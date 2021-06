MagentaSport

Playoffs der easyCredit BBL komplett live bei MagentaSport - am Mittwoch starten die Finals: ALBA vs. FC Bayern ab 20.15 Uhr

"Superspannendes" Finale der Rivalen ALBA gegen FCB mit Kampfansage

München (ots)

Die Finalserie easyCredit BBL lautet: ALBA Berlin gegen den FC Bayern München. Am Mittwoch startet Spiel 1 ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport. Berlins Jayson Granger findet das Duell gegen den Pokalsieger "superspannend": "Wir haben das Cup-Finale verloren. Jetzt wollen wir den Titel. Wir sind bereit für das nächste Spiel!" Niels Giffey war nach dem dramatischen 77:75 im 4. Halbfinale in Ulm völlig erledigt, erklärte aber mit Blick auf das Duell der großen Rivalen: "Ich freu´ mich über den Heimvorteil. Das wird uns viel Energie geben." Ulms überragender Andreas Obst, mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer beider Teams, knabberte am knappen Aus: "Am Ende tut´s einfach weh." Seine Zukunft in Ulm ließ Obst offen: "Das weiß ich noch nicht!"

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 4. Halbfinals Ulm gegen Berlin - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=9Mgdfjn35Vo

Die Finals im Modus Best of 5 starten am Mittwoch ab 20.15 Uhr in Berlin: ALBA empfängt den FC Bayern München. MagentaSport zeigt alle Finals live.

ratiopharm Ulm - ALBA Berlin 75:77

Spiel 4 entscheidet: Berlin zieht ins Finale ein, weil Patrick Heckmann Sekunden vor dem Ende den Dreier nicht zum Ulmer Sieg trifft. Niels Giffey, mit 17 Punkten erneut wichtiger ALBA-Akteur, zollte Ulm "einen Riesenrespekt", musste erst mal Durchschnaufen im Interview: "Das war ziemlich "tough" die letzten Tage!" Die Gründe für den Berliner Einzug ins Finale in einer sehr intensiven Serie gegen Ulm: "Es war einfach unser Mindset, im Spiel zu bleiben. Auch mal hässliche Sache zu machen, sich mal auf den Boden zu werfen. Die Niederlage in Berlin war extrem hart für uns!"

Giffey zur Finalserie gegen FC Bayern: "Ich freu´ mich über den Heimvorteil. Das wird uns viel Energie geben. Ich habe mir die Bayern gegen Ludwigsburg angeschaut - es wird so ein bisschendas Überleben des Fittesten! Beide Teams müssen hart kämpfen."

"Superhart" seien die Halbfinals gegen Ulm gewesen, meinte Berlins Jayson Granger und "superspannend" sei die Finalpaarung gegen den FC Bayern. "Wir haben das Pokalfinale verloren. Jetzt wollen wir den Titel. Wir sind bereit für das nächste Spiel!"

Ulm verliert unglücklich, Coach Jaka Lakovic befand: "Es ist enttäuschend. Wir haben gespielt, um das Finale zu erreichen. Wir wollten nicht wie ein Sparringspartner auftreten. Wir haben gut gespielt...Wir hatten die Chance, mit einem Wurf zu gewinnen. Wir können stolz auf das Team und die Leistung sein. Insbesondere im 2. Abschnitt der Saison. Das war stark."

Andreas Obst, mit 24 Punkten erfolgreichster Werfer beider Teams, musste "das gerade erst mal verarbeiten. Wir haben uns nochmals herangekämpft. Respekt vor der Mannschaft. Am Ende tut´s einfach weh." Zu Heckmanns Dreier-Versuch, der das Spiel in letzter Sekunde noch gedreht hätte: "Am Ende triffst du oder triffst du nicht - so ist das Spiel!"

Über seine Zukunft wollte Andi Obst, der eine bärenstarke Saison für Ulm absolvierte, noch nichts sagen: "Das weiß ich noch nicht!" Ob´s zu einem EuroLeague-Klub gehe: "Das weiß ich noch nicht!"

Die Playoffs in der easyCredit BBL LIVE bei MagentaSport

Finale -Spiel 1

Mittwoch, 09.06.2021

Ab 20.15 Uhr: ALBA Berlin - FC Bayern München

Finale - Spiel 2

Donnerstag, 10.06.2021

Ab 20.15 Uhr: ALBA Berlin - FC Bayern München

Finale - Spiel 3

Samstag, 12.06.2021

Ab 14.45 Uhr: FC Bayern München - ALBA Berlin

Finale - Spiel 4

Sonntag, 13.06.2021

Ab 14.45 Uhr: FC Bayern München - ALBA Berlin

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell