MagentaSport

Am Mittwoch starten die Playoffs mit den Viertelfinals live bei MagentaSport - aktuell täglich 2 Spiele live

Nationalspieler Doreth und Ziegenhagen verstärken Experten-Team bei MagentaSport

München (ots)

#playoffsbaby- es ist angerichtet: Der FC Bayern hat mit dem MagentaSport BBL Pokal den ersten Titel der Saison gewonnen - und strebt nun die Meisterschaft in der easyCredit BBL an. Am Mittwoch starten die Playoff-Viertelfinals ab 18.45 Uhr mit der Partie des souveränen Spitzenreiters aus der Hauptrunde, die MHP Riesen Ludwigsburg, gegen Brose Bamberg. München trifft ab 20.15 Uhr auf die Merlins Crailsheim. MagentaSport zeigt alle Playoff-Spiele im Best of 5 Modus live - heißt: aktuell täglich spannenden Live-Basketball. Mit zwei starken Neuzugängen: Bastian Doreth wird die Playoffs bei MagentaSport als Experte begleiten - im Wechsel mit Pascal Roller sowie Alex Vogel. Plus Malte Ziegenhagen, der die Riege unterstützt. Nationalspieler Doreth findet "die neue Rolle sehr spannend und reden kann ich ja". Er beschreibt den Erfolgsschlüssel so: "Der wichtige Faktor in diesen Playoffs heißt: Routine!" Sein Debüt als Experte gibt Doreth am Mittwoch in München, Ziegenhagen am Donnerstag beim Spiel ALBA gegen Hamburg (ab 18.45 Uhr).

Nachfolgend ein Ausblick auf den Start der Playoff-Viertelfinals. Alles live bei MagentaSport. Bis Spiel 3 gibt es täglich 2 Partien live bei MagentaSport. Der Heißmacher für #playoffsbaby: https://thinxpool.files.com/f/77de190fcdbca949

"Diese Saison ist für die Spieler mental anspruchsvoller", findet Basti Doreth, der mit medi Bayreuth die Hauptrunde auf Platz 10 abschloss. Das eigene Team sieht er als Spiegel einer einzigartigen Spielzeit und als Lerneffekt für die Klubs in den Playoffs. "Die erheblichen Schwankungen resultieren aus einer brutalen Ausnahme-Situation. Atmosphärisch ist es wie bei Testspielen, aber der Druck ist dennoch da. Du kannst keine Energie von den Fans in der Halle ziehen. Du musst dir alles selbst und als Mannschaft erarbeiten."

"Extrem favorisiert"

Den FC Bayern und ALBA Berlin sieht Bastian Doreth "extrem favorisiert", auch wenn Ludwigsburg eine glänzende Hauptrunde gespielt habe. Die MHP Riesen seien "qualitativ gut" und hätten in Jaleen Smith den "MVP der Saison", aber: "Der wichtige Faktor in diesen Playoffs heißt: Routine!" Die EWE Baskets Oldenburg sieht der 31jährige deshalb mit Chancen, weil es in der noch zugespitzten Playoff-Situation über starke Persönlichkeiten verfüge. Die Norddeutschen steigen am Donnerstag ab 20.15 Uhr gegen Ulm in die Playoffs ein. Ab 18.45 Uhr trifft der Titelverteidiger Berlin auf die Hamburg Towers, die noch vor einigen Wochen ALBA besiegten.

"Berlin kommt immer über den Spaß", sagt Bastian Doreth, "der FC Bayern ist ganz klar die beste Mannschaft, die aber immer mit Druck umgehen muss. Sie werden stets dominant auftreten." Und dann werde es spannend - ob so ein Team wie Crailsheim einen Erfolg aus der Hauptunde wiederholen kann.

Ab Mittwoch täglich 2 Duelle live bei MagentaSport, neu mit Malte Ziegenhagen

Jan Lüdeke eröffnet am Mittwoch ab 18.45 Uhr als Moderator die Playoff-Zeit bei MagentaSport. Experte ist Alex Vogel, Kommentar Stefan Koch.

Beim Spiel FC Bayern gegen Crailsheim ab 20.15 Uhr moderiert Sascha Bandermann, Basti Doreth debütiert als Experte, Michael Körner kommentiert.

Neu im MagentaSport-Team ist Malte Ziegenhagen, der bei Chemnitz unter Vertrag steht und seine Expertisen beim Spiel ALBA gegen Hamburg abgibt (ab 18.45 Uhr am Donnerstag). Benni Zander kommentiert diese Partie, Arne Malsch moderiert. Das Trio Roller, Sauer und Speckhahn sorgt ab 20.15 Uhr für Analysen und Interviews beim Spiel Oldenburg gegen Ulm.

Die Playoffs laufen im Best of 5-Modus. MagentaSport zeigt alle Spiele live, zum Auftakt der Viertelfinals täglich 2 Duelle um die Deutsche Meisterschaft.

Die easyCredit BBL-Playoffs LIVE bei MagentaSport

Mittwoch, 19.05.2021

Ab 18.45 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - HAKRO Merlins Crailsheim

Donnerstag, 20.05.2021

Ab 18.45 Uhr: ALBA Berlin - Hamburg Towers

Ab 20.15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm

Freitag, 21.05.2021

Ab 18.45 Uhr: FC Bayern München - HAKRO Merlins Crailsheim

Ab 20.15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg

Samstag, 22.05.2021

Ab 17.45 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm

Ab 20.15 Uhr: ALBA Berlin - Hamburg Towers

Sonntag, 23.05.2021

Ab 14.45 Uhr: Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg

Ab 17.45 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - FC Bayern München

