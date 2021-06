MagentaSport

Playoff-Halbfinals in der easyCredit BBL live bei MagentaSport: FC Bayern führt mit 2:1 in der Serie gegen Ludwigsburg

München siegt "komplizierter als nötig", Ludwigsburg bleibt selbstbewusst

München (ots)

Bayern dreht die Partie dank eines 13:0-Laufs im 3. Viertel und erkämpft sich die 2:1-Halbfinalführung gegen Ludwigsburg (81:78). Head Coach Andrea Trinchieri haderte dennoch: "In den letzten 2 Minuten haben wir den Stecker gezogen und es komplizierter gemacht als nötig war." Leon Radosevic sah für diese Nachlässigkeiten am Ende den engen Spielplan als Grund: "Man verliert den Hunger... Manchmal führt man mit 10 Punkten und denkt, das ist vorbei, aber es ist eigentlich nicht vorbei." Ludwigsburgs Trainer Patrick attestierte seinem Team, dass es "bis zum Ende gekämpft" habe. In das 4. Halbfinale geht er deswegen selbstbewusst: "Ich glaube daran, dass wir es schaffen können." Die vielleicht vorentscheidende Partie um den Einzug ins Finale ist am Freitag ab 20.15 Uhr live zu sehen bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Mittwochsspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute steht das 3. Halbfinale zwischen ratiopharm Ulm und ALBA Berlin an - Stand: 1:1. Ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport.

FC Bayern München - MHP Riesen Ludwigsburg 81:78

Der FC Bayern München dreht mit einem 13:0 Lauf im 3. Viertel das Spiel und holt sich den 2. Sieg. Head Coach Andrea Trinchieri: "Die 1. Halbzeit war schwer, da konnten wir nicht die Energie von Ludwigsburg ausgleichen. In der 2. Halbzeit sind wir besser gestartet und hatten einen guten Lauf. In den letzten 2 Minuten haben wir dann den Stecker gezogen und es komplizierter gemacht, als nötig war. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Und das ist ein guter Sieg." Zur Belastung bei Spielen im 2-Tages-Rhythmus: "Das ist schwer. Da kann man nicht scheinen und den besten Basketball spielen. Das Einzige, was zählt, ist ein Sieg." Leon Radosevic über die vielen Spiele am Stück: "Man verliert den Hunger... In dieser Richtung ist das so. Manchmal führt man mit 10 Punkten und denkt, das ist vorbei, aber es ist eigentlich nicht vorbei. Das ist unser großes Problem."

Die MHP Riesen Ludwigsburg hadern vor allem mit einer schwachen Chancenverwertung in der 1. Halbzeit und verlieren Spiel 3. Head Coach John Patrick: "Im 3. Viertel ist Bayern heiß geworden und wir haben zu viel auf Jaleen Smith gespielt. Wir brauchen andere Scorer. Aber am Ende sind es kleine Details... Bayern hat verdient gewonnen, aber ich bin stolz. Wir haben bis zum Ende gekämpft... Ich glaube daran, dass wir es am Freitag schaffen können." Jonah Radebaugh, warum sie das Spiel verloren haben: "Ich denke, wir haben das Spiel im 3. Viertel verloren. Da haben die große Läufe gehabt und wir hatten ein paar Fehler... Es waren kleine Fehler. Wir haben alles in allem ein gutes Spiel gemacht, aber waren am Ende nicht gut genug." Beim nächsten Spiel am Freitag müssen die Ludwigsburger gewinnen: "Wir werden hier rauskommen und kämpfen, mit allem, was wir haben."

Ludwigsburg Jaleen Smith, MVP der regulären Saison, sagte vor dem Spiel, wie er mit dem Druck in den Playoffs umgeht: "Mein Sohn hilft mir wirklich dabei. Egal, was auf dem Court passiert. Nach dem Spiel nach Hause zu kommen und ihn zu sehen und meine Verlobte, das ist mehr als Basketball. Das ist Familie. So Sachen außerhalb des Basketballs helfen."

Basketball LIVE bei MagentaSport

HALBFINALS

Donnerstag, 03.06.2021

Ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - ALBA Berlin

Freitag, 04.06.2021

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - MHP Riesen Ludwigsburg

Samstag, 05.06.2021

Ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - ALBA Berlin

Sonntag, 06.06.2021

Ab 14.45 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - FC Bayern München

Montag, 07.06.2021

Ab 20.15 Uhr: ALBA Berlin - ratiopharm Ulm

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell