ich mich und da werden wir Lösungen für diese und die nächsten Wochen finden und sehen, dass wir dann erfolgreichen Fußball spielen", meinte Antwerpen nach dem 0:4 in Berlin bei MagentaSport. In der Pfalz sehen sich nach der letzten Pleite-Saison mit nur 8 Siegen und historischen 19 Unentschieden nach Erfolgen, ohne Sorgen um den Klassenerhalt.

3. Liga bei MagentaSport - 4. Spieltag komplett live

Freitag, 20.08.2021

Ab 18.30 Uhr: Viktoria Berlin - Hallescher FC

Samstag, 21.08.2021

Ab 13.45 Uhr live in der Konferenz oder als Einzelspiel abrufbar: 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München, BVB II - 1. FC Saarbrücken, 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau, Viktoria Köln - Waldhof Mannheim, SV Meppen - SC Verl

Sonntag, 22.08.2021

Ab 12.45 Uhr: Würzburger Kickers - VfL Osnabrück

Ab 13.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse

Ab 14.45 Uhr: Türkgücü München - SC Freiburg II

